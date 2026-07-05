SAB Advance Assistant Trade and Risk Panel

SAB Advance Assistant 是一个用于 MetaTrader 5 的手动交易管理面板。在图表上可视化地

构建每一笔交易，精确控制风险，让内置引擎处理部分止盈、保本和移动止损 - 全部在一个简洁、

可调整大小的面板中完成。





专为需要精确度、又不想用电子表格的自主交易者和 ICT/SMC 交易者设计。





主要功能

- 可拖动的 Entry、Stop Loss、TP1-TP5 和 Final TP 线，带实时标签（点数、金额、盈亏比

R:R、百分比和价格）

- 根据余额风险百分比或固定金额自动计算手数 - 手数为您算好

- 最多 5 个部分止盈，可按每个 TP 分配手数（百分比或精确手数），并有 Final TP 平掉剩余

- 可移动的保本线（相对 TP1 或 SL），用鼠标调整

- 按百分比或点数的移动止损，在 TP1 后启动

- Link 模式：准备好完整的交易设置，整体拖动（Entry+SL+TP）并保持盈亏比

- 挂单（Buy/Sell Limit 和 Stop），可选到期时间

- 接管在面板之外开立的现有仓位，并以相同方式管理

- 交易确认，含盈亏比预览、高风险警告、可选一键模式、每日亏损上限和最大手数限制

- 账户与交易条件标签、图表区域主题、一键截图、快捷键（F1/F2）

- 双语界面 EN/FR、紧凑/最小化模式、支持 Windows 和 macOS





请注意

这是一个手动交易管理面板 - 它不会自行交易，也不提供信号。每一次入场都由您决定；面板下达

您的订单并自动执行您所配置的管理（部分止盈、保本、移动止损）。需在 MetaTrader 5 中启用

Algo Trading（算法交易），引擎才能运行。



