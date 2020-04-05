Magic SNRZ Key

Close Vol (%N): Закрывает половину (или любой другой желаемый процент) от объема лота ваших открытых позиций. Например, если у вас есть пять открытых ордеров по 0,06 лота, и вы хотите закрыть половину каждого из них, вы просто нажимаете на эту кнопку, и она закрывает указанный объем в каждом отдельном ордере.

Close Order (%N): Закрывает половину (или любое желаемое количество) от общего числа ваших открытых ордеров. Например, если у вас десять открытых ордеров, и вы хотите закрыть половину или любое конкретное их количество. (Примечание: процесс закрытия основан на прибыли ордера; ордер с наименьшей прибылью закрывается первым).

AUTO BE (ON & OFF): Автоматически переводит ваши ордера в безубыток (Break Even), как только их прибыль достигает 100 пунктов (или любой другой заданной вами цели). (Примечание: расчет для каждого ордера ведется индивидуально. Например, если у вас два открытых ордера — один с прибылью 100 пунктов, а другой 50 пунктов — в безубыток будет переведен только ордер со 100 пунктами).