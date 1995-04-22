Magic SNRZ Key
- 专家
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- 版本: 2.90
- 更新: 7 七月 2026
Close Vol (%N): 关闭您未平仓头寸的一半（或您想要的任何百分比）手数。例如，如果您有五个 0.06 手的未平仓订单，并且想关闭每个订单的一半，您只需点击它，它就会关闭每个单独订单的指定交易量。
Close Order (%N): 关闭您未平仓订单总数的一半（或您想要的任何数量）。例如，如果您有十个未平仓订单，并且想关闭其中一半或任何特定数量。（注意：平仓过程基于订单利润；利润最低的订单最先被平仓）。
AUTO BE (ON & OFF): 一旦您的订单达到 100 点（或您指定的任何目标）的利润，就会自动将您的订单移至盈亏平衡点 (Break Even)。（注意：它单独计算每个订单。例如，如果您有两个未平仓订单——一个盈利 100 点，另一个盈利 50 点——它只会将盈利 100 点的订单移至盈亏平衡点）。
SL @ ENTRY: 将所有未平仓订单的止损 (Stop Loss) 移至入场价（前提是它们处于盈利状态）。此外，它可以一次性移除所有订单的止损*（双击以执行此移除操作）。*