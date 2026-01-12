TrendSeeker Fx
- Rayan Myrie
- Version: 1.64
🔴 WICHTIG — BITTE ZUERST LESEN (VERPFLICHTEND)
⚠️ WENN IHR SYMBOL UNTEN NICHT AUFGELISTET IST — NICHT HANDELN
Nicht aufgeführte Paare haben eine niedrige Bewertung für diesen EA und verschlechtern die Performance.
❗ BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANLEITUNG
Dieser EA ist NICHT Plug-and-Play und NICHT für den 24/5-Betrieb ausgelegt.
⚠️ ZUR ANZAHL DER TRADES (WICHTIG — KEIN FEHLER)
Möglicherweise sehen Sie im Strategy Tester, Backtest oder Live-Betrieb nur 6 Trades.
✅ DIES IST KEIN BUG, KEIN FEHLER UND KEIN AUSFÜHRUNGSPROBLEM
TrendSeeker FX ist absichtlich auf maximal 6 Trades begrenzt.
Warum diese Begrenzung existiert:
-
Um Overtrading zu vermeiden
-
Zur Kontrolle des Risikos bei hoher Volatilität
-
Zum Schutz des Kapitals und zur Stabilisierung der Performance
Nach Erreichen der maximalen Trade-Anzahl öffnet der EA keine neuen Positionen mehr, selbst wenn weitere Signale auftreten.
📌 Wichtig:
Testen Sie den EA auf einem Demokonto während der empfohlenen Handelszeiten, um die korrekte Funktion zu bestätigen.
Diese Begrenzung ist ein Schutzmechanismus, kein Defekt.
🚫 KEIN 24/5 EA — NUR SITZUNGSBASIERT
TrendSeeker FX ist ein sitzungsbasierter Forex-EA im institutionellen Stil.
Der Betrieb während des gesamten Tages oder bei niedriger Liquidität führt zu:
-
Geringerer Performance
-
Höherem Drawdown
-
Schlechterer Trade-Qualität
✅ Handeln Sie NUR während Phasen hoher Liquidität
❌ NICHT während Asien, nachts oder im späten New-York-Handel
Wann Sie handeln ist wichtiger als wie oft.
🧠 WOFÜR DIESER EA ENTWICKELT WURDE
TrendSeeker FX ist ein trendfolgender Forex-EA, der ausschließlich unter hochwertigen Marktbedingungen arbeitet.
Er wurde entwickelt, um:
-
Overtrading zu vermeiden
-
Grid-Strategien zu vermeiden
-
Martingale- oder Recovery-Logik zu vermeiden
Kapitalerhalt steht an erster Stelle.
Gewinne sind auf langfristiges, stabiles Wachstum ausgelegt.
Der EA jagt dem Preis nicht hinterher.
Er wartet auf Struktur-, Volatilitäts- und Risiko-Übereinstimmung.
🔍 MARKTBEDINGUNGEN FÜR TRADES
Der EA wird nur aktiviert, wenn mehrere unabhängige Bedingungen erfüllt sind.
1️⃣ Trendbestätigung (EMA-Struktur)
-
Zwei langfristige exponentielle gleitende Durchschnitte
-
Trades nur in Richtung des dominanten Trends
-
Vermeidung von Gegen-Trend- und Emotions-Trades
✔ Verhindert den häufigsten Fehler von Retail-Tradern
2️⃣ Volatilitätsprüfung (ATR-Filter)
-
Trades nur bei aktiver Volatilität
-
Automatische Vermeidung von:
-
Seitwärtsphasen
-
News-Chaos
-
Überdehnten Bewegungen
-
✔ Keine Volatilität = kein Trade
3️⃣ Strikte Risikoarchitektur
-
Fester prozentualer Risikoeinsatz
-
Kein Nachkaufen
-
Kein Averaging von Verlusten
-
Harter Sitzungs-Verlust-Cap
✔ Risiko wird vor dem Trade berechnet
✔ Ein schlechter Tag zerstört nicht das Konto
🛡️ ERWEITERTES TRADE-MANAGEMENT
Teilgewinn + Break-Even
-
Teilposition wird gesichert
-
Rest wird auf Break-Even geschützt
✔ Kleinere Drawdowns
✔ Ruhigeres Equity-Wachstum
Drawdown-abhängige Risikoreduktion
-
Automatische Reduktion bei Drawdowns
-
Stufenweise Anpassung
✔ Schutz in Stressphasen
🔒 POSITIONSKONTROLLE
-
Begrenztes Skalieren
-
Maximale Trades pro Symbol
-
Schutz vor Überlastung
✔ Kontrolliertes Wachstum
🎯 WAS DIESER EA IST — UND NICHT IST
✅ IST:
✔ Trendfolgend
✔ Risikokontrolliert
✔ Volatilitätsbewusst
✔ Kapitalerhaltend
✔ Langfristig ausgelegt
❌ IST NICHT:
✖ Scalper
✖ Grid-System
✖ Martingale
✖ 24/5-Bot
✖ Schnell-reich-System
⭐ ZUGELASSENE SYMBOLE (MAX. 4)
⚠️ Nur gelistete Symbole handeln
Empfohlenes Kapital: $500–$1.000
EURUSD | AUDUSD | GBPUSD | USDJPY — 1H
🟢 ABSCHLUSS
Wann Sie handeln ist wichtiger als den ganzen Tag zu handeln.🇰🇷 한국어 — 전체 버전
🔴 중요 — 반드시 먼저 읽으십시오
⚠️ 아래 목록에 없는 종목은 거래하지 마십시오
목록에 없는 종목은 성과를 저하시킵니다.
❗ 이 EA는 플러그 앤 플레이가 아니며 24/5용이 아닙니다
⚠️ 거래 횟수 관련 안내 (오류 아님)
백테스트 또는 실거래에서 6건의 거래만 보이는 것은 정상입니다.
TrendSeeker FX는 위험 관리를 위해 최대 6회 거래로 제한되어 있습니다.
이는 오류가 아닙니다.
🚫 24/5 EA 아님 — 세션 기반
고유동성 세션에서만 사용하십시오.
아시아 세션 및 야간 거래는 피하십시오.
🧠 EA 설계 목적
-
추세 추종
-
리스크 관리
-
과도한 거래 방지
-
마틴게일 미사용
🟢 최종 요약
언제 거래하느냐가 얼마나 자주 거래하느냐보다 중요합니다.🇯🇵 日本語 — 完全版
🔴 重要 — 必ず最初にお読みください
⚠️ 下記に記載されていない通貨ペアは取引しないでください
記載外のペアはパフォーマンスを低下させます。
❗ このEAは プラグアンドプレイではなく、24/5用ではありません
⚠️ 取引回数について（エラーではありません）
バックテストや実運用で 6回の取引のみ表示されるのは仕様です。
TrendSeeker FX はリスク管理のため 最大6取引 に制限されています。
🚫 24/5 EAではありません — セッション限定
高流動性時間帯のみ使用してください。
アジア時間・深夜は避けてください。
🧠 EAの設計目的
-
トレンドフォロー
-
厳格なリスク管理
-
過剰取引の回避
-
マーチンゲール不使用
🟢 最終メッセージ
取引する「時間」は、取引する「頻度」より重要です。