AlgoMind Pro

AlgoMind Pro

AlgoMind Pro — это автоматизированная торговая система нового поколения институционального уровня, разработанная специально для современного алгоритмического трейдера. Она работает на базе высокотехнологичного проприетарного ядра и использует механизм "скрытой логики", который обнаруживает скрытые зоны ликвидности и структурные микросдвиги в рыночном импульсе.

В отличие от традиционных систем, опирающихся на базовые и заезженные индикаторы, AlgoMind Pro использует глубоко защищенную, сложную матрицу валидации прайс-экшена (Price Action). Это гарантирует, что входы в рынок выполняются только тогда, когда цена демонстрирует истинную направленную силу. Основная стратегия полностью скрыта и обрабатывается внутри системы, что позволяет сохранять ее преимущество и защищать от меняющихся рыночных условий.


Ключевые особенности:

  • Проприетарная скрытая логика (Proprietary Stealth Logic): Базовые механизмы входа и выхода являются высокотехнологичными, определяя оптимальные точки срабатывания без раскрытия лежащей в основе стратегии.

  • Адаптивный защитный щит (Adaptive Security Shield): Динамичный механизм трейлинг-стопа на основе волатильности, который активно фиксирует прибыль, при этом динамически защищая ваш капитал.

  • Умная матрица восстановления (Smart Recovery Matrix): Включает в себя тщательно просчитанную интеллектуальную систему восстановления, которая плавно справляется с временными просадками, используя динамически расширяющиеся цели без безрассудного наращивания объемов.

  • Институциональные фильтры импульса (Institutional Momentum Gates): Автоматически отфильтровывает рыночный шум, ловушки низкого объема и ложные сетапы до выставления ордеров.

  • Футуристическая панель на графике (Futuristic On-Chart Dashboard): Элегантный, полностью функциональный пользовательский интерфейс, который позволяет отслеживать пульс системы, живые показатели и точные захваты зон в режиме реального времени.

Рекомендации по использованию:

  • Рекомендуемый символ: XAUUSD (Золото)

  • Оптимальный таймфрейм: M15

  • Минимальный депозит: $100 (Рекомендуется использовать Cent/Micro счет для максимальной безопасности на небольших балансах, либо лот 0.01 на счетах Standard ECN).

  • Профиль брокера: Счета с низким спредом (Raw/ECN) обеспечат наилучшее исполнение.

  • Среда: Настоятельно рекомендуется использовать VPS с низкой задержкой, работающий в режиме 24/5, чтобы обеспечить безупречную работу динамического трейлинга и систем восстановления.

Инструкция по установке:

  1. Прикрепите AlgoMind Pro к графику XAUUSD M15.

  2. Убедитесь, что включена кнопка "Разрешить алготрейдинг" (Allow Algo Trading).

  3. Советник готов к работе "из коробки" с оптимизированными настройками по умолчанию. Вам нужно только настроить размер лота (Lot Size) в соответствии с вашим уровнем риска.

Предупреждение о рисках: AlgoMind Pro — это высокотехнологичный алгоритмический инструмент. Как и все торговые системы, финансовые рынки несут в себе неотъемлемые риски. Пожалуйста, тщательно протестируйте систему на демо-счете, чтобы понять ее динамическое поведение, прежде чем рисковать реальным капиталом.


Рекомендуем также
Meta Extender for MT5
FEATrading OÜ
Утилиты
Meta Extender - Видьте больше, торгуйте лучше. Более 20 профессиональных торговых виджетов Дополнительные материалы и инструкции Полное руководство   -   версия MT4   -   версия MT5 Видьте больше, торгуйте лучше. Один инструментарий, который модернизирует весь ваш MetaTrader. Попробуйте бесплатно: 14-дневная ознакомительная версия доступна на нашем   сайте . Meta Extender - это универсальное внутричартовое приложение, добавляющее более 20 профессиональных торговых виджетов непосредственно в ва
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Эксперты
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Эксперты
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (43)
Эксперты
Gold Zone EA — полностью автоматизированный торговый советник, который анализирует структуру рынка с помощью зон спроса и предложения (Supply & Demand) и открывает сделки на основе определённых ценовых реакций. Советник сочетает обнаружение зон, анализ импульса, EMA-фильтр, несколько уровней Take Profit, Break Even, Trailing Stop и встроенную панель ручной торговли прямо на графике. EA работает на многих инструментах, включая: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD а также на различных валютных
FREE
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (4)
Эксперты
Робот пытается спасти убыточные сделки. Если сделка двинется в убыточном направлении, сработает алгоритм зоны восстановления (Zone Recovery algorithm). На двух ценовых уровнях определяются начальные точки серии покупок и продаж. Для каждого из двух сделок устанавливаются по две точки выхода (выше и ниже). При достижении одной из точек выхода, все сделки закрываются с суммарной прибылью или в зоне безубытка. Версия для MT4 Использование Общие настройки Close_All: закрыть все сделки Magic: магиче
Aura Gold Pro Edition
Stanislav Tomilov
Эксперты
Создан для доминирования на рынке золота. Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Специальная вводная цена:   всего 500 долларов для первых покупателей! Цена увеличивается на 100 долларов за каждые 10 проданных экземпляров. Окончательная цена: 2000 долларов. Максимальное количество мест: 1000. Торговый сигнал в реальном времени  Робофорекс   https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2358523 Описание Aura Gold P
Falcon Gold EA
Mugisha David Ntakirutimana
Эксперты
Falcon Gold EA is an automated trading robot designed to trade breakout movements in the market. The system is fully automated and manages trades from entry to exit. It places buy stop and sell stop orders, sets stop loss and take profit levels automatically, and applies an aggressive trailing stop to protect profits as the trade moves in your favor. This Expert Advisor is suitable for traders who want to capture strong breakout moves without monitoring the charts all day. Once attached to a c
Aura Gold Sniper
Mohammed Abdullah Ghaleb Farea Al-dub
Эксперты
**Product Name**: Aura Gold Sniper AI **Price**: $500 for 3 month --- DESCRIPTION --- **Trade Gold (XAUUSD) With Precision & Speed!** Introducing **Aura Gold Sniper AI**, an advanced algorithmic trading system built exclusively for the mechanics of Gold. Rather than relying on lagging indicators or dangerous grid grids, Aura Gold Sniper uses a proprietary "Impulse Velocity Trigger" mechanism, scanning tick-level volume movements to snipe breakouts before they happen. **Why Choose Aura G
Nusantara MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Умный прорыв с точностью отложенных ордеров "Nusantara" – это экспертный советник (EA), основанный на стратегии прорыва, которая улучшена с помощью дистанционного исполнения отложенных ордеров и оснащена системой переключения управления рисками. Разработан для серьезных трейдеров, которым нужна автоматизированная, безопасная стратегия, которая остается гибкой в ​​у
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Эксперты
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
XAU Momentum Sniper
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAUUSD MOMENTUM SNIPER AI  MMD Precision Sniper - Know exactly which pip the trend runs out of gas. XAUUSD Momentum Sniper AI is a revolutionary trading robot built on the elite "Momentum Mass Decay (MMD)" theory. Retail traders constantly get burned because they try to guess resistance and support lines. The reality is: Gold doesn't stop because it hits an imaginary line; it stops because it RUNS OUT OF FUEL. This AI converts Tick Volume into a measurement of "Fuel" and compares it against
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данный советник торгует по сигналу индикаторов   Bollinger Bands: покупает на нижних уровнях при отскоке цены, а продает на верхних. Имеет возможность закрывать позиции по обратному сигналу, тейк-профиту или стоп-лоссу. Многие трейдеры используют индикатор Bollinger Bands, а некоторые используют сразу несколько индикаторов Боллинджера на одном графике. В этом советнике можно использовать до 3-х таких индикаторов. При использовании первого и второго индикатора, сделка будет осуществляться между л
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Эксперты
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
Gold Edge V1
Thorsten Koch
5 (1)
Эксперты
Gold Edge V1 is a real-tick-safe volatility breakout Expert Advisor for Gold (XAUUSD). It trades long breakouts from H1 compression zones using market execution, large profit targets and adaptive trailing stops. Of course, the zone timeframe and entry timeframe can be changed at any time if you want to experiment a little. Gold Edge V1 – Volatility Breakout Expert for Gold Gold Edge V1 is a professional volatility breakout Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). It wa
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Эксперты
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Эксперты
Ratio X Gold ML EA — Adaptive AI Trading System for Gold (XAUUSD) Important: The EA includes a built-in Validation Mode to pass MQL5 Market tests automatically. Switch to ML Mode for live trading after installation. Overview Ratio X Gold ML EA is an advanced Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a hybrid AI-driven model and rule-based logic. It merges deep learning predictions with technical analysis filters, balancing adaptability and discipline. The system was trained on l
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Эксперты
Советник использует скальпинг стратегию в ночное время, торговля состоит из   трёх алгоритмов и каждый алгоритм  работает в своём интервале времени. Советник использует множества умных фильтров для адаптации под практически любые экономические ситуации. Используется отложенные ордера для наименьшего проскальзывания при торговли скальпинга. Советник безопасный и не требует никаких настроек от пользователя, просто установить на график и готова. Советник устанавливает защитный стоп-приказ, поэтому
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Эксперты
Introducing the "Gold Win Master Pro EA MT5" – Your Ultimate Gold Trading EXPERT ADVISOR Solution! New Release Update: "Gold Win Master Pro EA MT5" Version 2.1 update: Download the newer version 2.1. I have upgraded the "Gold Win Master Pro EA MT5" with more features to deliver even better performance. -Updated Default Settings for XAUUSD M5. (Can be used with other timeframes as well). The higher time frames works well. -(Recommended to use default settings with XAUUSD Time Period M5, Use
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Axon Pro 26
Pravin Awari
Эксперты
AXON PRO 26 by ALGOTRADERS24 AI Hello, traders! I am AXON PRO 26 - a professional multi-pair Expert Advisor that trades up to 26 forex pairs from a single chart. I auto-detect every major and cross available at your broker, scan the whole market in real time through one neural decision core, and act only where the probabilities truly line up. One chart. Up to 26 pairs. One disciplined brain. IMPORTANT! After your purchase, please send me a private message to receive the setup guide, recommended
Marksman MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – точный вход. Чистое исполнение. Marksman – автоматизированный экспертный советник (EA), основанный на стратегии одиночного выстрела, разработанный для того, чтобы выстрелить по рынку одним точным выстрелом – используя тейк-профит и стоп-лосс на каждой позиции. Вдохновленный навыками настоящего стрелка, этот эксперт использует комбинацию OsMA, стохастического осцилл
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Эксперты
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Эксперты
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Account Turbo Flip Pro
Adrian Titilincu
Эксперты
Feel free to contact me for XAUUSD setfiles. Watch more videos to reveal ATF PRO during backtesting: - [ XAUUSD ] ->  Account Turbo Flip Pro EA - XAUUSD - [ GBPUSD ] ->   Account Turbo Flip Pro EA - GBPUSD Account Turbo Flip Pro: Configuration Guide To ensure optimal performance, please refer to this guide when configuring your EA settings. 1. Visual Settings Show Panel: Toggles the visibility of the on-chart graphical user interface dashboard. Top Labels Font Color: Determines the color matri
Sentey Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Sentey Gold is a high-performance Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, specifically designed for trading the XAUUSD (Gold) pair on the M1 timeframe. Key Features Hybrid AI System LSTM (Long Short-Term Memory) Neural Network: Capable of capturing time patterns and long-term dependencies in the price of gold. K-Means Clustering: Dynamically groups market behavior into clusters to detect regime changes and generate trend signals. DMI/ADX Confirmation Filter: Only trades when the directional move
WIN Trend Follow 9 21
Aguinaldo Ferreira Costa
Эксперты
Trend Follow Pro: Domine a Tendência com Precisão O Trend Follow Pro é um robô de negociação (Expert Advisor) desenvolvido para capturar movimentos direcionais no mercado. Ele utiliza a clássica e poderosa estratégia de cruzamento de Médias Móveis Exponenciais (EMA) , otimizada com filtros de segurança e uma interface visual moderna que permite o acompanhamento em tempo real diretamente no gráfico. Como ele funciona? O princípio de funcionamento é baseado na dinâmica de preços: Sinal de Compra:
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
Эксперты
BULLETPROOF BTC — советник Session Breakout для BTC/USD Полностью автоматическая система торговли пробоев сессионных диапазонов для Биткоина. БЕЗ мартингейла. БЕЗ сетки. БЕЗ усреднения убытков. БЕЗ скрытых механизмов "восстановления". Стоп-лосс и тейк-профит на каждой позиции, всегда. 6 профилей риска, настройка в один клик. Проверен на целом годе out-of-sample данных. ------------------------------- ЧЕМ ЭТОТ СОВЕТНИК ОТЛИЧАЕТСЯ: ПРОВЕРКА, А НЕ ОБЕЩАНИЯ ------------------------------- Больш
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Эксперты
EA Golden Blitz– Надежное и эффективное решение для торговли золотом   Промо-акция на запуск!  Осталось всего 1 копии по текущей цене!  Финальная цена: $1999.99 Здравствуйте! Я EA Golden Blitz, второй экспертный советник (EA) из семейства Diamond Forex Group, специально созданный для торговли золотом (XAU/USD). С уникальными функциями и приоритетом безопасности я гарантирую устойчивый и эффективный опыт торговли золотом для трейдеров.   Чем EA Golden Blitz отличается от других?   - Динамичес
CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader
Imad Saadeh
5 (2)
Эксперты
Official Purchase Notice CasperIT AMI Trader is sold exclusively through the MQL5 Market. We do not authorize any Telegram channels, websites, or third-party sellers to distribute or sell this product. Software obtained from unofficial sources is not supported, does not receive updates, and may be modified or unsafe. CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader MT5 Overview CasperIT Adaptive Market Intelligence Trader (AMI) is a fully automated Meta Trader 5 Expert Advisor that combines trend, m
Другие продукты этого автора
Red Dragon MT5
Sarfraz
5 (1)
Эксперты
Red Dragon Scalper — Автоматический советник для MT5 Red Dragon Scalper — это автоматизированная торговая система для платформы MetaTrader 5. Советник ориентирован на краткосрочную торговлю с целью фиксации небольших движений цены в условиях повышенной волатильности. Система разработана для трейдеров, которые предпочитают активный стиль торговли без ручного размещения ордеров. Советник работает непрерывно при открытом терминале, анализируя ценовое действие и показания технических индикаторов для
Eagle 900
Sarfraz
Эксперты
Eagle 900 — XAUUSD Gold Scalping Algorithm Слушайте, я понимаю. Вы, наверное, уже перепробовали три или четыре «Gold EA». Каждый обещал золотые горы. Каждый сливал ваш счёт. Я сам был там — сидел перед графиками в два часа ночи, удивляясь, почему бот, который отлично работал в бэктесте, внезапно развалился на реальном счёте. Это разочарование — именно то, почему я создал Eagle 900. Не за выходные. Не скопировав чей-то open-source код. За два года живого тестирования, доработок и, откровенно го
Black Move MT5
Sarfraz
Эксперты
Black Move MT5 — Адаптивный торговый алгоритм для MetaTrader 5 Вы знаете это чувство, когда закрываете сделку вручную и тут же жалеете об этом? Либо вы вышли слишком рано и наблюдали, как цена прошла ещё пятьдесят пунктов, либо держали слишком долго и отдали всё обратно. Я делал и то, и другое. Больше раз, чем мне хотелось бы признать. Именно поэтому я начал создавать автоматизированные системы. Не потому что считаю роботов умнее людей, а потому что они не паникуют. Они не торгуют в порыве мест
Black Wave MT5
Sarfraz
Эксперты
Are you ready to transcend the ordinary and unlock a level of trading performance you've only dreamed of? Welcome to the world of Black Wave VIP Bot – not just a tool, but your elite partner designed for unparalleled precision and profitability in the XAUUSD market. This isn't just automation; it's a sophisticated intelligence, meticulously engineered to transform how you trade gold. LIVE Signals click Here>>>>>> IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
PatternMatrix 41 Pro MT5
Sarfraz
Эксперты
PatternMatrix 41 Pro MT5 Unlock the true power of Price Action with the most comprehensive Candlestick Pattern Engine on the Market. "After buying, please make sure to inbox me to get the settings and set files." PatternMatrix 41 Pro is not just an Expert Advisor; it is a complete trading ecosystem designed for traders who believe in the reliability of historical price action. By combining 41 distinct Japanese Candlestick Patterns with a sophisticated Smart Recovery Grid and Hedge System , this
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв