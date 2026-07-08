Minibull gold vs indices shift ratio edge EA

  • 专家
  • Yusuf Levent Aksun
    Yusuf Levent Aksun

    Yusuf Levent Aksun

    平台工程师 & AWS 认证专家，拥有超过 20 年的软件开发、云架构和 DevOps 转型经验。
    目前在伦敦 World Wide Technology 公司主导平台工程项目，构建可扩展的基础设施解决方案，
    帮助开发团队更快、更可靠地交付产品。
    🔹 AWS Certified Solutions Architect – Professional
    🔹 AWS Certified DevOps Engineer – Professional
    🔹 数据科学与机器学习（密歇根大学）
  • 版本: 19.0
  • 激活: 5

### BullBOP19 Live EA — 黄金与美股指数"假动作"识别系统

BullBOP19 是一款为 MetaTrader 5 打造的全自动交易顾问（EA），其核心逻辑基于黄金与美国主要股指（纳斯达克100、标普500、道琼斯US30）之间的力量平衡关系。通过对比黄金价格走势与这些指数的关系，该 EA 能够识别缺乏真实动能的"假动作"，从而在入场前过滤掉不可靠的信号。

**主要功能**
- 适用于任何交易品种和任何时间周期（自动识别黄金/纳斯达克/标普/道琼斯品种，也可手动设置）
- 可自定义信号生成所用的均线类型、周期及价格来源
- 基于 ATR（Wilder 平均真实波幅）的安全止损，可在不同波动环境下保持稳定的风险管理
- 止盈、移动止损及保本设置，均以 ATR 倍数定义
- 可选的最大持仓时间限制（以已完成的日线根数计）
- 可选自动附加 BullBOP19 副图指标，便于在图表上进行视觉确认
- 图表上的信息面板，位置可自定义
- 可选择在 EA 从图表移除时自动平掉所有持仓

**策略测试结果**
交易品种：US30 | 时间周期：H1 | 测试区间：2024.01.01 – 2026.06.15 | 初始资金：$50,000 | 杠杆：1:200 | 建模方式：基于真实逐笔数据的每一笔报价

*测试结果 1*
- 净利润总额：$3,724.21
- 盈利因子：1.19
- 总交易次数：134（成交次数：268）
- 胜率：55.97%（多单 64.29% / 空单 46.88%）
- 最大回撤：8.49%（净值 $4,417.79）/ 6.67%（余额 $3,817.65）
- 夏普比率：0.87 | 恢复因子：0.82
- 期望收益：每笔 $27.79

*测试结果 2*
- 净利润总额：$8,606.65
- 盈利因子：1.32
- 总交易次数：129（成交次数：258）
- 胜率：58.91%（多单 72.00% / 空单 40.74%）
- 最大回撤：11.98%（净值 $7,003.62）/ 10.56%（余额 $6,121.31）
- 夏普比率：1.38 | 恢复因子：1.23
- 期望收益：每笔 $66.72

*策略测试器中的历史表现并不能保证未来结果。实盘交易前请务必先在模拟账户上进行测试。*

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BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
专家
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
X Gold Nexus
Tingting Yu
专家
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
作者的更多信息
Minibull periscope multi time frames
Yusuf Levent Aksun
指标
多时间框架MA分析器：在一个面板中查看11个时间框架的SMA/EMA/KAMA价格位置。 ### Full Description: ** 告别在多个时间框架图表之间切换！** MiniBull Periscope - 多时间框架移动平均线位置分析器 无需打开多个图表即可纵观全局！MiniBull Periscope 同时显示11个时间框架的当前价格相对于移动平均线的位置 - 从月线(MN1)到1分钟(M1)。 **主要功能：** • 11个时间框架合一：MN1、W1、D1、H12、H8、H4、H1、M30、M15、M5、M1 • 3种MA类型：一键切换SMA、EMA和考夫曼自适应均线(KAMA) • 图表可视化：带有独特颜色的水平MA线 • 距离显示：同时显示点数和百分比距离 • 斜率检测：自动趋势方向箭头指示（ →） • 信号系统：BUY（高于MA）/ SELL（低于MA）/ WAIT（中性） • 交互按钮：无需重新加载即可更改MA类型 • 警报系统：弹窗、声音和推送通知 • 简洁面板：在独立窗口显示 • 所有计算基于已收盘K线数据 **工作原理：**
Minibull multi time frames sophisticated observer
Yusuf Levent Aksun
指标
多时间框架综合信号分析器：11个时间框架上的9个指标，评分系统（-9至+9）。 ### Full Description: ** 告别在多个时间框架图表之间切换！** MiniBull MTF Observer - 多时间框架综合信号分析器 终极多指标仪表板！同时分析11个时间框架上的9种不同技术指标，为每个时间框架提供-9到+9的综合评分。 **分析的9个指标：** • RSI（相对强弱指数） • MACD（移动平均收敛散度） • 随机震荡器 • CCI（商品通道指数） • 动量指标 • SMA 5（简单移动平均） • SMA 20 • EMA 21（指数移动平均） • EMA 50 **主要功能：** • 11个时间框架：MN1、W1、D1、H12、H8、H4、H1、M30、M15、M5、M1 • 综合评分：每个时间框架-9至+9 • 信号强度：强(±7-9) / 买卖(±4-6) / 弱(±1-3) / 中性(0) • MA位置信号：可选BUY/SELL/WAIT • 3种MA类型：一键切换SMA、EMA、KAMA • 图表可视化线条 • 点数和百分比距离显
Mb logical multi timeframe Scanner non repainting
Yusuf Levent Aksun
指标
MiniBull Logical v21 — 交易品种与时间框架指南   完整回测结果（222个文件）: https://drive.google.com/drive/folders/1-1QefUiJ1lm6Se0HYCpAmYIbERZ8xjR8 策略: MN1/W1趋势 + D1假突破 + 多时间框架MA反转 回测: 2024.07.01 – 2026.02.03 | $10,000 | 1:10 | 26,784笔交易 | 10/20盈利 ️  所有测试均使用EMA(20)。SMA和KAMA未经完整测试。   ️  输入参数 MA类型: EMA ← 已测试 | MA周期: 20 | MA触碰区: 0.5×ATR | 趋势接近警告: 1.5×ATR 评估周期: 5/10
Minibull gold vs indices shift ratio edge
Yusuf Levent Aksun
指标
BullBOP13 — 力量平衡 | 黄金 vs 美国指数 BullBOP13 检测黄金 (XAUUSD) 与三大美国股指 (NAS100, US500, US30) 之间的临时偏离。当 4 种资产中有 3 种同向运动而 1 种反向运动时，该异常资产正在经历 " 假动作 " ，往往会反转。 工作原理 — 4 层信号过滤： 1. 阶段过滤 — D1 时间框架市场状态分析（对齐 / 背离 / 强背离） 2. 假动作检测 — 3 对 1 规则： 3 种资产一致， 1 种偏离 = 对异常资产发出信号 3. 比率反转 — 黄金 / 指数比率配合 EMA + 标准差带确认背离正在回归 4. 价格确认 — 假动作资产的 MA 偏离度必须递减 仅当全部 4 层同时一致时才生成信号。 功能特点： • 子窗口比率图表，含 EMA 和 ±1/±2 SD 布林带（颜色编码） • 当所有 4 个条件触发时显示买入 / 卖出箭头 • 交互面板：价格、 MA 偏离、比率 SD 水平、 6 时间框架阶段分析（ MN1→M30 ） • 比率切换器：黄金 /NDX 、黄金 /SPX 、黄金 /US30 视图 •
Minibull Sniper Ama
Yusuf Levent Aksun
专家
Minibull AMA Sniper v7.30 是一款专为 NAS100（纳斯达克100指数）优化的专业趋势跟踪智能交易系统，同时兼容 US30（道琼斯）、SPX500（标普500）和 DAX40。EA 能自动识别您经纪商的合约名称，无论其显示为 NAS100、US100、NASDAQ100、USTEC、NQ100、US30、NYA30、NYSE30、SPX500、US500 或其他常见变体，均可正常运行。 策略核心基于日线图（D1）上计算的两条自适应移动平均线 — AMA(200) 与 AMA(9)，在每根 H1 K 线收盘时精确触发入场信号。 **策略逻辑** - 做多（BUY）：收盘价高于 AMA(200) 和 AMA(9) - 做空（SELL）：收盘价低于两条 AMA - 中性：价格位于两条均线之间 — 关闭所有持仓 **风险管理** - 止盈：每笔 2000 USD（面板实时调整） - 止损：每笔 600 USD（面板实时调整） - 灾难止损：1000 USD 账户总保护 - 每日最多 5 笔 · 手数：0.1 **时段过滤** NYSE/纳斯达克 09:30–
Minibull Logical Pro
Yusuf Levent Aksun
专家
# MiniBull Logical Pro: a trend-fade system, tested through real market stress ## What it is MiniBull Logical Pro is a multi-timeframe trend and false-breakout trading system, available as an MT5 Expert Advisor, a cTrader cBot, and a standalone cTrader indicator. The engine is the same across all three: - **Monthly + Weekly trend confluence** sets the directional bias. The system only trades in the direction both higher timeframes agree on — if they disagree, no trend, no trade. - **Daily fa
Minibull Sniper Ama Indicator
Yusuf Levent Aksun
指标
**Minibull AMA Sniper — 不重绘信号指标** Minibull AMA Sniper 是一款趋势定位指标，基于两条考夫曼自适应均线(Kaufman AMA)——AMA200 和 AMA9 构建，并结合独特的斜率确认(Slope Confirm)过滤器，避免你在盘整、方向不明的市场中交易。 **工作原理** 指标追踪价格相对于两条 AMA 的位置： - **BUY（买入）**：价格收盘价高于 AMA200 和 AMA9 - **SELL（卖出）**：价格收盘价低于 AMA200 和 AMA9 - **NEUTRAL（中性）**：价格夹在两条均线之间 仅凭价格位置还不够。斜率确认过滤器会检查 AMA 本身是否真的朝信号方向倾斜——如果 AMA 走平，信号将被取消并回归中性，从而过滤掉容易被扫损的弱信号。 **自动 Swing / Scalp 模式** 指标会根据你所使用的时间周期自动调整斜率过滤器的灵敏度：日线及以上周期使用 Swing（波段）设置（更宽松、回溯周期更长）；低于日线的任何周期使用 Scalp（剥头皮）设置（更严格、回溯周期更短、斜率阈值更
MiniBull Location of the Price and Volume
Yusuf Levent Aksun
指标
**无需切换图表，即可精确掌握价格在每个关键周期中的位置。** MiniBull LOP 是一款多周期仪表盘指标，专为同时关注多个周期的交易者设计。它针对月线（MN）、周线（W）、日线（D）、H8、H4、H1、M30、M15、M5 和 M1，显示：价格相对于上一收盘K线的位置（向上突破/向下突破、区间内偏上/偏下、位于收盘价），基于考夫曼自适应移动平均线（AMA）的趋势判断，以及当前收盘K线的成交量与该周期近期平均成交量的比率。 **主要功能** - 图表上的仪表盘面板，配有真正可点击的 Panel / Lines / AMA 开关按钮。 - 持续显示的价格水平线，会根据价格位置自动变为绿色（支撑）或红色（阻力）。 - 直接绘制在图表上的连续 AMA 线，逐根K线跟随价格。 - 一行式趋势摘要，一次性显示所有被追踪周期的多空状态。 - 直接标记在图表上的突破标记，加载时自动回溯标记历史突破。 **值得信赖的提醒：** 突破提醒（声音+弹窗）可设置为仅在成交量确认后才触发，从而过滤掉缺乏说服力的假突破。 **适合谁使用：** 适合只交易一个周期但希望了解其他周期背景的交易者——
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