Gold Expansion

多功能的XAUUSD流行图案。独特的专家顾问，拥有基于定制指标适应和基于会话的趋势窗口的20年回测。该信号有两种风险-回报设置，证明了开盘信号的威力。

战略

黄金扩展采用了平均方向指数的自定义变体，交易买入和卖出（不同于其他“仅买入”黄金EA），并配有交易时段窗口，准确跟踪价格双向的趋势扩张。

内置风险管理

资本保全是该算法的基础。黄金扩张对每一笔交易都强制执行严格的均价保护性止损，使软件能够动态适应黄金价格的变化。它无需马丁格尔网格。黄金扩展可以在小额账户上交易。

快速回测——用AI开发

即使是真实刻度，回测也非常快。 通过最佳的AI模型，定制编码和功能已启用并加速，帮助代码高效且精简。

提供两种风险-回报模式

风险-回报选项可以设置为1：1、1：4，或两者同时进行。很少有开启信号好到能同时用多个RR变体。还有4：1的RR模式，但性能较低，因此首发版本未包含在内。未来可能会有跟踪性能并在表现最佳模式间切换的选项。

严格的测试与期望

对于低成本的EA，黄金扩展遵循严格的定量标准。该算法经过了10年的样本外测试，核心会话模式在2005年至2026年间展现出结构稳定性。市场上很少有EA能提供如此深度的回测。

用MetaQuotes演示账号回测，获取自2005年以来的XAUUSD历史

关于频率的重要说明：黄金扩展是一种选择性低频算法。只有当价格在当天和交易窗口内出现上涨时才会执行。如果你期待高成交量的交易或快速见效，这个工具可能不适合你的交易风格。它平均每周进行0.8笔交易，或者每6周会跳过一周。需要耐心和长期的做法。

如果你是那种每天都会审核每笔交易的人，千万不要购买这个EA。非网格EA的审核速度应该慢得多，比如每6个月审核一次。历史显示过去二十年保持稳定模式——同时也表明，有时下跌趋势可能持续整整一年。如果你想要立竿见影且无损失，那你需要网格EA。

可以看看Ultimate Bot或Prosperity。谢谢！





附加 XAUUSD（任意时间段，M30 Native）

经纪人 任何（MetaQuotes模拟账户的XAUUSD历史可以追溯到2005年）

建模质量

任何 测试阶段 2005-2026 最低存款 100美元





请注意，过去的业绩并不代表未来表现。