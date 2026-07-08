Minibull gold vs indices shift ratio edge EA





### BullBOP19 Live EA — 黄金与美股指数"假动作"识别系统





BullBOP19 是一款为 MetaTrader 5 打造的全自动交易顾问（EA），其核心逻辑基于黄金与美国主要股指（纳斯达克100、标普500、道琼斯US30）之间的力量平衡关系。通过对比黄金价格走势与这些指数的关系，该 EA 能够识别缺乏真实动能的"假动作"，从而在入场前过滤掉不可靠的信号。





**主要功能**

- 适用于任何交易品种和任何时间周期（自动识别黄金/纳斯达克/标普/道琼斯品种，也可手动设置）

- 可自定义信号生成所用的均线类型、周期及价格来源

- 基于 ATR（Wilder 平均真实波幅）的安全止损，可在不同波动环境下保持稳定的风险管理

- 止盈、移动止损及保本设置，均以 ATR 倍数定义

- 可选的最大持仓时间限制（以已完成的日线根数计）

- 可选自动附加 BullBOP19 副图指标，便于在图表上进行视觉确认

- 图表上的信息面板，位置可自定义

- 可选择在 EA 从图表移除时自动平掉所有持仓





**策略测试结果**

交易品种：US30 | 时间周期：H1 | 测试区间：2024.01.01 – 2026.06.15 | 初始资金：$50,000 | 杠杆：1:200 | 建模方式：基于真实逐笔数据的每一笔报价





*测试结果 1*

- 净利润总额：$3,724.21

- 盈利因子：1.19

- 总交易次数：134（成交次数：268）

- 胜率：55.97%（多单 64.29% / 空单 46.88%）

- 最大回撤：8.49%（净值 $4,417.79）/ 6.67%（余额 $3,817.65）

- 夏普比率：0.87 | 恢复因子：0.82

- 期望收益：每笔 $27.79





*测试结果 2*

- 净利润总额：$8,606.65

- 盈利因子：1.32

- 总交易次数：129（成交次数：258）

- 胜率：58.91%（多单 72.00% / 空单 40.74%）

- 最大回撤：11.98%（净值 $7,003.62）/ 10.56%（余额 $6,121.31）

- 夏普比率：1.38 | 恢复因子：1.23

- 期望收益：每笔 $66.72





*策略测试器中的历史表现并不能保证未来结果。实盘交易前请务必先在模拟账户上进行测试。*





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