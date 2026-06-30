Gann S9 Pro Signals and Star
- 指标
-
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
- 版本: 3.32
- 更新: 17 七月 2026
- 激活: 5
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具**
九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现，
完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、
江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。
从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字
（45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线），
衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。
纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。
**功能列表**
- 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放
- 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报
- 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮
- 江恩通道：最近 0° 水平之间的填充区域
- 11 按钮工具栏，状态自动保存
- 角度统计：每个角度的历史尊重率
- 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度
- 时间预测：江恩计数处的垂直线（9/25/49/81），带方向箭头
- 历史水平：过去交易日的 S9 水平，随时间淡化
- 前日高低汇聚
**每个输入**
- Anchor — D1 Open / Recent Swing / Manual
- Manual base price — Manual 时的价格
- Swing anchor uses a LOW — 锁定低点（开）/ 高点（关）
- Bars back for the swing anchor — 搜索范围
- Add confluence from prev D1 HIGH / LOW — 前日高低水平
- Click chart — 点击设锚点；C 返回自动
- Sqrt scale — 间距；0 自动
- Rings — 上下投射圈数
- Cardinal / Diagonal levels — 开关角度
- Overlay rotation — 旋转对齐；方向键实时
- Draw levels within +/- % — 靠近价格的水平；0 全部
- Levels listed per side — 面板行数
- 线条与标签 / 颜色 — 完整控制
- 角度统计：扫描 K 线数 / 触及阈值
- 历史：交易日数 / 圈数 / 淡化速度
- 时间预测：计数数量 / 颜色
- 信号：显示 / X / Y / 语言 / 字号
- 星形 / 通道 / 工具栏 — 开关与位置
**策略**
1) 当日开盘水平做日内（锚点 D1 Open）
2) 从主要摆动点交易，止损置于水平外，目标置于下一水平
3) 使用可靠度最高的角度
4) 寻找 HIGH 汇聚 ★★★：S9 + 前日线 + 江恩时间计数三者重合
5) "⚠️ 价格-时间共振警报" = 米库拉方法中最高概率反转信号
6) 星形图：绿色区域看涨，红色区域看跌；金色射线 = 确认角度
Very nicely coded indicator, faithful to Gann's principles, and interesting as well. Responsive author who puts a lot of pride in his work.