Универсальный трендовый узор XAUUSD. Уникальный экспертный советник с 20-ЛЕТНИМ бэктестом, построенным на адаптации индивидуальных индикаторов и окне тренда на основе сессий. У него есть две настройки Риск-Вознаграждение, что подтверждает силу начального сигнала.

Стратегия

Gold Expansion использует собственную вариацию индекса Average Directional Index, торгует Покупки И Продажи (в отличие от других EA, которые только покупать'), сопровождается окном торговой сессии для точного следования за трендовыми ростами цен в обоих направлениях.

Встроенное управление рисками

Сохранение капитала является основой этого алгоритма. Расширение золота применяет жёсткие, усредненные по цене защитные стопы на каждой сделке, позволяя программному обеспечению динамически адаптироваться к изменяющимся ценам на золото. Он работает без решёток мартингала. Gold Expansion можно торговать на небольших счетах.

БЫСТРОЕ ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ — разработано с помощью искусственного интеллекта

Бэктестинг проходит очень быстро даже с Real Ticks. Пользовательское программирование и функции были включены и ускорены с помощью лучших моделей ИИ, чтобы сделать код эффективным и компактным.

Доступны два режима риска и вознаграждения

Опции риска и выгоды могут быть установлены одновременно на 1:1, 1:4 или оба варианта. Очень редко можно встретить настолько сильный открывающий сигнал, чтобы несколько вариантов RR работали. Есть также режим 4:1 RR, но производительность ниже, поэтому он не был включён в стартовую версию. В будущем в будущих релизах может появиться опция отслеживания производительности и переключения между режимами, которые работают лучше всего.

Строгие испытания и ожидания

Для недорогого EA Gold Expansion следует строгим количественным стандартам. Алгоритм прошёл 10 лет тестирования вне выборки, при этом основная сессия показала структурную стабильность с 2005 по 2026 год. Очень немногие EA на рынке предлагают такой уровень бэктестирования.

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Важное примечание по частоте: Gold Expansion — это селективный, низкочастотный алгоритм. Он выполняется только тогда, когда повышение цены происходит в течение дня и окна сессии. Если вы ожидаете больших объёмов действий или быстрых немедленных результатов, этот инструмент может не соответствовать вашему стилю торговли. В среднем он совершает 0,8 сделки в неделю, или каждые 6 недель пропускает одну неделю. Требуются терпение и долгосрочный подход.

Если вы тот человек, который ежедневно проверяет каждую сделку, не покупайте этот EA. Не-сетевые EA следует проверять гораздо медленнее, например, каждые 6 месяцев. История показывает стабильную тенденцию за последние двадцать лет — а также показывает, что иногда нисходящий тренд может длиться целый год. Если хотите мгновенные результаты без потерь, вам нужен grid EA.

Посмотрите Ultimate Bot или Prosperity. Спасибо!





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Качество моделирования

Любой Период испытаний 2005-2026 Минимальный депозит 100 долларов





Обратите внимание, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов.