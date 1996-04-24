Minibull Sniper Ama Indicator
- 指标
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Yusuf Levent Aksun平台工程师 & AWS 认证专家，拥有超过 20 年的软件开发、云架构和 DevOps 转型经验。
目前在伦敦 World Wide Technology 公司主导平台工程项目，构建可扩展的基础设施解决方案，
帮助开发团队更快、更可靠地交付产品。
🔹 AWS Certified Solutions Architect – Professional
🔹 AWS Certified DevOps Engineer – Professional
🔹 数据科学与机器学习（密歇根大学）
- 版本: 1.19
- 更新: 18 七月 2026
- 激活: 5
**Minibull AMA Sniper — 不重绘信号指标**
Minibull AMA Sniper 是一款趋势定位指标，基于两条考夫曼自适应均线(Kaufman AMA)——AMA200 和 AMA9 构建，并结合独特的斜率确认(Slope Confirm)过滤器，避免你在盘整、方向不明的市场中交易。
**工作原理**
指标追踪价格相对于两条 AMA 的位置：
- **BUY（买入）**：价格收盘价高于 AMA200 和 AMA9
- **SELL（卖出）**：价格收盘价低于 AMA200 和 AMA9
- **NEUTRAL（中性）**：价格夹在两条均线之间
仅凭价格位置还不够。斜率确认过滤器会检查 AMA 本身是否真的朝信号方向倾斜——如果 AMA 走平，信号将被取消并回归中性，从而过滤掉容易被扫损的弱信号。
**自动 Swing / Scalp 模式**
指标会根据你所使用的时间周期自动调整斜率过滤器的灵敏度：日线及以上周期使用 Swing（波段）设置（更宽松、回溯周期更长）；低于日线的任何周期使用 Scalp（剥头皮）设置（更严格、回溯周期更短、斜率阈值更高）。你也可以手动强制指定模式。
**核心功能**
- 100% 不重绘：每一个历史 BUY/SELL 箭头均由严格只回溯历史的因果公式计算，并按每根K线单独存储——无论重新计算多少次都不会改变
- 图表上直接绘制 AMA200 与 AMA9 自适应均线
- 斜率确认过滤器，Swing 与 Scalp 模式独立设置（回溯K线数、最小斜率阈值、需确认的AMA）
- 全新设计的图表信息面板：当前模式、实时信号、AMA200/AMA9 数值、斜率过滤器状态
- 前一交易日(D1)参考区块：昨日已收盘日线的收盘价，以及当前价格与之的差距（点数及百分比）
- 基于已收盘日线计算的 Wilder ATR(14)——快速了解该品种的日波动率
- 出现新的确认信号时可选择触发原生 Alert() 提醒
- 适用于任何交易品种和任何时间周期——指数、外汇、贵金属、加密货币CFD
**适合谁使用**
适合希望获得清晰、客观的趋势与动能判断，且不想被重绘信号误导的交易者——无论是根据信号主观交易，还是将其作为自有系统中的过滤条件。
*本指标为信号/可视化指标，不会自动开仓、平仓或管理仓位。任何指标或策略的历史表现均不保证未来收益。*
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