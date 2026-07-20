MiniBull Location of the Price and Volume

**无需切换图表，即可精确掌握价格在每个关键周期中的位置。**





MiniBull LOP 是一款多周期仪表盘指标，专为同时关注多个周期的交易者设计。它针对月线（MN）、周线（W）、日线（D）、H8、H4、H1、M30、M15、M5 和 M1，显示：价格相对于上一收盘K线的位置（向上突破/向下突破、区间内偏上/偏下、位于收盘价），基于考夫曼自适应移动平均线（AMA）的趋势判断，以及当前收盘K线的成交量与该周期近期平均成交量的比率。





**主要功能**

- 图表上的仪表盘面板，配有真正可点击的 Panel / Lines / AMA 开关按钮。

- 持续显示的价格水平线，会根据价格位置自动变为绿色（支撑）或红色（阻力）。

- 直接绘制在图表上的连续 AMA 线，逐根K线跟随价格。

- 一行式趋势摘要，一次性显示所有被追踪周期的多空状态。

- 直接标记在图表上的突破标记，加载时自动回溯标记历史突破。





**值得信赖的提醒：** 突破提醒（声音+弹窗）可设置为仅在成交量确认后才触发，从而过滤掉缺乏说服力的假突破。





**适合谁使用：** 适合只交易一个周期但希望了解其他周期背景的交易者——例如需要核对日线/周线趋势一致性的波段交易者、希望为突破信号加上成交量过滤的短线交易者，或是厌倦了在五个图表窗口间手动比较价格的任何人。



