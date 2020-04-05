Magic SNRZ Key

  • Close Vol (%N): Закрывает половину (или любой другой желаемый процент) от объема лота ваших открытых позиций. Например, если у вас есть пять открытых ордеров по 0,06 лота, и вы хотите закрыть половину каждого из них, вы просто нажимаете на эту кнопку, и она закрывает указанный объем в каждом отдельном ордере.

  • Close Order (%N): Закрывает половину (или любое желаемое количество) от общего числа ваших открытых ордеров. Например, если у вас десять открытых ордеров, и вы хотите закрыть половину или любое конкретное их количество. (Примечание: процесс закрытия основан на прибыли ордера; ордер с наименьшей прибылью закрывается первым).

  • AUTO BE (ON & OFF): Автоматически переводит ваши ордера в безубыток (Break Even), как только их прибыль достигает 100 пунктов (или любой другой заданной вами цели). (Примечание: расчет для каждого ордера ведется индивидуально. Например, если у вас два открытых ордера — один с прибылью 100 пунктов, а другой 50 пунктов — в безубыток будет переведен только ордер со 100 пунктами).

  • SL @ ENTRY: Перемещает Стоп Лосс (Stop Loss) на цену входа для всех открытых ордеров (при условии, что они в прибыли). Кроме того, эта функция может удалить Стоп Лосс со всех ордеров одновременно (дважды щелкните, чтобы выполнить это действие по удалению).


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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Pro Candle Time Countdown
Ramyar Biazaw
Индикаторы
Never Miss a Candle Close Again! By default, MetaTrader 5 does not show the remaining time for a candle to close. For scalpers, day traders, and price-action traders, knowing exactly when a candle finishes is crucial for accurate entries and exits.  This lightweight, highly optimized Custom Indicator solves that problem by placing a sleek, real-time countdown timer directly on your chart. Key Features: * ️ Real-Time Precision: Displays the exact time remaining (Hours:Minutes:Seconds)
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