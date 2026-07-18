**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。





指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。





## 输入参数说明





* **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。

* **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。

* **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中间价、典型价或加权价）。

* **Number of StdDevs for 1st/2nd/3rd band (`InpStdDev1/2/3`)：** 第 1、2、3 条标准差通道线的倍数参数（默认：1.0，2.0，2.5）。





## 交易策略建议





1. **均值回归策略（反弹/回调）：** 当价格突破至第 2 或第 3 条标准差通道线外部时，表明市场处于统计学上的极端状态。可结合 K 线反转信号，交易价格向中心 VWAP 基线回归的行情。

2. **趋势顺势回调：** 在强趋势市场中，中心 VWAP 线是极佳的动态支撑或阻力位。当价格回调至 VWAP 线并受阻反弹时，顺应大趋势方向进场。

3. **波动率挤压：** 当外部通道线向 VWAP 急剧收窄时，意味着市场当前成交量低迷、处于蓄势整理阶段，预示着随后将爆发强烈的突破行情。



