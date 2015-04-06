Trade Analyzer MT4 — это веб-платформа для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанная для пользователей MetaTrader 4.

Платформа синхронизирует торговую активность из MetaTrader 4 и организует информацию о счете в структурированной панели для мониторинга, анализа, отчетности, отслеживания стратегий и ведения торгового журнала.

Trade Analyzer MT4 позволяет пользователям просматривать свою торговую активность через поддерживаемые настольные и мобильные веб-браузеры.

Подключите поддерживаемый счет MT4 и используйте централизованную панель для мониторинга открытых сделок, просмотра истории торговли, анализа статистики счета, организации торговых стратегий и ведения подробных торговых записей.

Основные функции

• Панель счета MT4

• Мониторинг открытых сделок

• Анализ истории торговли

• Торговый календарь

• Отслеживание стратегий

• Торговый журнал

• Статистика эффективности счета

• Отчеты об эффективности

• Торговые уведомления

• Поддержка нескольких счетов

• Общедоступные отчеты только для чтения

Панель счета MT4

Просматривайте важную информацию о своем торговом счете MetaTrader 4 в одной структурированной панели.

Панель может отображать:

• Баланс счета

• Средства

• Свободную маржу

• Уровень маржи

• Открытые сделки

• Плавающую прибыль или убыток

• Торговый объем

• Информацию о брокере

• Данные счета

Информация о счете организована в структурированном интерфейсе для удобного мониторинга и просмотра.

Мониторинг открытых сделок

Просматривайте активные сделки в одной панели.

Контролируйте такую информацию, как:

• Торговый символ

• Направление сделки

• Размер лота

• Цена входа

• Текущая цена

• Stop Loss

• Take Profit

• Текущий результат сделки

Это обеспечивает наглядный обзор текущей активности счета без необходимости переключаться между несколькими окнами терминала.

Анализ истории торговли

Просматривайте завершенные сделки и историческую активность счета.

Историю торговли можно использовать для анализа:

• Закрытых сделок

• Исторической прибыли и убытков

• Торгового объема

• Частоты торговли

• Прибыльных и убыточных сделок

• Результатов за различные периоды

Исторические торговые данные организованы таким образом, чтобы упростить просмотр счета и анализ торговой эффективности.

Торговый календарь

Просматривайте историческую торговую активность в календарном формате.

Анализируйте:

• Ежедневные торговые результаты

• Частоту торговли

• Активные торговые дни

• Исторические периоды эффективности

• Распределение прибыли и убытков

Торговый календарь предоставляет дополнительный способ просмотра активности счета и выявления закономерностей по различным дням и периодам.

Отслеживание стратегий

Организуйте и анализируйте сделки в соответствии с используемой стратегией, торговой моделью или подходом.

Отслеживайте такую информацию, как:

• Название стратегии

• Количество сделок

• Прибыльные сделки

• Убыточные сделки

• Средние результаты

• Торговые заметки

Отслеживание стратегий помогает трейдерам анализировать зафиксированные результаты различных торговых подходов на основе исторических данных счета.

Торговый журнал

Ведите структурированные записи о своей торговой активности и решениях.

Записи журнала могут включать:

• Причину сделки

• Используемую стратегию

• Рыночные условия

• Торговые заметки

• Выявленные ошибки

• Полученные уроки

Торговый журнал можно использовать для документирования торговых решений, наблюдений и выводов по отдельным сделкам.

Статистика эффективности счета

Просматривайте статистику, рассчитанную на основе истории торговли.

Доступные показатели могут включать:

• Процент прибыльных сделок

• Общее количество сделок

• Прибыль и убыток

• Среднюю прибыльную сделку

• Среднюю убыточную сделку

• Информацию о просадке

• Историю средств

• Распределение сделок

Эти показатели предоставляют структурированный обзор исторической активности счета и торговой эффективности.

Отчеты об эффективности

Просматривайте торговую информацию в организованных отчетах.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета

• Историю торговли

• Данные об эффективности

• Сводки торговой активности

Отчеты разработаны для более удобного просмотра, организации и анализа торговых данных.

Торговые уведомления

Получайте уведомления о поддерживаемой активности счета.

Уведомления могут включать:

• Новые сделки

• Закрытые сделки

• Изменения счета

• Торговые события

Эта функция помогает пользователям быть в курсе важной активности подключенных торговых счетов.

Поддержка нескольких счетов

Управляйте и просматривайте несколько поддерживаемых счетов MetaTrader 4 из одной панели.

Это может быть полезно для:

• Личных торговых счетов

• Счетов у разных брокеров

• Тестовых счетов

• Счетов с различными торговыми стратегиями

Каждый подключенный счет остается отдельным для индивидуального мониторинга, анализа и отчетности.

Общедоступные отчеты только для чтения

Создавайте отчеты только для чтения, содержащие выбранную торговую информацию.

Отчеты могут включать:

• Статистику счета

• Историю торговли

• Данные об эффективности

• Сводки торговой активности

Это позволяет делиться выбранной торговой информацией без предоставления доступа к самому торговому счету.

Доступ через веб-браузеры

Trade Analyzer MT4 работает через веб-интерфейс, доступный на поддерживаемых устройствах.

Поддерживаемые типы устройств могут включать:

• Настольные компьютеры

• Ноутбуки

• Планшеты

• Мобильные устройства

Получайте доступ к торговой информации через поддерживаемые настольные и мобильные веб-браузеры.

Как это работает

Подключите поддерживаемый счет MetaTrader 4. Откройте панель Trade Analyzer MT4. Просматривайте информацию о счете и торговле. Контролируйте открытые сделки и историческую активность. Используйте доступные инструменты аналитики, торгового журнала, отслеживания стратегий и отчетности для организации и анализа торговых данных.

Кому подходит Trade Analyzer MT4?

Trade Analyzer MT4 может использоваться:

• Форекс-трейдерами

• Трейдерами золотом

• Трейдерами индексами

• Ручными трейдерами

• Алгоритмическими трейдерами

• Управляющими счетами

• Трейдерами, управляющими несколькими счетами

Важная информация

Trade Analyzer MT4 является инструментом для анализа торговли, мониторинга, отчетности и ведения торгового журнала.

Продукт не предоставляет торговые сигналы, финансовые консультации, инвестиционные рекомендации, гарантированные торговые результаты или гарантии будущей эффективности.

Торговля связана с риском, а исторические торговые результаты не гарантируют будущих результатов.

Цель Trade Analyzer MT4 — помочь пользователям организовывать, контролировать, анализировать и просматривать информацию, связанную с их торговой активностью в MetaTrader 4.