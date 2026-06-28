RiskFrame Trade Manager MT5

MetaTrader 5 的 RiskFrame Trade Manager

在图表上建立完整交易计划，在订单发送给经纪商之前完成验证，并通过同一面板管理持仓。

RiskFrame 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易规划、执行与持仓管理工具，适合已经有自己交易思路并希望更清晰地把思路转化为订单的自主交易者。

可直接在图表上设置 Entry、Stop Loss、Take Profit 和可选 TP2。RiskFrame 会按所选风险计算手数，显示计划风险与潜在结果，在提交前检查交易，并通过同一界面管理持仓。

RiskFrame 不生成信号，也不会独立交易。交易决定由交易者做出；RiskFrame 负责辅助准备、验证、执行和管理。

用户手册： 打开完整的 RiskFrame 用户手册

执行前查看完整计划

Visual Trade Plan - 在发送订单之前即可看到 Entry、Stop Loss、Take Profit 和可选 TP2。

- 在发送订单之前即可看到 Entry、Stop Loss、Take Profit 和可选 TP2。 风险与收益区域 - 图表显示计划盈利区、亏损区、距离、手数、所需保证金、风险和预期结果。

- 图表显示计划盈利区、亏损区、距离、手数、所需保证金、风险和预期结果。 交互式调整 - 可直接移动 Entry/Center 和 SL，使用 Magnet 吸附到当前价格，并按需水平翻转计划。

- 可直接移动 Entry/Center 和 SL，使用 Magnet 吸附到当前价格，并按需水平翻转计划。 与 RR 联动的 Take Profit - TP 与 RR 联动时，移动 SL 可自动重新计算目标。

发送前验证

订单提交前，RiskFrame 会检查计划在技术上是否已准备好执行。

清晰的验证状态 - 验证条显示计划已就绪、需要注意或被阻止，并给出准确原因。

- 验证条显示计划已就绪、需要注意或被阻止，并给出准确原因。 经纪商规则检查 - 在提交前检查交易量限制、手数步长、止损距离限制和可用保证金。

- 在提交前检查交易量限制、手数步长、止损距离限制和可用保证金。 Lock 保护 - 在计划仍在调整时帮助防止误发订单。

在接受新风险之前进行控制

基于风险的仓位计算 - 根据 Risk% 和 Stop Loss 距离计算手数，并按经纪商支持的手数步长取整。

- 根据 Risk% 和 Stop Loss 距离计算手数，并按经纪商支持的手数步长取整。 已开仓风险检查 - 发送新订单前，RiskFrame 会把现有 RiskFrame 持仓按当前 Stop Loss 计算的潜在损失加到新交易风险中。

- 发送新订单前，RiskFrame 会把现有 RiskFrame 持仓按当前 Stop Loss 计算的潜在损失加到新交易风险中。 Daily Loss Guard - 如果已开仓风险与新交易风险之和超过设定的日内限制，新订单将在提交前被阻止。

- 如果已开仓风险与新交易风险之和超过设定的日内限制，新订单将在提交前被阻止。 限定范围的紧急控制 - STOP NOW 仅关闭/取消当前品种和 magic number 范围内的 RiskFrame 交易，并阻止新发送，直到手动清除。

入场后管理持仓

两种账户模式均支持 TP2 - hedging 账户使用独立 TP2 订单；netting 账户使用单一持仓并在 TP2 自动部分平仓。

- hedging 账户使用独立 TP2 订单；netting 账户使用单一持仓并在 TP2 自动部分平仓。 Break-even 自动化 - EA 运行时可按设置的 BE 条件移动 Stop Loss。

- EA 运行时可按设置的 BE 条件移动 Stop Loss。 Trailing Stop 自动化 - MetaTrader 与 AutoTrading 保持运行时可继续管理 Stop Loss。

典型工作流程

将 RiskFrame 附加到图表。 选择 Risk% 和 RR。 在图表上设置 Entry、SL、TP 和可选 TP2。 检查手数、保证金需求、计划风险、预期结果和验证条。 仅在计划就绪时发送订单。 通过同一面板管理持仓。

支持范围

平台： MetaTrader 5。

MetaTrader 5。 账户类型： netting 与 hedging。

netting 与 hedging。 市场： Forex、贵金属、加密货币、能源及合约规格兼容的其他 CFD。

Forex、贵金属、加密货币、能源及合约规格兼容的其他 CFD。 产品类型： 手动交易工具 / 交易管理面板。

重要说明

RiskFrame 不是信号机器人，也不是自动交易策略。

MetaTrader Strategy Tester 无法像普通图表一样处理图形对象的鼠标交互，因此不支持完整交互式测试。

Break-even 与 Trailing Stop 仅在 EA 已附加、AutoTrading 已启用且 MetaTrader 正在运行时工作。

在 netting 账户上，TP2 自动部分平仓同样要求 EA 保持附加、AutoTrading 开启且 MetaTrader 运行。

Daily Loss Guard 只阻止新交易，不会自动关闭现有持仓。

对于特殊合约规格，请先在模拟账户验证仓位计算。

某些只支持整数手数的指数品种，在 TP 与 RR 联动时拖动 SL，TP 可能分步移动；此时请手动设置 TP。

开发：RiskFrame 正在持续维护。未来更新可能会扩展本地化、仓位计算模式、指数品种支持以及持仓管理功能。

支持

请使用 MQL5 产品评论或私信。需要时可启用诊断日志。

更新日志

v1.1 - 新增英语、俄语、德语、西班牙语和葡萄牙语界面，可通过新的 "Language" 输入参数选择。验证栏和发送操作现已统一使用同一个发送前检查结果；绿色 "Ready" 表示 RiskFrame 在该次验证时未检测到已知的阻止条件。新增对品种交易时段关闭、经纪商端交易限制（包括仅做多和仅平仓模式）以及无效 Stop Loss / Take Profit 价格的硬性阻止。改进风险反馈：当手数步长取整使最终计划风险高于所选 Risk% 时会明确提示。STOP NOW 现在会重试失败的平仓操作，并在平仓失败时保持锁定状态。修复了 TP2 为零或过小时可能导致 RR 联动的 Take Profit 无法移动的问题。

v1.0 - 首次发布。