Elliott Wave Principle MT4

**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。**

该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示
下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特
所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被
100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。

**您在图表上看到的内容**
- **已完成的波浪** —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签
  线段绘制。
- **接下来的预期** —— 下一浪的投影线，指向阴影的**斐波那契目标区**，让您始终知道价格
  “应该”前往何处。
- **基于书中的交易设置** —— 买入/卖出的**入场****止损**以及两个**止盈**价位，并实时
  显示**风险回报比**
- **可移动的信息面板** —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的
  周期与品种适用性自动提示。

**止损为何与众不同**
止损并非随意设定的点数。它恰好位于书中不可违背规则判定数浪无效的价位：
- 第 3 浪交易 → 止损设在第 1 浪起点之外（第 2 浪回撤不能达到 100%）。
- 第 5 浪交易 → 止损设在第 1 浪终点之外（第 4 浪不能与第 1 浪重叠）。
您所承担的风险恰好到失效点为止，绝不多冒。

**它所执行的规则（绝不违背）**
1. 第 2 浪回撤绝不超过第 1 浪的 100%。
2. 第 4 浪不与第 1 浪重叠（推动浪中；楔形另行处理）。
3. 第 3 浪绝不是第 1、3、5 浪中最短的一浪。
4. 第 3 浪始终越过第 1 浪的终点。
指导原则（交替、相等、延伸、斐波那契回撤）用于**评分**数浪的置信度，绝不强行给出错误
的数浪。

**提醒**
当新的买入或卖出设置确认时，立即弹出提醒（并可选推送到手机）—— 含入场、止损、TP1 与
风险回报比。每个设置只提醒一次，绝不刷屏。

**最佳使用场景**
较高周期（H4 / 日线的数浪最清晰）与流动性强的品种 —— 股指、黄金、主要外汇货币对。
指标会在面板中实时告诉您当前图表与品种的适用程度，全部依据书中自身的指引。

**重要 —— 请阅读**
- 这是一款**分析/决策辅助**工具。它绝不发送、修改或平仓订单。您需自行在所绘价位下单。
- 艾略特波浪本质上具有解读性。指标提供的是有纪律、符合规则的解读 —— 请务必结合自身
  判断确认数浪。任何指标都无法保证市场结果；书中亦如此说明。

**无 DLL，无联网请求，无自动交易，纯图表分析。**

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5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
Elliott Wave Principle
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。** 该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示 下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特 所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被 100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。 **您在图表上看到的内容** - **已完成的波浪** —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签   线段绘制。 - **接下来的预期** —— 下一浪的投影线，指向阴影的 **斐波那契目标区** ，让您始终知道价格   “应该”前往何处。 - **基于书中的交易设置** —— 买入/卖出的 **入场** 、 **止损** 以及两个 **止盈** 价位，并实时   显示 **风险回报比** 。 - **可移动的信息面板** —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的   周期与品种适用性自动提示。 **止损为何与众不同** 止损并
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 市场中性价差交易：当两个相关品种比率的z分数拉伸时，做空高估腿、做多低估腿，在均值附近离场。 输入参数: - InpSymbolA — 第一腿品种 - InpSymbolB — 第二腿品种 - InpLookback — z分数回看K线数 - InpEntryZ — 入场z分数阈值 - InpExitZ — 离场z分数阈值 - InpLotsA — 每腿手数 - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 使用相关品种对：EURUSD/GBPUSD、黄金/白银。 - 降低入场z分数增加交易次数，提高则更安全。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
Chart Patterns full
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
Chart Patterns in Depth — 专业图表形态检测指标 本指标自动检测、绘制并管理专业价格行为交易者使用的16种经典图表形态：对称三角形、上升三角形、下降三角形、头肩顶及头肩底、杯柄形态及反向杯柄、下降楔形、上升楔形、看涨矩形、看跌矩形、旗形、三角旗形、双顶/双底、三顶/三底。 核心功能 • 确认后提供完整交易设置：入场（买入/卖出）、止盈以及两个止损位直接绘制在图表上，并显示点数距离和盈亏比。 • 结构性止损，配有经过校准的安全缓冲（目标测量值的7% / 14% / 21%），根据每个形态的内部结构分别设定。 • 入场纪律：只有当突破K线之后的下一根K线收盘于边界之外时才发出信号——自动过滤假突破。 • "假设情景"引擎：虚线投影提前告诉您，如果价格上涨、横盘或下跌，将形成哪种形态，以及每种突破情景的预计目标位。一键开关。 • 交易持久化：设置确认后，其价位线将保留在图表上，直到止盈或止损真正触发——新形态不会抹去正在运行的交易计划。 • 冲突管理：可选择如何处理方向相反的信号（最新优先/最先优先/同时显示并警告）。 • 推荐模式（默认开启）：仅交易持续形态，
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。 指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。 ## 输入参数说明 * **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。 * **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。 * **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价
FREE
Cycle Channel Index
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
方法的专业 MetaTrader 指标。 显示价格在主导市场周期通道中的位置，归一化为0-100，带信号线。 输入参数: - InpCyclePeriod — 主导周期长度（K线数） - InpSignalPeriod — 信号线平滑 交易思路: - 震荡市中在20附近买入、80附近卖出。 - 根据品种的自然节奏调整周期长度。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 主要特点：参数设置灵活，显示清晰，资源占用低，不会拖慢终端运行速度。适用于外汇、黄金、指数和加密货币等所有品种，兼容所有经纪商账户。安装简单，加载到图表后即可立即使用，无需复杂配置。建议先在模拟账户或策略测试器中熟悉各项参数，找到最适合您交易风格的设置，然后再应用到真实账户。如果您在使用过程中有任何问题或建议，欢迎随时通过私信与我联系，我会尽快回复并提供技术支持。 礼物：购买后请联系我领取您的礼物！
Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。 指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。 ## 输入参数说明 * **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。 * **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。 * **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价
FREE
MO Exit Manager
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. MO 交易工具系列的一部分 — 在市场中搜索"MO"即可找到其他免费和付费工具。
FREE
MO Exit Manager MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. MO 交易工具系列的一部分 — 在市场中搜索"MO"即可找到其他免费和付费工具。
FREE
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
指标
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具** 九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现， 完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、 江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。 从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字 （45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线）， 衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。 纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。 **功能列表** - 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放 - 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报 - 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮 - 江恩通道：最近 0 水平之间的填充区域 - 11 按钮工具栏，状态自动保存 - 角度统计：每个角度的历史尊重率 - 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度 - 时间预测
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
指标
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具** 九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现， 完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、 江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。 从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字 （45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线）， 衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。 纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。 **功能列表** - 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放 - 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报 - 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮 - 江恩通道：最近 0 水平之间的填充区域 - 11 按钮工具栏，状态自动保存 - 角度统计：每个角度的历史尊重率 - 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度 - 时间预测
N Day Breakout MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。 输入参数: - InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数 - InpERPeriod — 效率比率周期 - InpERThreshold — 允许入场的最小ER值 - InpLots — 固定手数 - InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数） - InpATRPeriod — ATR周期 - InpSLMult — 止损距离（ATR倍数） - InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无） - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。 - 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
N Day Breakout
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。 输入参数: - InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数 - InpERPeriod — 效率比率周期 - InpERThreshold — 允许入场的最小ER值 - InpLots — 固定手数 - InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数） - InpATRPeriod — ATR周期 - InpSLMult — 止损距离（ATR倍数） - InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无） - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。 - 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 市场中性价差交易：当两个相关品种比率的z分数拉伸时，做空高估腿、做多低估腿，在均值附近离场。 输入参数: - InpSymbolA — 第一腿品种 - InpSymbolB — 第二腿品种 - InpLookback — z分数回看K线数 - InpEntryZ — 入场z分数阈值 - InpExitZ — 离场z分数阈值 - InpLotsA — 每腿手数 - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 使用相关品种对：EURUSD/GBPUSD、黄金/白银。 - 降低入场z分数增加交易次数，提高则更安全。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
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