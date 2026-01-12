TrendSeeker Fx
🔴 重要 — 请先阅读（强制）
⚠️ 如果您没有在下方看到您的交易品种 — 请勿交易
未列出的交易对在此 EA 中评分较低，会降低整体表现。
❗ 请务必阅读并严格遵循以下指南
此 EA 不是即插即用，并且 不适合 24/5 全天运行。
⚠️ 关于交易数量（重要 — 非错误）
您可能会注意到，在策略测试、回测或实盘交易中 只显示 6 笔交易。
✅ 这不是漏洞、错误或执行问题
TrendSeeker FX 被有意设计为最多只允许 6 笔交易。
设置该限制的原因：
-
防止过度交易
-
在高波动时期控制风险敞口
-
保护资金并保持稳定表现
当达到最大交易数量后，即使后续仍出现信号，EA 也将停止开新仓。
📌 重要说明：
请在推荐的交易时段使用 模拟账户（Demo） 运行 EA，您将看到进场、出场及交易管理均正常运作。
此限制是风险保护设计的一部分，并非程序故障。
🚫 非 24/5 EA — 仅限按交易时段运行
TrendSeeker FX 是一款基于交易时段的、机构风格的外汇 EA。
全天运行或在低流动性时段运行将导致：
-
表现下降
-
回撤增加
-
交易质量降低
✅ 仅在高流动性时段交易
❌ 不要在亚洲盘、深夜或纽约尾盘交易
什么时候交易，比交易次数更重要。
🧠 本 EA 的设计目标
TrendSeeker FX 是一款趋势跟随型外汇 EA，仅在高质量市场环境下运行。
其设计目标包括：
-
避免过度交易
-
避免网格策略
-
避免马丁或亏损恢复赌博逻辑
资金保护优先。
利润以长期稳定复利增长为目标。
该 EA 不会追价。
它只在结构、波动率与风险条件全部匹配时才进场。
🔍 EA 交易的市场条件
EA 仅在多个独立条件同时满足时才会激活，从而过滤低概率交易。
1️⃣ 趋势确认（EMA 结构）
-
使用两条长期指数移动平均线
-
仅顺应主导趋势方向交易
-
防止逆势和情绪化进场
✔ 消除散户最常见的错误：逆势交易
2️⃣ 波动率验证（ATR 过滤）
-
仅在波动率活跃时交易
-
自动避开：
-
窄幅震荡
-
新闻引发的混乱行情
-
过度拉伸的价格波动
-
✔ 确保价格具备足够的运动能量
没有波动率 = 不交易
3️⃣ 严格风险架构（无网格 / 无马丁）
-
固定百分比风险
-
不加仓
-
不对亏损仓位进行平均
-
严格的会话亏损上限
✔ 风险在下单前已计算
✔ 单日亏损无法摧毁账户
🛡️ 高级交易管理（隐形优势）
部分止盈 + 保本保护
当价格向有利方向运行时：
-
锁定部分仓位利润
-
剩余仓位移动至保本
效果：
-
更低回撤
-
更少心理压力
-
更平滑的资金曲线
✔ 亏损受控
✔ 盈利让其自然发展
回撤感知型风险控制
-
回撤期间自动降低风险
-
分阶段降低，而非突然停止
-
防止报复性交易与情绪失控
✔ 系统在需要时自动进入防守模式
🔒 仓位控制与风险安全
受控的多仓位逻辑
-
有限加仓，避免过度暴露
-
限制每个交易品种的交易数量
-
防止高波动期间账户被“灌爆”
✔ 平衡增长，避免鲁莽操作
🎯 本 EA 是什么 — 以及不是什么
✅ 本 EA 是：
✔ 趋势跟随
✔ 风险管理
✔ 波动率感知
✔ 资金保护
✔ 适合长期复利增长
❌ 本 EA 不是：
✖ 剥头皮机器人
✖ 网格系统
✖ 马丁格尔 EA
✖ 24/5 全天运行系统
✖ 快速致富工具
🧠 为什么该 EA 能长期具备盈利潜力
大多数外汇 EA 失败的原因：
-
交易过于频繁
-
在错误的交易时段交易
-
亏损时加大风险
-
依赖恢复逻辑
TrendSeeker FX 采取完全相反的方式。
它：
-
交易频率更低
-
只在结构 + 波动率匹配时交易
-
压力期自动降低风险
-
使用明确的退出与保护机制
先求生存，再谈盈利。
生存，才能带来复利。
⭐ 仅限认可交易品种（最多 4 个）
⚠️ 请勿交易未列出的品种
建议账户资金至少 $500–$1,000 才能获得有意义的结果
|品种
|时间框架
|说明
|EURUSD
|1H
|主要外汇对 ⚖️ 中等
|AUDUSD
|1H
|趋势行为清晰 ⚖️ 中等
|GBPUSD
|1H
|高波动外汇
|USDJPY
|1H
|高波动外汇
⏰ 交易时段（强制）
🟢 太平洋时间（PST）— 拉斯维加斯 / 美国西海岸
-
伦敦开盘：12:00 AM – 2:00 AM
-
伦敦–纽约重叠（最佳）：4:00 AM – 7:00 AM 🔥
-
纽约延续：7:00 AM – 11:00 AM
❌ 11:00 AM 后关闭（震荡 & 低胜率）
✅ EA 开启：4:00 AM PST
❌ EA 关闭：11:00 AM PST
🔵 美东时间（ET）
-
伦敦开盘：3:00 AM – 5:00 AM
-
伦敦–纽约重叠（最佳）：8:00 AM – 11:00 AM
❌ 2:00 PM 后避免交易
🟣 中部时间（CT）
-
伦敦–纽约重叠（最佳）：7:00 AM – 10:00 AM
🔴 亚洲 / 东京
⚠️ 不建议用于自动交易
-
仅用于结构观察
-
假突破概率高
🧠 外汇机器人规则（关键）
✔ 仅在流动性扩张时交易
❌ 避免 24/5 全天运行
🔥 单一重叠时段即可产生一周大部分利润
💣 亚洲盘 = 假动作 & 止损猎杀
🏆 推荐机器人设置（最终）
🔒 自动执行窗口
-
PST：4:00 AM – 11:00 AM
-
ET：8:00 AM – 2:00 PM
-
CT：7:00 AM – 12:00 PM
🔧 风险终止规则
-
非交易时段禁止进场
-
仅伦敦时段风险降低 50%
-
伦敦–纽约重叠期间使用完整风险
⚠️ 重要声明
-
无任何盈利保证
-
交易存在风险
-
结果取决于是否正确使用
-
错误使用不提供退款
🟢 最终说明
此 EA 适合纪律严明的交易者，他们明白：
什么时候交易，比整天交易更重要。