Elliott Wave Principle

**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。**

该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示

下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特

所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被

100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。

**您在图表上看到的内容**

- **已完成的波浪** —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签

线段绘制。

- **接下来的预期** —— 下一浪的投影线，指向阴影的 **斐波那契目标区** ，让您始终知道价格

“应该”前往何处。

- **基于书中的交易设置** —— 买入/卖出的 **入场** 、 **止损** 以及两个 **止盈** 价位，并实时

显示 **风险回报比** 。

- **可移动的信息面板** —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的

周期与品种适用性自动提示。

**止损为何与众不同**

止损并非随意设定的点数。它恰好位于书中不可违背规则判定数浪无效的价位：

- 第 3 浪交易 → 止损设在第 1 浪起点之外（第 2 浪回撤不能达到 100%）。

- 第 5 浪交易 → 止损设在第 1 浪终点之外（第 4 浪不能与第 1 浪重叠）。

您所承担的风险恰好到失效点为止，绝不多冒。

**它所执行的规则（绝不违背）**

1. 第 2 浪回撤绝不超过第 1 浪的 100%。

2. 第 4 浪不与第 1 浪重叠（推动浪中；楔形另行处理）。

3. 第 3 浪绝不是第 1、3、5 浪中最短的一浪。

4. 第 3 浪始终越过第 1 浪的终点。

指导原则（交替、相等、延伸、斐波那契回撤）用于 **评分** 数浪的置信度，绝不强行给出错误

的数浪。

**提醒**

当新的买入或卖出设置确认时，立即弹出提醒（并可选推送到手机）—— 含入场、止损、TP1 与

风险回报比。每个设置只提醒一次，绝不刷屏。

**最佳使用场景**

较高周期（H4 / 日线的数浪最清晰）与流动性强的品种 —— 股指、黄金、主要外汇货币对。

指标会在面板中实时告诉您当前图表与品种的适用程度，全部依据书中自身的指引。

**重要 —— 请阅读**

- 这是一款 **分析/决策辅助** 工具。它绝不发送、修改或平仓订单。您需自行在所绘价位下单。

- 艾略特波浪本质上具有解读性。指标提供的是有纪律、符合规则的解读 —— 请务必结合自身

判断确认数浪。任何指标都无法保证市场结果；书中亦如此说明。