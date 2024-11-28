LENA Scalp

4.4

莉娜頭皮

利用先進的停損技術和人工智能，Lena Expert Advisor 提供創新的交易體驗。

Lena 的機器人避免使用大規模的止損、馬丁格爾和網格交易。相反，它採用動態止損系統，根據市場情況進行調整。

人工智能驅動的分析有助於識別市場中的關鍵機會，並與其精心設計的策略相一致。

這是一個基於經驗豐富的交易者所開發的穩健、經過驗證的方法的自動化交易解決方案，提供可靠性和效率。


它不使用大的損失限制，每當它檢測到啟動無效時，它就會以盡可能低的損失退出，並在真實帳戶中關閉交易（這是人工智慧檢測）。

如果您购买完整版，将免费获得一份 -Hijack

     HiJack:https://www.mql5.com/en/market/product/133565   不到一个月 150% 的利润

      

     

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7,715% 利润     运行时间超过8个月

账户号码：21756797

密码：123456789PP

服务器：ICMarketsSC-Demo02

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策略亮點

  • 禁止馬丁格爾、網格交易或任何其他有風險的交易。
  • 從所有網站找到最有效的黃金訂單的最佳訂單。根據有效訂單智能止損
  • 在所有市場時間都工作。在重要新聞時段無需停下來
  • 一切都由人工智慧管理
  • 智能止损如何工作？  当买入止损或卖出止损被激活时，AI会立即每10秒检查一次订单的有效性。如果订单被确认，则有效，意味着价格会穿过该点。然而，如果在买入止损或卖出止损激活期间失去有效性，AI会判定该订单不再有效，这意味着价格不会穿过该点。机器人将以最小的损失在最佳时机关闭交易。
  • 自己嘗試一下。無需進一步解釋。
  • AI驱动的交易管理：

        灵活的AI操作模式，

         实现精准交易控制：

        - 使用AI进行止损定位 -

         SL和入场模式 -

         完全手动模式，

         提供AI分析支持

         OPEN AI API 密钥 - 为每个客户发送 OPEN AI 的 API 密钥以连接到服务器。

  • 使用哪种人工智能模型？

                 - GPT-4o-Plus - 每月支付$15以保持专业模式激活

                - GPT-4o-Mini - 免费

                 - GPT-4o-Free -免费

                 - o1-Mini - 免费

     建議


    • 符號 = XAUUSD（黃金）
    • 時間範圍 = 1H
    • 最低資本 = $100
    • 經紀人 = 任何
    • 帳戶類型 = 任意，首選較低點差
    • 槓桿=1：100以上
    • VPS = 首選，但不是強制的，還有 MQL VPS

     設定

    • SET 檔案位於註解部分。
    • 重點：首先，將圖表時間設定為1小時。
    • 在此之前，自動交易按鈕必須處於活動狀態。
    • 將機器人放置在圖表中並設定自己的設定。
    • 當機器人下訂單時，
    • 您必須自行刪除第一個，以便機器人可以連接到伺服器。
    • 然後就等待最好的命令下達。
    • 請勿以任何方式更改圖表時間。
    • 在測試Stratgy中，人工智慧控制的智慧止損策略不起作用。
    • 週五收盤前5小時，如有想法，刪除。

          購買後發送訊息以接收您自己的文件，


     24 小時支援。安裝方便。適合初學者和專業人士。



    评分 8
    xiiyu
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    Farell Edson Mazarin
    专家
    Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    专家
    Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    专家
    Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    专家
    BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    专家
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    专家
    更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    专家
    Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
    Neuralis Cortoid Gold
    Olivier Nomblot
    专家
    NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD ://www.mql5.com/en/signals/2385985  nb: mt5 is a mirror EA; Early days the brain started learning  Gold does not forgive the ordinary.   It hunts stops. It shifts character overnight. It rewards only those who can think faster than the market itself. Neuralis Cortoid Gold was engineered for one purpose only: to survive and thrive where most Expert Advisors eventually fail — in the brutal, high-volatility world of
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    专家
    當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
    专家
    Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
    Wall Street Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (1)
    专家
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
    专家
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.25 (48)
    专家
    8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
    Gann HiLo System MT4
    Pol Lazaro Porta
    专家
    GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
    Trend Pullback System MT4
    Pol Lazaro Porta
    专家
    TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
    ORIX mt4
    Leonid Arkhipov
    4.75 (4)
    专家
    ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    4.7 (10)
    专家
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    AI Prop Firms MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    专家
    AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
    Gold Zilla AI MT4
    Christophe Pa Trouillas
    5 (2)
    专家
    使用 Grok AI辅助 、风险分散且 黄金优化的EA 生成可控回报。 GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。 [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择此EA？ 动态多策略方法 先进的市场状态检测，用于优化策略选择 五种不同的、不相关的交易策略 买卖信号的对称算法规则 风险分散 多时间框架分析（M5至H1） 五种不相关策略降低整体投资组合风险 基于市场状况的动态风险调整 所有仓位均设止损保护 先进的AI风险管理 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型 实时宏观分析和新闻事件监控 带有详细推理的每日趋势预测 黄金优化性能 专为XAUUSD CFD交易设计 利用黄金独特的波动特性 多种策略针对黄金价格行为量身定制 最高道德标准的回测和可靠的真实表现 100%高质量数据，无遗漏 零操纵历史止损或止盈 无过度拟合 定期比较Live S
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    专家
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Apache MHL Moving Average
    Paulo Roberto Da Costa
    专家
    Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
    Forex Dominance MT4
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    5 (1)
    专家
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Forex Market. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Discounted price   . The price will increase by $50 with every 5 purchases. No Risky Strategies   –   Does not use martingale or grid methods Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA les a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patte
    Goldbot One MT4
    Profalgo Limited
    5 (5)
    专家
    推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
    作者的更多信息
    Tenet Scalp
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    专家
    TENET 是一款适用于MetaTrader 4的自动化专家顾问，专为在M1时间框架上交易XAUUSD（黄金）而开发。 该EA采用基于网格的仓位管理方法，结合预定义风险控制、自动化交易管理和多个入场过滤器。它专为偏好短期市场机会同时保持可控风险敞口的交易者而设计。 每个仓位都受到止损保护，EA包含盈亏平衡和追踪止损功能，用于自动化交易管理。 该 EA 的价格将随销量增加而上涨，每售出一份价格上调 50 美元，直至最终价格达到 1200 美元。 登录您的账户，每天查看该专家顾问的表现 账户: 30018121 密码: Aa123456! 服务器: UltimaMarkets-live1 交易环境 · 平台：MetaTrader 4 · 品种：XAUUSD · 时间框架：M1 · 推荐账户：ECN / Raw Spread · 推荐VPS 主要特点 · 专为XAUUSD设计 · 针对M1交易优化 · 基于网格的仓位管理 · 每笔交易都应用止损 · 自动盈亏平衡管理 · 动态追踪止损 · 自动仓位管理 · 手动或自动手数设置 · 点差保护 · 滑点控制 · Magic Num
    Super Tenet
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (1)
    专家
    Super Tenet 是一款功能强大且设计精良的智能交易系统（EA），专为那些追求黄金市场稳定自动交易的交易者打造。 该系统专为 XAUUSD（黄金/美元）的 M1（1分钟）时间周期设计，结合了快速响应能力、先进的内部交易管理机制以及对市场行为的自适应能力。 该 EA 经过优化，可在各种经纪商平台和交易环境中顺畅运行。 无论您使用的是 ECN、标准（Standard）、原始点差（Raw Spread）还是低延迟执行账户，Super Tenet 都能确保良好的兼容性和运行稳定性。 这款 EA 适合那些深知耐心与长期稳健表现之价值的交易者。 您无需每隔几分钟就去查看图表，只需让系统在 VPS 服务器上持续运行，由算法逐步应对各种市场状况即可。 有时候，停止人为干预反而能带来最佳的交易结果。 请将 EA 部署在稳定的 24/7 运行的 VPS 上，避免情绪化干预；经过一个月的纪律性执行后，您可能会以全新的视角审视您的交易账户。 若要使用“Every tick real”（每个报价点真实数据）选项，您的经纪商数据质量必须达到 100%。如果数据达不到要求，请选择“1 minute
    HiJack
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    3.83 (6)
    专家
    HiJack 专家顾问 – 先进的人工智能驱动交易  为防止破解版本在市场上传播 HiJack 专家顾问已私下使用多年，现在我们决定将其公开，以便每个人都能从其强大的功能中受益。 HiJack 利用尖端的人工智能来分析主要银行和机构的交易行为。通过检测大额买卖订单，它以最大速度、最佳盈利潜力和最小风险执行交易。 主要特点：         不使用马丁格尔策略、网络交易或任何其他高风险交易。           具有自动手数功能 专用私人服务器：   EA 需要连接到我们的专属服务器才能正常运行。没有此连接，损失是不可避免的。 小止损：   固定的 30 点止损确保可控的风险管理。 浮动止盈：   系统动态调整止盈水平，以实现快速高效的收益。 每日盈利目标：   用户可以设定整体每日盈利目标。 机构订单跟踪：   EA 检测并跟踪主要金融机构的大额买卖订单。 24/7 支持：   我们的团队为所有用户提供全天候协助。              建议： 符号 = XAUUSD（黄金）EURUSD - BTC 时间周期 = 1M- 5  M 最低资本 = $100 经纪商 = 任意 账户
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    专家
    2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 T
    TitaNFX
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    专家
    TITAN EA MT4 | 专业EURUSD剥头皮专家顾问 TITAN终于来了！ 经过多年的研究、开发和实盘市场经验，TITAN EA现已可在MetaTrader 4上使用。 TITAN是一款专业的剥头皮专家顾问，专为M15时间框架上的EURUSD设计。与许多依赖高风险恢复方法的自动化系统不同，TITAN遵循纪律性策略，每笔交易都设有止损，有助于在维持可控风险的同时保护交易资本。 该策略结合了基于成交量的市场分析和价格反转检测，从多年的专业交易经验中开发出高概率的入场机会。 主要特点 每笔交易都有止损 无马丁格尔 无网格交易 保守的风险管理 先进的资金管理 每日交易管理 交易时段（开始/结束时间）控制 趋势过滤器 点差过滤器，避免在异常市场条件下交易 快速动态止损管理 针对低点差ECN账户优化 推荐设置 品种：EURUSD 时间框架：M15 最低存款：200美元 账户类型：低点差 / 推荐ECN 回测 为获得最准确的回测结果： 使用默认设置。 您只能根据账户余额调整手数大小或启用自动手数。 在测试期间将点差设置为11点。 风险管理 TITAN专为重视资本保全的交易者而设计。每个仓位都
    Jackal
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    专家
    Jackal智能交易系统 – 交易策略 购买后永久免费使用所有产品 下载配置文件  黄金1分钟 | ECN账户：兼容任何经纪商 Jackal EA 基于多层次智能突破策略，结合先进的风险控制与盈利管理，能够灵活适应市场波动。 1. 突破陷阱策略 当市场条件满足时，EA会同时挂两个方向的挂单： Buy Stop ：当前价格之上 Sell Stop ：当前价格之下 当市场出现强势单边行情时，EA立即入场，无需预测方向。 2. 智能交易管理 初始止损： 固定止损点数，用于控制风险。 移动止损： 当交易盈利时，止损会自动跟随价格移动，锁定利润。 无风险模式： 达到一定盈利后，止损移动至开仓价以上，确保最坏情况下仍有净利润。 3. 回撤与盈利保护系统 智能补亏： 若某次交易亏损，下一笔交易目标是补回亏损并实现净盈利。 回撤修复： 在特定条件下启动的机制，用于减少浮动亏损。  输入参数指南 Jackal EA 可通过输入参数进行全面自定义： 手数管理 LotsSize 固定手数。非零时使用此值。 LotsPer1000 当LotsSize=0时，按账户余额动态计算手数（例如每1000美元
    CRR Scalp
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    专家
    CRR EA for MT5 适用于MetaTrader 5的专业黄金交易专家顾问 兼容MetaTrader 5的专家顾问，专门设计用于在M5时间框架上交易XAUUSD（黄金），使用专业的回调突破延续策略和高级风险回报执行管理。 CRR EA是为那些在黄金市场中寻求稳定执行、智能交易管理和高概率延续入场的交易者而开发的。 在此处下载设置文件， 用于5分钟黄金回测。 该专家顾问适用于长期交易。应至少测试两年。 主要特点 专门为XAUUSD（黄金）设计 针对M5时间框架优化 适用于所有经纪商 兼容： ECN账户 Raw Spread账户 标准账户 美分账户 点差对该策略不重要 高级突破延续策略 EMA趋势确认系统 基于ATR的波动性分析 智能回调检测 动态风险回报执行 专业的资金管理 盈亏平衡保护 智能追踪止损 部分平仓功能 实时仪表板 回撤保护 每日亏损限制 连续亏损保护 多时段交易支持： 伦敦时段 纽约时段 亚洲时段 策略逻辑 EA分析市场结构并识别： 强劲的冲动价格运动 受控的回调修正 突破延续确认 趋势对齐的交易入场 系统过滤低质量设置，并专注于趋势市场条件下的延续机会。 推荐设
    筛选:
    Jason Chang
    457
    Jason Chang 2025.05.04 03:35 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Kin
    117
    Kin 2025.04.21 08:40 
     

    用户没有留下任何评级信息

    xiiyu
    21
    xiiyu 2025.02.02 18:03 
     

    I’ve been following this expert for two months. I bought it a week ago. It’s great. I think it’s a safe and profitable purchase.

    Emmanuel Anthony
    76
    Emmanuel Anthony 2025.01.18 14:19 
     

    I started using the EA in Jan and Im very happy for the customer support and the healthy risk management of the ea. Im sick an tired of losing money and blowing accounts and so far so good with this ea. Im hoping to be a long term user.

    Patrickstemmler
    29
    Patrickstemmler 2025.01.16 14:18 
     

    Ein Klasse Produkt mit tollen Gewinnen. Auch der Hersteller ist sehr zuverlässig und gibt einen guten Support.

    Alexander Seidel
    1482
    Alexander Seidel 2025.01.15 19:46 
     

    Bin froh das ich nur die Mietversion gekauft habe. Das Ding ist eine Frechheit und an Einfachheit nicht zu überbieten. Wenn es wenigstens Gewinne abliefern würde. Ich habe heute 1 Trade der seit Tagen offen ist geschlossen und damit 50% des Kapitals verloren… Bessere Scalper gibt es schon für 30usd zu kaufen… ohne den ganze chatgpt Kram 😬

    Cence Jk Oizeijoozzisa
    1772
    来自开发人员的回复 Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.03.16 10:40
    Dear friend, you must have used the wrong settings. Since the loss limit is 50 pips, it is not possible for this volume to be in loss.
    Uta Dinse
    23
    Uta Dinse 2025.01.06 22:35 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Cence Jk Oizeijoozzisa
    1772
    来自开发人员的回复 Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.01.14 20:57
    Thank you for your comment.
    Lord.Gordon
    19
    Lord.Gordon 2025.01.03 10:45 
     

    Arbeitet toll, wie vom Hersteller erklärt und zuvor im live gesehen. Hat meine Meinung zu Ea Robotern positiv verändert.

    Cence Jk Oizeijoozzisa
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    来自开发人员的回复 Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.01.03 11:27
    It's great that you have a positive opinion.
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