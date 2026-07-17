AlgoMind Pro

AlgoMind Pro

AlgoMind Pro 是一款专为现代算法交易者设计的下一代机构级自动交易系统。它由高度先进的专有引擎驱动，采用“隐形逻辑”机制运行，能够检测隐藏的流动性区域以及市场动能中的微观结构变化。

与依赖过度使用的基础指标的传统系统不同，AlgoMind Pro 使用深度保护的复杂价格行为（Price Action）验证矩阵。它确保仅在市场展现出真正的方向性强度时才执行入场。核心策略被完全隐藏并在内部进行处理，从而在不断变化的市场条件中保持其锐利优势并受到严密保护。


主要功能：

  • 专有隐形逻辑 (Proprietary Stealth Logic)： 核心的入场和出场机制高度先进，能够在不泄露底层策略的情况下识别最佳触发点。

  • 自适应安全护盾 (Adaptive Security Shield)： 一种基于波动率的动态追踪机制，在主动锁定利润的同时动态保护您的资金。

  • 智能恢复矩阵 (Smart Recovery Matrix)： 具有经过精密计算的智能恢复系统，可平稳管理临时回撤，使用动态扩展目标，而不会进行鲁莽的加仓操作。

  • 机构级动能过滤 (Institutional Momentum Gates)： 在投入真实资金前，自动过滤市场噪音、低成交量陷阱和虚假信号。

  • 充满未来感的图表仪表板 (Futuristic On-Chart Dashboard)： 时尚且功能齐全的用户界面 (UI)，让您可以实时监控系统脉搏、实时数据和精确的区域锁定状态。

运行建议：

  • 推荐品种： XAUUSD（黄金）

  • 最佳时间周期： M15

  • 最低入金： $100（对于小额资金，建议使用美分/微型账户以确保最大安全性，或者在标准 ECN 账户上使用 0.01 手）。

  • 经纪商要求： 低点差的 Raw/ECN 账户将带来最佳执行效果。

  • 运行环境： 强烈建议使用 24/5 运行的低延迟 VPS，以确保动态追踪和恢复系统完美运行。

设置说明：

  1. 将 AlgoMind Pro 加载到 XAUUSD 的 M15 图表上。

  2. 确保已开启“允许算法交易”（Allow Algo Trading）。

  3. 该 EA 带有优化好的默认设置，开箱即用。您只需根据自己的风险偏好调整手数（Lot Size）即可。

风险提示：AlgoMind Pro 是一款高度先进的算法工具。与所有交易系统一样，金融市场具有内在风险。在投入真实资金之前，请务必在模拟账户上充分测试该系统，以彻底了解其动态行为。


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3.89 (18)
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Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能概览 ORB Revolution 将执行、过滤和风险控制等
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
作者的更多信息
Red Dragon MT5
Sarfraz
5 (1)
专家
Red Dragon Scalper — MT5 自动交易系统 Red Dragon Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的自动化交易系统。该系统专注于短期价格波动的捕捉，旨在通过快速执行交易从活跃的市场行情中获取小幅收益。 本系统适合偏好主动交易风格、同时不希望手动下单的交易者。当交易平台保持开启状态时，该智能交易程序将持续运行，通过分析价格行为和技术指标组合来寻找潜在的交易入场点。 实时信号 Exness 策略工作原理 该算法结合了价格行为分析与多个技术指标。系统在价格触及某个水平时不会立即入场，而是等待确认信号。 例如，在 XAUUSD 的 M15 图表上，当价格接近短期支撑区域时，该智能交易程序不会立即执行买入操作。它会等待反弹信号的出现——例如看涨K线形态或指标的一致性确认——然后再开仓。止损位设置在支撑位下方，目标位则设在最近的微观阻力位。这种方法通过要求确认而非预判，来减少错误入场。 同样的逻辑适用于阻力位附近的卖出设置。目标是持仓较短时间，通常仅为几分钟，以便在动能可能反转之前锁定小幅收益。 内置风险控制 该智能交易程序开仓的每一笔交易都带有预
Eagle 900
Sarfraz
专家
Eagle 900 — XAUUSD 黄金剥头皮算法 听着，我理解你的感受。你可能已经用过了三四个所谓的"黄金EA"。每一个都承诺让你暴富，每一个都把你的账户亏光。我自己也经历过——凌晨两点盯着图表，想不通为什么回测表现完美的机器人一到实盘就崩了。 正是这种挫败感，促使我打造了 Eagle 900。不是周末随便写的，不是抄的开源代码。经过两年实盘测试、反复调整，说实话，前面几个烂版本也让我亏过钱，直到这个版本终于稳住了。 黄金不是外汇。它的走势不像 EURUSD 或 GBPJPY。新闻一出就跳空，三十秒内无缘无故暴涨50美元。那些通用EA——为普通货币对设计的——根本不懂黄金的行为逻辑。Eagle 900 从第一行代码开始，就是专门为 XAUUSD 编写的。 它实际做了什么 算法在短周期上监控 XAUUSD。当它发现具备足够动能且点差条件有利的微幅波动时，立即入场。速度很快。它不会坐在那里等一个又一个确认信号。等大多数指标达成一致时，行情已经走完一半了。 每笔交易都带止损。每笔交易都带止盈。没有隐藏的网格。没有马丁格尔加倍加仓。没有在你睡觉时悄悄毁灭账户的"恢复模式"。你在设置里看到
Black Move MT5
Sarfraz
专家
Black Move MT5 — 适用于 MetaTrader 5 的自适应交易算法 你知道那种手动平仓后立刻后悔的感觉吗？要么你出场太早，眼睁睁看着价格又跑了五十点；要么你拿得太久，把利润全部吐了回去。这两种情况我都经历过。次数多到我不好意思承认。 这就是我开发自动化系统的原因。不是因为我觉得机器人比人聪明，而是因为它们不会恐慌。不会报复性交易。不会在凌晨三点看手机然后做出冲动决定。 Black Move MT5 正是源于这种想法。这是我在 MetaTrader 5 上开发的算法，历经大约三年时间测试不同方法。有些跑了一个月就崩了。有些根本没用。这个终于在不同市场阶段都表现出稳定性，所以我决定正式发布它。 它到底做什么 市场基本上只做两件事。要么朝一个方向强势趋势，要么来回震荡最终反转。大多数 EA 只针对其中一种场景设计。趋势 EA 在震荡市里被摧毁。反转 EA 在强趋势中被碾压。 Black Move MT5 试图同时应对两者。它运行自适应逻辑，判断当前市场是呈现强劲方向动量还是出现衰竭信号。根据看到的情况，它会切换策略。 如果市场正在猛烈推进——比如伦敦时段黄金十分钟内暴跌七
Black Wave MT5
Sarfraz
专家
Are you ready to transcend the ordinary and unlock a level of trading performance you've only dreamed of? Welcome to the world of Black Wave VIP Bot – not just a tool, but your elite partner designed for unparalleled precision and profitability in the XAUUSD market. This isn't just automation; it's a sophisticated intelligence, meticulously engineered to transform how you trade gold. LIVE Signals click Here>>>>>> IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
PatternMatrix 41 Pro MT5
Sarfraz
专家
PatternMatrix 41 Pro MT5 Unlock the true power of Price Action with the most comprehensive Candlestick Pattern Engine on the Market. "After buying, please make sure to inbox me to get the settings and set files." PatternMatrix 41 Pro is not just an Expert Advisor; it is a complete trading ecosystem designed for traders who believe in the reliability of historical price action. By combining 41 distinct Japanese Candlestick Patterns with a sophisticated Smart Recovery Grid and Hedge System , this
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