LENA Scalp

莉娜頭皮

利用先進的停損技術和人工智能，Lena Expert Advisor 提供創新的交易體驗。

Lena 的機器人避免使用大規模的止損、馬丁格爾和網格交易。相反，它採用動態止損系統，根據市場情況進行調整。

人工智能驅動的分析有助於識別市場中的關鍵機會，並與其精心設計的策略相一致。

這是一個基於經驗豐富的交易者所開發的穩健、經過驗證的方法的自動化交易解決方案，提供可靠性和效率。





它不使用大的損失限制，每當它檢測到啟動無效時，它就會以盡可能低的損失退出，並在真實帳戶中關閉交易（這是人工智慧檢測）。 如果您购买完整版，将免费获得一份 -Hijack HiJack:https://www.mql5.com/en/market/product/133565 不到一个月 150% 的利润 ----------------------------- 7,715% 利润 运行时间超过8个月

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策略亮點



禁止馬丁格爾、網格交易或任何其他有風險的交易。

從所有網站找到最有效的黃金訂單的最佳訂單。根據有效訂單智能止損

在所有市場時間都工作。在重要新聞時段無需停下來

一切都由人工智慧管理

智能止损如何工作？ 当买入止损或卖出止损被激活时，AI会立即每10秒检查一次订单的有效性。如果订单被确认，则有效，意味着价格会穿过该点。然而，如果在买入止损或卖出止损激活期间失去有效性，AI会判定该订单不再有效，这意味着价格不会穿过该点。机器人将以最小的损失在最佳时机关闭交易。

当买入止损或卖出止损被激活时，AI会立即每10秒检查一次订单的有效性。如果订单被确认，则有效，意味着价格会穿过该点。然而，如果在买入止损或卖出止损激活期间失去有效性，AI会判定该订单不再有效，这意味着价格不会穿过该点。机器人将以最小的损失在最佳时机关闭交易。 自己嘗試一下。無需進一步解釋。

AI驱动的交易管理：

灵活的AI操作模式，

实现精准交易控制：

- 使用AI进行止损定位 -

SL和入场模式 -

完全手动模式，

提供AI分析支持

OPEN AI API 密钥 - 为每个客户发送 OPEN AI 的 API 密钥以连接到服务器。

使用哪种人工智能模型？

- GPT-4o-Plus - 每月支付$15以保持专业模式激活

- GPT-4o-Mini - 免费

- GPT-4o-Free -免费

- o1-Mini - 免费

建議：





符號 = XAUUSD（黃金）

時間範圍 = 1H

最低資本 = $100

經紀人 = 任何

帳戶類型 = 任意，首選較低點差

槓桿=1：100以上

VPS = 首選，但不是強制的，還有 MQL VPS

設定

SET 檔案位於註解部分。

重點：首先，將圖表時間設定為1小時。

在此之前，自動交易按鈕必須處於活動狀態。

將機器人放置在圖表中並設定自己的設定。

當機器人下訂單時，

您必須自行刪除第一個，以便機器人可以連接到伺服器。

然後就等待最好的命令下達。

請勿以任何方式更改圖表時間。

在測試Stratgy中，人工智慧控制的智慧止損策略不起作用。

週五收盤前5小時，如有想法，刪除。



購買後發送訊息以接收您自己的文件，





24 小時支援。安裝方便。適合初學者和專業人士。