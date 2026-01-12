🔴 重要 — 请先阅读（强制）

🇨🇳 中文（简体）— 完整版本（直接粘贴）

⚠️ 如果您没有在下方看到您的交易品种 — 请勿交易

未列出的交易对在此 EA 中评分较低，会降低整体表现。

❗ 请务必阅读并严格遵循以下指南

此 EA 不是即插即用，并且 不适合 24/5 全天运行。

⚠️ 关于交易数量（重要 — 非错误）

您可能会注意到，在策略测试、回测或实盘交易中 只显示 6 笔交易。

✅ 这不是漏洞、错误或执行问题

TrendSeeker FX 被有意设计为最多只允许 6 笔交易。

设置该限制的原因：

防止过度交易

在高波动时期控制风险敞口

保护资金并保持稳定表现

当达到最大交易数量后，即使后续仍出现信号，EA 也将停止开新仓。

📌 重要说明：

请在推荐的交易时段使用 模拟账户（Demo） 运行 EA，您将看到进场、出场及交易管理均正常运作。

此限制是风险保护设计的一部分，并非程序故障。

🚫 非 24/5 EA — 仅限按交易时段运行

TrendSeeker FX 是一款基于交易时段的、机构风格的外汇 EA。

全天运行或在低流动性时段运行将导致：

表现下降

回撤增加

交易质量降低

✅ 仅在高流动性时段交易

❌ 不要在亚洲盘、深夜或纽约尾盘交易

什么时候交易，比交易次数更重要。

🧠 本 EA 的设计目标

TrendSeeker FX 是一款趋势跟随型外汇 EA，仅在高质量市场环境下运行。

其设计目标包括：

避免过度交易

避免网格策略

避免马丁或亏损恢复赌博逻辑

资金保护优先。

利润以长期稳定复利增长为目标。

该 EA 不会追价。

它只在结构、波动率与风险条件全部匹配时才进场。

🔍 EA 交易的市场条件

EA 仅在多个独立条件同时满足时才会激活，从而过滤低概率交易。

1️⃣ 趋势确认（EMA 结构）

使用两条长期指数移动平均线

仅顺应主导趋势方向交易

防止逆势和情绪化进场

✔ 消除散户最常见的错误：逆势交易

2️⃣ 波动率验证（ATR 过滤）

仅在波动率活跃时交易

自动避开： 窄幅震荡 新闻引发的混乱行情 过度拉伸的价格波动



✔ 确保价格具备足够的运动能量

没有波动率 = 不交易

3️⃣ 严格风险架构（无网格 / 无马丁）

固定百分比风险

不加仓

不对亏损仓位进行平均

严格的会话亏损上限

✔ 风险在下单前已计算

✔ 单日亏损无法摧毁账户

🛡️ 高级交易管理（隐形优势）

部分止盈 + 保本保护

当价格向有利方向运行时：

锁定部分仓位利润

剩余仓位移动至保本

效果：

更低回撤

更少心理压力

更平滑的资金曲线

✔ 亏损受控

✔ 盈利让其自然发展

回撤感知型风险控制

回撤期间自动降低风险

分阶段降低，而非突然停止

防止报复性交易与情绪失控

✔ 系统在需要时自动进入防守模式

🔒 仓位控制与风险安全

受控的多仓位逻辑

有限加仓，避免过度暴露

限制每个交易品种的交易数量

防止高波动期间账户被“灌爆”

✔ 平衡增长，避免鲁莽操作

🎯 本 EA 是什么 — 以及不是什么

✅ 本 EA 是：

✔ 趋势跟随

✔ 风险管理

✔ 波动率感知

✔ 资金保护

✔ 适合长期复利增长

❌ 本 EA 不是：

✖ 剥头皮机器人

✖ 网格系统

✖ 马丁格尔 EA

✖ 24/5 全天运行系统

✖ 快速致富工具

🧠 为什么该 EA 能长期具备盈利潜力

大多数外汇 EA 失败的原因：

交易过于频繁

在错误的交易时段交易

亏损时加大风险

依赖恢复逻辑

TrendSeeker FX 采取完全相反的方式。

它：

交易频率更低

只在结构 + 波动率匹配时交易

压力期自动降低风险

使用明确的退出与保护机制

先求生存，再谈盈利。

生存，才能带来复利。

⭐ 仅限认可交易品种（最多 4 个）

⚠️ 请勿交易未列出的品种

建议账户资金至少 $500–$1,000 才能获得有意义的结果

品种 时间框架 说明 EURUSD 1H 主要外汇对 ⚖️ 中等 AUDUSD 1H 趋势行为清晰 ⚖️ 中等 GBPUSD 1H 高波动外汇 USDJPY 1H 高波动外汇

⏰ 交易时段（强制）

🟢 太平洋时间（PST）— 拉斯维加斯 / 美国西海岸

伦敦开盘：12:00 AM – 2:00 AM

伦敦–纽约重叠（最佳）：4:00 AM – 7:00 AM 🔥

纽约延续：7:00 AM – 11:00 AM

❌ 11:00 AM 后关闭（震荡 & 低胜率）

✅ EA 开启：4:00 AM PST

❌ EA 关闭：11:00 AM PST

🔵 美东时间（ET）

伦敦开盘：3:00 AM – 5:00 AM

伦敦–纽约重叠（最佳）：8:00 AM – 11:00 AM

❌ 2:00 PM 后避免交易

🟣 中部时间（CT）

伦敦–纽约重叠（最佳）：7:00 AM – 10:00 AM

🔴 亚洲 / 东京

⚠️ 不建议用于自动交易

仅用于结构观察

假突破概率高

🧠 外汇机器人规则（关键）

✔ 仅在流动性扩张时交易

❌ 避免 24/5 全天运行

🔥 单一重叠时段即可产生一周大部分利润

💣 亚洲盘 = 假动作 & 止损猎杀

🏆 推荐机器人设置（最终）

🔒 自动执行窗口

PST：4:00 AM – 11:00 AM

ET：8:00 AM – 2:00 PM

CT：7:00 AM – 12:00 PM

🔧 风险终止规则

非交易时段禁止进场

仅伦敦时段风险降低 50%

伦敦–纽约重叠期间使用完整风险

⚠️ 重要声明

无任何盈利保证

交易存在风险

结果取决于是否正确使用

错误使用不提供退款

🟢 最终说明

此 EA 适合纪律严明的交易者，他们明白：

什么时候交易，比整天交易更重要。