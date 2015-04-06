Market Structure Pro Multicurrency EA MT4

Higher High and Lower Low Strategy Multicurrency EA MT4 — это мощное автоматизированное торговое решение, разработанное для трейдеров, стремящихся использовать фрактальную рыночную структуру на нескольких валютных парах с одного графика. Этот EA подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, предлагая систематический подход к захвату рыночных трендов через подтвержденные более высокие максимумы и более низкие минимумы.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для обратного тестирования и установки

Ключевые особенности

Стратегия фрактальной рыночной структуры: Захватывает паттерны более высоких максимумов и более низких минимумов для точных точек входа.

Мультивалютная торговля: Торгуйте несколькими валютными парами одновременно с одного графика для диверсифицированного экспозиции.

Настраиваемые временные рамки: Поддерживает различные временные рамки, позволяя трейдерам адаптироваться к различным рыночным условиям.

Надежное управление рисками: Включает настраиваемые уровни стоп-лосса и тейк-профита для защиты капитала.

Динамические трейлинг-стопы: Зафиксируйте прибыль с помощью трейлинг-стопов, которые настраиваются по мере движения рынка в вашу пользу.

Режим восстановления Мартингейла: Настраиваемые параметры для увеличения размера lot после убытков, что помогает восстановить просадки.

Визуальная панель управления: Отображение структуры рынка и открытых сделок в реальном времени для эффективного мониторинга.

Оповещения и уведомления: Получайте своевременные обновления через всплывающие оповещения, уведомления по электронной почте и push-сообщения.

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