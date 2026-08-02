Gold Expansion
- Эксперты
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Mr James Daniel CoeForex developer, passionate about empowering individuals and helping people achieve financial freedom. I trade with my own bots.
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Универсальный трендовый узор XAUUSD. Уникальный экспертный советник с 20-ЛЕТНИМ бэктестом, построенным на адаптации индивидуальных индикаторов и окне тренда на основе сессий. У него есть две настройки Риск-Вознаграждение, что подтверждает силу начального сигнала.
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LIVE SIGNAL (Добавлено золотое расширение к сигналу Ultimate Bot 2 No Grids 09.08.26)
Стратегия
Gold Expansion использует собственную вариацию индекса Average Directional Index, торгует Покупки И Продажи (в отличие от других EA, которые только покупать'), сопровождается окном торговой сессии для точного следования за трендовыми ростами цен в обоих направлениях.
Встроенное управление рисками
Сохранение капитала является основой этого алгоритма. Расширение золота применяет жёсткие, усредненные по цене защитные стопы на каждой сделке, позволяя программному обеспечению динамически адаптироваться к изменяющимся ценам на золото. Он работает без решёток мартингала. Gold Expansion можно торговать на небольших счетах.
БЫСТРОЕ ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ — разработано с помощью искусственного интеллекта
Бэктестинг проходит очень быстро даже с Real Ticks. Пользовательское программирование и функции были включены и ускорены с помощью лучших моделей ИИ, чтобы сделать код эффективным и компактным.
Доступны два режима риска и вознаграждения
Опции риска и выгоды могут быть установлены одновременно на 1:1, 1:4 или оба варианта. Очень редко можно встретить настолько сильный открывающий сигнал, чтобы несколько вариантов RR работали. Есть также режим 4:1 RR, но производительность ниже, поэтому он не был включён в стартовую версию. В будущем в будущих релизах может появиться опция отслеживания производительности и переключения между режимами, которые работают лучше всего.
Строгие испытания и ожидания
Для недорогого EA Gold Expansion следует строгим количественным стандартам. Алгоритм прошёл 10 лет тестирования вне выборки, при этом основная сессия показала структурную стабильность с 2005 по 2026 год. Очень немногие EA на рынке предлагают такой уровень бэктестирования.
Проверьте с помощью демо-аккаунта MetaQuotes, чтобы получить историю XAUUSD, начиная с 2005 года
Важное примечание по частоте: Gold Expansion — это селективный, низкочастотный алгоритм. Он выполняется только тогда, когда повышение цены происходит в течение дня и окна сессии. Если вы ожидаете больших объёмов действий или быстрых немедленных результатов, этот инструмент может не соответствовать вашему стилю торговли. В среднем он совершает 0,8 сделки в неделю, или каждые 6 недель пропускает одну неделю. Требуются терпение и долгосрочный подход.
Если вы тот человек, который ежедневно проверяет каждую сделку, не покупайте этот EA. Не-сетевые EA следует проверять гораздо медленнее, например, каждые 6 месяцев. История показывает стабильную тенденцию за последние двадцать лет — а также показывает, что иногда нисходящий тренд может длиться целый год. Если хотите мгновенные результаты без потерь, вам нужен grid EA.
Посмотрите Ultimate Bot или Prosperity. Спасибо!
|ПРИКРЕПИТЬ
|XAUUSD (любой таймфрейм, M30 Native)
|Брокер
|Любой (демо-аккаунты MetaQuotes имеют историю XAUUSD, начиная с 2005 года)
|Качество моделирования
|Любой
|Период испытаний
|2005-2026
|Минимальный депозит
|100 долларов
Обратите внимание, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов.
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