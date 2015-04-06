Market Structure Pro Multicurrency EA MT4

Higher High and Lower Low Strategy Multicurrency EA MT4 是一款强大的自动化交易解决方案，旨在帮助交易者利用单一图表上的多种货币对的分形市场结构。这个 EA 适合新手和经验丰富的交易者，提供了一种系统化的方法，通过确认的高点和低点捕捉市场趋势。

在高波动性期间，利用自动化策略可以识别市场机会，确保在盈利的同时最小化风险，提供真实世界的监控。

MQL产品安装指南 | 在 MT4 上更新购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置 / 输入指南 | 回测和设置文件

主要特点

分形市场结构策略：捕捉高点和低点模式，以实现精确的入场点。

多货币交易：从单一图表同时交易多种货币对，以实现多样化的市场敞口。

可配置的时间框架：支持多种时间框架，允许交易者适应不同的市场条件。

强大的风险管理：具有可自定义的止损和止盈设置，以保护资本。

动态跟踪止损：随着市场向有利方向移动，锁定利润的跟踪止损。

马丁格尔恢复模式：可配置设置，在亏损后增加 lot 的大小，帮助恢复回撤。

可视化仪表板：实时显示市场结构和未平仓交易，以便有效监控。

警报和通知：通过弹出警报、电子邮件通知和推送消息获取及时更新。

您还可以查看其他版本和相关产品：

查看我所有的产品： https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系客服支持： https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#标签 Higher High and Lower Low Strategy Multicurrency EA MT4， Forex 交易，自动化交易， EA， Expert Advisor，多货币交易，风险管理，跟踪止损， MetaTrader 4， forex 信号，市场分析，交易策略，交易警报，回测， forex 机器人，金融市场