Minibull Sniper Ama Indicator

  • 指标
  • Yusuf Levent Aksun
    Yusuf Levent Aksun

    Yusuf Levent Aksun

    平台工程师 & AWS 认证专家，拥有超过 20 年的软件开发、云架构和 DevOps 转型经验。
    目前在伦敦 World Wide Technology 公司主导平台工程项目，构建可扩展的基础设施解决方案，
    帮助开发团队更快、更可靠地交付产品。
    🔹 AWS Certified Solutions Architect – Professional
    🔹 AWS Certified DevOps Engineer – Professional
    🔹 数据科学与机器学习（密歇根大学）
  • 版本: 1.19
  • 更新: 18 七月 2026
  • 激活: 5
**Minibull AMA Sniper — 不重绘信号指标**

Minibull AMA Sniper 是一款趋势定位指标，基于两条考夫曼自适应均线(Kaufman AMA)——AMA200 和 AMA9 构建，并结合独特的斜率确认(Slope Confirm)过滤器，避免你在盘整、方向不明的市场中交易。

**工作原理**

指标追踪价格相对于两条 AMA 的位置：
- **BUY（买入）**：价格收盘价高于 AMA200 和 AMA9
- **SELL（卖出）**：价格收盘价低于 AMA200 和 AMA9
- **NEUTRAL（中性）**：价格夹在两条均线之间

仅凭价格位置还不够。斜率确认过滤器会检查 AMA 本身是否真的朝信号方向倾斜——如果 AMA 走平，信号将被取消并回归中性，从而过滤掉容易被扫损的弱信号。

**自动 Swing / Scalp 模式**

指标会根据你所使用的时间周期自动调整斜率过滤器的灵敏度：日线及以上周期使用 Swing（波段）设置（更宽松、回溯周期更长）；低于日线的任何周期使用 Scalp（剥头皮）设置（更严格、回溯周期更短、斜率阈值更高）。你也可以手动强制指定模式。

**核心功能**

- 100% 不重绘：每一个历史 BUY/SELL 箭头均由严格只回溯历史的因果公式计算，并按每根K线单独存储——无论重新计算多少次都不会改变
- 图表上直接绘制 AMA200 与 AMA9 自适应均线
- 斜率确认过滤器，Swing 与 Scalp 模式独立设置（回溯K线数、最小斜率阈值、需确认的AMA）
- 全新设计的图表信息面板：当前模式、实时信号、AMA200/AMA9 数值、斜率过滤器状态
- 前一交易日(D1)参考区块：昨日已收盘日线的收盘价，以及当前价格与之的差距（点数及百分比）
- 基于已收盘日线计算的 Wilder ATR(14)——快速了解该品种的日波动率
- 出现新的确认信号时可选择触发原生 Alert() 提醒
- 适用于任何交易品种和任何时间周期——指数、外汇、贵金属、加密货币CFD

**适合谁使用**

适合希望获得清晰、客观的趋势与动能判断，且不想被重绘信号误导的交易者——无论是根据信号主观交易，还是将其作为自有系统中的过滤条件。

*本指标为信号/可视化指标，不会自动开仓、平仓或管理仓位。任何指标或策略的历史表现均不保证未来收益。*

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5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
作者的更多信息
Minibull periscope multi time frames
Yusuf Levent Aksun
指标
多时间框架MA分析器：在一个面板中查看11个时间框架的SMA/EMA/KAMA价格位置。 ### Full Description: ** 告别在多个时间框架图表之间切换！** MiniBull Periscope - 多时间框架移动平均线位置分析器 无需打开多个图表即可纵观全局！MiniBull Periscope 同时显示11个时间框架的当前价格相对于移动平均线的位置 - 从月线(MN1)到1分钟(M1)。 **主要功能：** • 11个时间框架合一：MN1、W1、D1、H12、H8、H4、H1、M30、M15、M5、M1 • 3种MA类型：一键切换SMA、EMA和考夫曼自适应均线(KAMA) • 图表可视化：带有独特颜色的水平MA线 • 距离显示：同时显示点数和百分比距离 • 斜率检测：自动趋势方向箭头指示（ →） • 信号系统：BUY（高于MA）/ SELL（低于MA）/ WAIT（中性） • 交互按钮：无需重新加载即可更改MA类型 • 警报系统：弹窗、声音和推送通知 • 简洁面板：在独立窗口显示 • 所有计算基于已收盘K线数据 **工作原理：**
Minibull multi time frames sophisticated observer
Yusuf Levent Aksun
指标
多时间框架综合信号分析器：11个时间框架上的9个指标，评分系统（-9至+9）。 ### Full Description: ** 告别在多个时间框架图表之间切换！** MiniBull MTF Observer - 多时间框架综合信号分析器 终极多指标仪表板！同时分析11个时间框架上的9种不同技术指标，为每个时间框架提供-9到+9的综合评分。 **分析的9个指标：** • RSI（相对强弱指数） • MACD（移动平均收敛散度） • 随机震荡器 • CCI（商品通道指数） • 动量指标 • SMA 5（简单移动平均） • SMA 20 • EMA 21（指数移动平均） • EMA 50 **主要功能：** • 11个时间框架：MN1、W1、D1、H12、H8、H4、H1、M30、M15、M5、M1 • 综合评分：每个时间框架-9至+9 • 信号强度：强(±7-9) / 买卖(±4-6) / 弱(±1-3) / 中性(0) • MA位置信号：可选BUY/SELL/WAIT • 3种MA类型：一键切换SMA、EMA、KAMA • 图表可视化线条 • 点数和百分比距离显
Mb logical multi timeframe Scanner non repainting
Yusuf Levent Aksun
指标
MiniBull Logical v21 — 交易品种与时间框架指南   完整回测结果（222个文件）: https://drive.google.com/drive/folders/1-1QefUiJ1lm6Se0HYCpAmYIbERZ8xjR8 策略: MN1/W1趋势 + D1假突破 + 多时间框架MA反转 回测: 2024.07.01 – 2026.02.03 | $10,000 | 1:10 | 26,784笔交易 | 10/20盈利 ️  所有测试均使用EMA(20)。SMA和KAMA未经完整测试。   ️  输入参数 MA类型: EMA ← 已测试 | MA周期: 20 | MA触碰区: 0.5×ATR | 趋势接近警告: 1.5×ATR 评估周期: 5/10
Minibull gold vs indices shift ratio edge
Yusuf Levent Aksun
指标
BullBOP13 — 力量平衡 | 黄金 vs 美国指数 BullBOP13 检测黄金 (XAUUSD) 与三大美国股指 (NAS100, US500, US30) 之间的临时偏离。当 4 种资产中有 3 种同向运动而 1 种反向运动时，该异常资产正在经历 " 假动作 " ，往往会反转。 工作原理 — 4 层信号过滤： 1. 阶段过滤 — D1 时间框架市场状态分析（对齐 / 背离 / 强背离） 2. 假动作检测 — 3 对 1 规则： 3 种资产一致， 1 种偏离 = 对异常资产发出信号 3. 比率反转 — 黄金 / 指数比率配合 EMA + 标准差带确认背离正在回归 4. 价格确认 — 假动作资产的 MA 偏离度必须递减 仅当全部 4 层同时一致时才生成信号。 功能特点： • 子窗口比率图表，含 EMA 和 ±1/±2 SD 布林带（颜色编码） • 当所有 4 个条件触发时显示买入 / 卖出箭头 • 交互面板：价格、 MA 偏离、比率 SD 水平、 6 时间框架阶段分析（ MN1→M30 ） • 比率切换器：黄金 /NDX 、黄金 /SPX 、黄金 /US30 视图 •
Minibull Sniper Ama
Yusuf Levent Aksun
专家
Minibull AMA Sniper v7.30 是一款专为 NAS100（纳斯达克100指数）优化的专业趋势跟踪智能交易系统，同时兼容 US30（道琼斯）、SPX500（标普500）和 DAX40。EA 能自动识别您经纪商的合约名称，无论其显示为 NAS100、US100、NASDAQ100、USTEC、NQ100、US30、NYA30、NYSE30、SPX500、US500 或其他常见变体，均可正常运行。 策略核心基于日线图（D1）上计算的两条自适应移动平均线 — AMA(200) 与 AMA(9)，在每根 H1 K 线收盘时精确触发入场信号。 **策略逻辑** - 做多（BUY）：收盘价高于 AMA(200) 和 AMA(9) - 做空（SELL）：收盘价低于两条 AMA - 中性：价格位于两条均线之间 — 关闭所有持仓 **风险管理** - 止盈：每笔 2000 USD（面板实时调整） - 止损：每笔 600 USD（面板实时调整） - 灾难止损：1000 USD 账户总保护 - 每日最多 5 笔 · 手数：0.1 **时段过滤** NYSE/纳斯达克 09:30–
Minibull Logical Pro
Yusuf Levent Aksun
专家
# MiniBull Logical Pro: a trend-fade system, tested through real market stress ## What it is MiniBull Logical Pro is a multi-timeframe trend and false-breakout trading system, available as an MT5 Expert Advisor, a cTrader cBot, and a standalone cTrader indicator. The engine is the same across all three: - **Monthly + Weekly trend confluence** sets the directional bias. The system only trades in the direction both higher timeframes agree on — if they disagree, no trend, no trade. - **Daily fa
Minibull gold vs indices shift ratio edge EA
Yusuf Levent Aksun
专家
### BullBOP19 Live EA — 黄金与美股指数"假动作"识别系统 BullBOP19 是一款为 MetaTrader 5 打造的全自动交易顾问（EA），其核心逻辑基于黄金与美国主要股指（纳斯达克100、标普500、道琼斯US30）之间的力量平衡关系。通过对比黄金价格走势与这些指数的关系，该 EA 能够识别缺乏真实动能的"假动作"，从而在入场前过滤掉不可靠的信号。 **主要功能** - 适用于任何交易品种和任何时间周期（自动识别黄金/纳斯达克/标普/道琼斯品种，也可手动设置） - 可自定义信号生成所用的均线类型、周期及价格来源 - 基于 ATR（Wilder 平均真实波幅）的安全止损，可在不同波动环境下保持稳定的风险管理 - 止盈、移动止损及保本设置，均以 ATR 倍数定义 - 可选的最大持仓时间限制（以已完成的日线根数计） - 可选自动附加 BullBOP19 副图指标，便于在图表上进行视觉确认 - 图表上的信息面板，位置可自定义 - 可选择在 EA 从图表移除时自动平掉所有持仓 **策略测试结果** 交易品种：US30 | 时间周期：H1 | 测试区间：20
MiniBull Location of the Price and Volume
Yusuf Levent Aksun
指标
**无需切换图表，即可精确掌握价格在每个关键周期中的位置。** MiniBull LOP 是一款多周期仪表盘指标，专为同时关注多个周期的交易者设计。它针对月线（MN）、周线（W）、日线（D）、H8、H4、H1、M30、M15、M5 和 M1，显示：价格相对于上一收盘K线的位置（向上突破/向下突破、区间内偏上/偏下、位于收盘价），基于考夫曼自适应移动平均线（AMA）的趋势判断，以及当前收盘K线的成交量与该周期近期平均成交量的比率。 **主要功能** - 图表上的仪表盘面板，配有真正可点击的 Panel / Lines / AMA 开关按钮。 - 持续显示的价格水平线，会根据价格位置自动变为绿色（支撑）或红色（阻力）。 - 直接绘制在图表上的连续 AMA 线，逐根K线跟随价格。 - 一行式趋势摘要，一次性显示所有被追踪周期的多空状态。 - 直接标记在图表上的突破标记，加载时自动回溯标记历史突破。 **值得信赖的提醒：** 突破提醒（声音+弹窗）可设置为仅在成交量确认后才触发，从而过滤掉缺乏说服力的假突破。 **适合谁使用：** 适合只交易一个周期但希望了解其他周期背景的交易者——
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