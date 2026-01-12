TrendSeeker Fx

🇩🇪 DEUTSCH — VOLLSTÄNDIGE VERSION (FINAL)

🔴 WICHTIG — BITTE ZUERST LESEN (VERPFLICHTEND)

⚠️ WENN IHR SYMBOL UNTEN NICHT AUFGELISTET IST — NICHT HANDELN
Nicht aufgeführte Paare haben eine niedrige Bewertung für diesen EA und verschlechtern die Performance.

BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANLEITUNG
Dieser EA ist NICHT Plug-and-Play und NICHT für den 24/5-Betrieb ausgelegt.

⚠️ ZUR ANZAHL DER TRADES (WICHTIG — KEIN FEHLER)

Möglicherweise sehen Sie im Strategy Tester, Backtest oder Live-Betrieb nur 6 Trades.

DIES IST KEIN BUG, KEIN FEHLER UND KEIN AUSFÜHRUNGSPROBLEM

TrendSeeker FX ist absichtlich auf maximal 6 Trades begrenzt.

Warum diese Begrenzung existiert:

  • Um Overtrading zu vermeiden

  • Zur Kontrolle des Risikos bei hoher Volatilität

  • Zum Schutz des Kapitals und zur Stabilisierung der Performance

Nach Erreichen der maximalen Trade-Anzahl öffnet der EA keine neuen Positionen mehr, selbst wenn weitere Signale auftreten.

📌 Wichtig:
Testen Sie den EA auf einem Demokonto während der empfohlenen Handelszeiten, um die korrekte Funktion zu bestätigen.

Diese Begrenzung ist ein Schutzmechanismus, kein Defekt.

🚫 KEIN 24/5 EA — NUR SITZUNGSBASIERT

TrendSeeker FX ist ein sitzungsbasierter Forex-EA im institutionellen Stil.
Der Betrieb während des gesamten Tages oder bei niedriger Liquidität führt zu:

  • Geringerer Performance

  • Höherem Drawdown

  • Schlechterer Trade-Qualität

✅ Handeln Sie NUR während Phasen hoher Liquidität
NICHT während Asien, nachts oder im späten New-York-Handel

Wann Sie handeln ist wichtiger als wie oft.

🧠 WOFÜR DIESER EA ENTWICKELT WURDE

TrendSeeker FX ist ein trendfolgender Forex-EA, der ausschließlich unter hochwertigen Marktbedingungen arbeitet.

Er wurde entwickelt, um:

  • Overtrading zu vermeiden

  • Grid-Strategien zu vermeiden

  • Martingale- oder Recovery-Logik zu vermeiden

Kapitalerhalt steht an erster Stelle.
Gewinne sind auf langfristiges, stabiles Wachstum ausgelegt.

Der EA jagt dem Preis nicht hinterher.
Er wartet auf Struktur-, Volatilitäts- und Risiko-Übereinstimmung.

🔍 MARKTBEDINGUNGEN FÜR TRADES

Der EA wird nur aktiviert, wenn mehrere unabhängige Bedingungen erfüllt sind.

1️⃣ Trendbestätigung (EMA-Struktur)

  • Zwei langfristige exponentielle gleitende Durchschnitte

  • Trades nur in Richtung des dominanten Trends

  • Vermeidung von Gegen-Trend- und Emotions-Trades

✔ Verhindert den häufigsten Fehler von Retail-Tradern

2️⃣ Volatilitätsprüfung (ATR-Filter)

  • Trades nur bei aktiver Volatilität

  • Automatische Vermeidung von:

    • Seitwärtsphasen

    • News-Chaos

    • Überdehnten Bewegungen

✔ Keine Volatilität = kein Trade

3️⃣ Strikte Risikoarchitektur

  • Fester prozentualer Risikoeinsatz

  • Kein Nachkaufen

  • Kein Averaging von Verlusten

  • Harter Sitzungs-Verlust-Cap

✔ Risiko wird vor dem Trade berechnet
✔ Ein schlechter Tag zerstört nicht das Konto

🛡️ ERWEITERTES TRADE-MANAGEMENT

Teilgewinn + Break-Even

  • Teilposition wird gesichert

  • Rest wird auf Break-Even geschützt

✔ Kleinere Drawdowns
✔ Ruhigeres Equity-Wachstum

Drawdown-abhängige Risikoreduktion

  • Automatische Reduktion bei Drawdowns

  • Stufenweise Anpassung

✔ Schutz in Stressphasen

🔒 POSITIONSKONTROLLE

  • Begrenztes Skalieren

  • Maximale Trades pro Symbol

  • Schutz vor Überlastung

✔ Kontrolliertes Wachstum

🎯 WAS DIESER EA IST — UND NICHT IST

✅ IST:

✔ Trendfolgend
✔ Risikokontrolliert
✔ Volatilitätsbewusst
✔ Kapitalerhaltend
✔ Langfristig ausgelegt

❌ IST NICHT:

✖ Scalper
✖ Grid-System
✖ Martingale
✖ 24/5-Bot
✖ Schnell-reich-System

⭐ ZUGELASSENE SYMBOLE (MAX. 4)

⚠️ Nur gelistete Symbole handeln
Empfohlenes Kapital: $500–$1.000

EURUSD | AUDUSD | GBPUSD | USDJPY — 1H

🟢 ABSCHLUSS

Wann Sie handeln ist wichtiger als den ganzen Tag zu handeln.

🇰🇷 한국어 — 전체 버전

🔴 중요 — 반드시 먼저 읽으십시오

⚠️ 아래 목록에 없는 종목은 거래하지 마십시오
목록에 없는 종목은 성과를 저하시킵니다.

❗ 이 EA는 플러그 앤 플레이가 아니며 24/5용이 아닙니다

⚠️ 거래 횟수 관련 안내 (오류 아님)

백테스트 또는 실거래에서 6건의 거래만 보이는 것은 정상입니다.

TrendSeeker FX는 위험 관리를 위해 최대 6회 거래로 제한되어 있습니다.

이는 오류가 아닙니다.

🚫 24/5 EA 아님 — 세션 기반

고유동성 세션에서만 사용하십시오.
아시아 세션 및 야간 거래는 피하십시오.

🧠 EA 설계 목적

  • 추세 추종

  • 리스크 관리

  • 과도한 거래 방지

  • 마틴게일 미사용

🟢 최종 요약

언제 거래하느냐가 얼마나 자주 거래하느냐보다 중요합니다.

🇯🇵 日本語 — 完全版

🔴 重要 — 必ず最初にお読みください

⚠️ 下記に記載されていない通貨ペアは取引しないでください
記載外のペアはパフォーマンスを低下させます。

❗ このEAは プラグアンドプレイではなく、24/5用ではありません

⚠️ 取引回数について（エラーではありません）

バックテストや実運用で 6回の取引のみ表示されるのは仕様です

TrendSeeker FX はリスク管理のため 最大6取引 に制限されています。

🚫 24/5 EAではありません — セッション限定

高流動性時間帯のみ使用してください。
アジア時間・深夜は避けてください。

🧠 EAの設計目的

  • トレンドフォロー

  • 厳格なリスク管理

  • 過剰取引の回避

  • マーチンゲール不使用

🟢 最終メッセージ

取引する「時間」は、取引する「頻度」より重要です。


