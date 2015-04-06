Trade Analyzer MT4
- Эксперты
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Ian Nganga CombaHi, I'm Ian – a trader and MQL developer with 2 years of experience building Expert Advisors, indicators, and trading utilities. I specialize in creating tools that are practical, efficient, and tailored to the real needs of traders.
- Версия: 5.13
Trade Analyzer MT4 — это веб-платформа для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанная для пользователей MetaTrader 4.
Платформа синхронизирует торговую активность из MetaTrader 4 и организует информацию о счете в структурированной панели для мониторинга, анализа, отчетности, отслеживания стратегий и ведения торгового журнала.
Trade Analyzer MT4 позволяет пользователям просматривать свою торговую активность через поддерживаемые настольные и мобильные веб-браузеры.
Подключите поддерживаемый счет MT4 и используйте централизованную панель для мониторинга открытых сделок, просмотра истории торговли, анализа статистики счета, организации торговых стратегий и ведения подробных торговых записей.
Основные функции
• Панель счета MT4
• Мониторинг открытых сделок
• Анализ истории торговли
• Торговый календарь
• Отслеживание стратегий
• Торговый журнал
• Статистика эффективности счета
• Отчеты об эффективности
• Торговые уведомления
• Поддержка нескольких счетов
• Общедоступные отчеты только для чтения
Панель счета MT4
Просматривайте важную информацию о своем торговом счете MetaTrader 4 в одной структурированной панели.
Панель может отображать:
• Баланс счета
• Средства
• Свободную маржу
• Уровень маржи
• Открытые сделки
• Плавающую прибыль или убыток
• Торговый объем
• Информацию о брокере
• Данные счета
Информация о счете организована в структурированном интерфейсе для удобного мониторинга и просмотра.
Мониторинг открытых сделок
Просматривайте активные сделки в одной панели.
Контролируйте такую информацию, как:
• Торговый символ
• Направление сделки
• Размер лота
• Цена входа
• Текущая цена
• Stop Loss
• Take Profit
• Текущий результат сделки
Это обеспечивает наглядный обзор текущей активности счета без необходимости переключаться между несколькими окнами терминала.
Анализ истории торговли
Просматривайте завершенные сделки и историческую активность счета.
Историю торговли можно использовать для анализа:
• Закрытых сделок
• Исторической прибыли и убытков
• Торгового объема
• Частоты торговли
• Прибыльных и убыточных сделок
• Результатов за различные периоды
Исторические торговые данные организованы таким образом, чтобы упростить просмотр счета и анализ торговой эффективности.
Торговый календарь
Просматривайте историческую торговую активность в календарном формате.
Анализируйте:
• Ежедневные торговые результаты
• Частоту торговли
• Активные торговые дни
• Исторические периоды эффективности
• Распределение прибыли и убытков
Торговый календарь предоставляет дополнительный способ просмотра активности счета и выявления закономерностей по различным дням и периодам.
Отслеживание стратегий
Организуйте и анализируйте сделки в соответствии с используемой стратегией, торговой моделью или подходом.
Отслеживайте такую информацию, как:
• Название стратегии
• Количество сделок
• Прибыльные сделки
• Убыточные сделки
• Средние результаты
• Торговые заметки
Отслеживание стратегий помогает трейдерам анализировать зафиксированные результаты различных торговых подходов на основе исторических данных счета.
Торговый журнал
Ведите структурированные записи о своей торговой активности и решениях.
Записи журнала могут включать:
• Причину сделки
• Используемую стратегию
• Рыночные условия
• Торговые заметки
• Выявленные ошибки
• Полученные уроки
Торговый журнал можно использовать для документирования торговых решений, наблюдений и выводов по отдельным сделкам.
Статистика эффективности счета
Просматривайте статистику, рассчитанную на основе истории торговли.
Доступные показатели могут включать:
• Процент прибыльных сделок
• Общее количество сделок
• Прибыль и убыток
• Среднюю прибыльную сделку
• Среднюю убыточную сделку
• Информацию о просадке
• Историю средств
• Распределение сделок
Эти показатели предоставляют структурированный обзор исторической активности счета и торговой эффективности.
Отчеты об эффективности
Просматривайте торговую информацию в организованных отчетах.
Отчеты могут включать:
• Статистику счета
• Историю торговли
• Данные об эффективности
• Сводки торговой активности
Отчеты разработаны для более удобного просмотра, организации и анализа торговых данных.
Торговые уведомления
Получайте уведомления о поддерживаемой активности счета.
Уведомления могут включать:
• Новые сделки
• Закрытые сделки
• Изменения счета
• Торговые события
Эта функция помогает пользователям быть в курсе важной активности подключенных торговых счетов.
Поддержка нескольких счетов
Управляйте и просматривайте несколько поддерживаемых счетов MetaTrader 4 из одной панели.
Это может быть полезно для:
• Личных торговых счетов
• Счетов у разных брокеров
• Тестовых счетов
• Счетов с различными торговыми стратегиями
Каждый подключенный счет остается отдельным для индивидуального мониторинга, анализа и отчетности.
Общедоступные отчеты только для чтения
Создавайте отчеты только для чтения, содержащие выбранную торговую информацию.
Отчеты могут включать:
• Статистику счета
• Историю торговли
• Данные об эффективности
• Сводки торговой активности
Это позволяет делиться выбранной торговой информацией без предоставления доступа к самому торговому счету.
Доступ через веб-браузеры
Trade Analyzer MT4 работает через веб-интерфейс, доступный на поддерживаемых устройствах.
Поддерживаемые типы устройств могут включать:
• Настольные компьютеры
• Ноутбуки
• Планшеты
• Мобильные устройства
Получайте доступ к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные веб-браузеры.
Как это работает
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Подключите поддерживаемый счет MetaTrader 4.
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Откройте панель Trade Analyzer MT4.
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Просматривайте информацию о счете и торговле.
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Контролируйте открытые сделки и историческую активность.
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Используйте доступные инструменты аналитики, торгового журнала, отслеживания стратегий и отчетности для организации и анализа торговых данных.
Кому подходит Trade Analyzer MT4?
Trade Analyzer MT4 может использоваться:
• Форекс-трейдерами
• Трейдерами золотом
• Трейдерами индексами
• Ручными трейдерами
• Алгоритмическими трейдерами
• Управляющими счетами
• Трейдерами, управляющими несколькими счетами
Важная информация
Trade Analyzer MT4 является инструментом для анализа торговли, мониторинга, отчетности и ведения торгового журнала.
Продукт не предоставляет торговые сигналы, финансовые консультации, инвестиционные рекомендации, гарантированные торговые результаты или гарантии будущей эффективности.
Торговля связана с риском, а исторические торговые результаты не гарантируют будущих результатов.
Цель Trade Analyzer MT4 — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать информацию, связанную с их торговой активностью в MetaTrader 4.