LENA Scalp
- 专家
-
Cence Jk Oizeijoozzisa拥有超过7年经验的外汇市场专家。擅长编程和开发智能交易系统（EA）。
购买或合作前的咨询，您可以通过以下方式联系我们：
website : traderarena.info/
Email : Ebtrade.tk@gmail.com
https://t.me/ebtradetk1
- 版本: 3.2
- 更新: 27 二月 2025
- 激活: 10
莉娜頭皮
Lena 的機器人避免使用大規模的止損、馬丁格爾和網格交易。相反，它採用動態止損系統，根據市場情況進行調整。
人工智能驅動的分析有助於識別市場中的關鍵機會，並與其精心設計的策略相一致。
這是一個基於經驗豐富的交易者所開發的穩健、經過驗證的方法的自動化交易解決方案，提供可靠性和效率。
它不使用大的損失限制，每當它檢測到啟動無效時，它就會以盡可能低的損失退出，並在真實帳戶中關閉交易（這是人工智慧檢測）。
如果您购买完整版，将免费获得一份 -Hijack
HiJack:https://www.mql5.com/en/market/product/133565 不到一个月 150% 的利润
-----------------------------
7,715% 利润 运行时间超过8个月
账户号码：21756797
密码：123456789PP
服务器：ICMarketsSC-Demo02
---------------------------
策略亮點
- 禁止馬丁格爾、網格交易或任何其他有風險的交易。
- 從所有網站找到最有效的黃金訂單的最佳訂單。根據有效訂單智能止損
- 在所有市場時間都工作。在重要新聞時段無需停下來
- 一切都由人工智慧管理
- 智能止损如何工作？ 当买入止损或卖出止损被激活时，AI会立即每10秒检查一次订单的有效性。如果订单被确认，则有效，意味着价格会穿过该点。然而，如果在买入止损或卖出止损激活期间失去有效性，AI会判定该订单不再有效，这意味着价格不会穿过该点。机器人将以最小的损失在最佳时机关闭交易。
- 自己嘗試一下。無需進一步解釋。
- AI驱动的交易管理：
灵活的AI操作模式，
实现精准交易控制：
- 使用AI进行止损定位 -
SL和入场模式 -
完全手动模式，
提供AI分析支持
OPEN AI API 密钥 - 为每个客户发送 OPEN AI 的 API 密钥以连接到服务器。
- 使用哪种人工智能模型？
- GPT-4o-Plus - 每月支付$15以保持专业模式激活
- GPT-4o-Mini - 免费
- GPT-4o-Free -免费
- o1-Mini - 免费
建議：
- 符號 = XAUUSD（黃金）
- 時間範圍 = 1H
- 最低資本 = $100
- 經紀人 = 任何
- 帳戶類型 = 任意，首選較低點差
- 槓桿=1：100以上
- VPS = 首選，但不是強制的，還有 MQL VPS
設定
- SET 檔案位於註解部分。
- 重點：首先，將圖表時間設定為1小時。
- 在此之前，自動交易按鈕必須處於活動狀態。
- 將機器人放置在圖表中並設定自己的設定。
- 當機器人下訂單時，
- 您必須自行刪除第一個，以便機器人可以連接到伺服器。
- 然後就等待最好的命令下達。
- 請勿以任何方式更改圖表時間。
- 在測試Stratgy中，人工智慧控制的智慧止損策略不起作用。
- 週五收盤前5小時，如有想法，刪除。
購買後發送訊息以接收您自己的文件，
24 小時支援。安裝方便。適合初學者和專業人士。
I’ve been following this expert for two months. I bought it a week ago. It’s great. I think it’s a safe and profitable purchase.