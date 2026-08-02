Gold Expansion

Универсальный трендовый узор XAUUSD. Уникальный экспертный советник с 20-ЛЕТНИМ бэктестом, построенным на адаптации индивидуальных индикаторов и окне тренда на основе сессий. У него есть две настройки Риск-Вознаграждение, что подтверждает силу начального сигнала.

ВАЖНО! Свяжитесь со мной после скачивания, чтобы получить инструкции и бесплатный бонус

LIVE SIGNAL (Добавлено золотое расширение к сигналу Ultimate Bot 2 No Grids 09.08.26)

Стратегия

Gold Expansion использует собственную вариацию индекса Average Directional Index, торгует Покупки И Продажи (в отличие от других EA, которые только покупать'), сопровождается окном торговой сессии для точного следования за трендовыми ростами цен в обоих направлениях.

Встроенное управление рисками

Сохранение капитала является основой этого алгоритма. Расширение золота применяет жёсткие, усредненные по цене защитные стопы на каждой сделке, позволяя программному обеспечению динамически адаптироваться к изменяющимся ценам на золото. Он работает без решёток мартингала. Gold Expansion можно торговать на небольших счетах.

БЫСТРОЕ ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ — разработано с помощью искусственного интеллекта

Бэктестинг проходит очень быстро даже с Real Ticks. Пользовательское программирование и функции были включены и ускорены с помощью лучших моделей ИИ, чтобы сделать код эффективным и компактным.

Доступны два режима риска и вознаграждения

Опции риска и выгоды могут быть установлены одновременно на 1:1, 1:4 или оба варианта. Очень редко можно встретить настолько сильный открывающий сигнал, чтобы несколько вариантов RR работали. Есть также режим 4:1 RR, но производительность ниже, поэтому он не был включён в стартовую версию. В будущем в будущих релизах может появиться опция отслеживания производительности и переключения между режимами, которые работают лучше всего.

Строгие испытания и ожидания

Для недорогого EA Gold Expansion следует строгим количественным стандартам. Алгоритм прошёл 10 лет тестирования вне выборки, при этом основная сессия показала структурную стабильность с 2005 по 2026 год. Очень немногие EA на рынке предлагают такой уровень бэктестирования.

Проверьте с помощью демо-аккаунта MetaQuotes, чтобы получить историю XAUUSD, начиная с 2005 года

Важное примечание по частоте: Gold Expansion — это селективный, низкочастотный алгоритм. Он выполняется только тогда, когда повышение цены происходит в течение дня и окна сессии. Если вы ожидаете больших объёмов действий или быстрых немедленных результатов, этот инструмент может не соответствовать вашему стилю торговли. В среднем он совершает 0,8 сделки в неделю, или каждые 6 недель пропускает одну неделю. Требуются терпение и долгосрочный подход.

Если вы тот человек, который ежедневно проверяет каждую сделку, не покупайте этот EA. Не-сетевые EA следует проверять гораздо медленнее, например, каждые 6 месяцев. История показывает стабильную тенденцию за последние двадцать лет — а также показывает, что иногда нисходящий тренд может длиться целый год. Если хотите мгновенные результаты без потерь, вам нужен grid EA.

Посмотрите Ultimate Bot или Prosperity. Спасибо!


ПРИКРЕПИТЬ XAUUSD (любой таймфрейм, M30 Native)
Брокер Любой (демо-аккаунты MetaQuotes имеют историю XAUUSD, начиная с 2005 года)
Качество моделирования
 Любой
Период испытаний 2005-2026
Минимальный депозит 100 долларов


Обратите внимание, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов.


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Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Savell Martin
1543
Savell Martin 2026.08.03 16:13 
 

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