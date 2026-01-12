TrendSeeker Fx
- Asesores Expertos
- Rayan Myrie
- Versión: 1.64
🔴 IMPORTANTE - LEER PRIMERO (OBLIGATORIO)
⚠️ SI NO VE SU PAR LISTADO ABAJO - NO LO INTERCAMBIE
Los pares no listados puntúan bajo para este EA y reducirán el rendimiento.
❗ POR FAVOR LEA Y SIGA LA GUÍA DE ABAJO
Este EA NO es plug-and-play y NO está diseñado para funcionar 24/5.
⚠️ SOBRE EL RECUENTO DE OPERACIONES (IMPORTANTE - NO ES UN ERROR)
Usted puede notar que sólo 6 operaciones aparecen en el Probador de Estrategias, backtests, o ejecución en vivo.
ESTO NO ES UN BUG, ERROR O PROBLEMA DE EJECUCIÓN.
TrendSeeker FX está intencionalmente bloqueado a un máximo de 6 operaciones.
Por qué existe este límite:
-
Para evitar el exceso de operaciones
-
Para controlar la exposición durante condiciones volátiles
-
Para preservar el capital y mantener un rendimiento constante
Una vez que se alcanza el número máximo de operaciones, el EA dejará de abrir nuevas operaciones, incluso si aparecen señales adicionales.
📌 Importante:
Para confirmar el comportamiento correcto, ejecute el EA en una cuenta demo durante las sesiones recomendadas - verá que las entradas, salidas y la gestión de operaciones funcionan normalmente.
Este límite es una característica de diseño de protección, no un mal funcionamiento.
🚫 NO ES UN EA 24/5 - SÓLO BASADO EN SESIONES
TrendSeeker FX es un Asesor Experto de Forex de estilo institucional basado en sesiones.
Ejecutarlo durante todo el día o durante períodos de baja liquidez hará:
-
Reducirá el rendimiento
-
Aumentará la reducción
-
Degradar la calidad del comercio
✅ Opere SÓLO durante las sesiones de alta liquidez
❌ NO opere en Asia, durante la noche o a última hora de Nueva York.
Cuándo operas es más importante que con qué frecuencia operas.
🧠 LO QUE ESTE EA ESTÁ DISEÑADO PARA HACER
TrendSeeker FX es un EA de Forex de seguimiento de tendencias diseñado para operar sólo en condiciones de mercado de alta calidad.
Está diseñado intencionalmente para:
-
Evitar el over-trading
-
Evitar la exposición a la red
-
Evitar la martingala o el juego de recuperación
La preservación del capital es lo primero.
Los beneficios están diseñados para componerse naturalmente con el tiempo.
Este EA no persigue el precio.
Espera a que la estructura, la volatilidad y la alineación de riesgo antes de actuar.
🔍 CONDICIONES DE MERCADO QUE OPERA ESTE EA
El EA se activa sólo cuando se alinean múltiples condiciones independientes, filtrando las operaciones de baja probabilidad.
1️⃣ Confirmación de Tendencia (Estructura EMA)
-
Utiliza dos medias móviles exponenciales a largo plazo
-
Opera sólo en la dirección de la tendencia dominante
-
Evita entradas contra tendencia y emocionales
✔ Elimina el error número 1 de los minoristas: operar contra el impulso
2️⃣ Validación de la Volatilidad (Filtro ATR)
-
Opera sólo cuando la volatilidad está activa
-
Evita automáticamente:
-
El corte de rango bajo
-
Caos por noticias
-
Picos sobre-extendidos
✔ Asegura que el precio tenga suficiente energía para moverse
No volatilidad = no operación
-
3️⃣ Arquitectura de riesgo estricta (sin cuadrícula ni martingala)
-
Porcentaje de riesgo fijo
-
Sin duplicación de posiciones
-
No se promedia en perdedores
-
Límite de pérdida en sesión dura
✔ El riesgo se calcula antes de colocar la operación
✔ Un mal día no puede destruir la cuenta
🛡️ GESTIÓN AVANZADA DE OPERACIONES (THE QUIET EDGE)
Beneficio Parcial + Protección del Punto de Equilibrio
Cuando el precio se mueve a su favor:
-
Se asegura una parte de la posición
-
La exposición restante se protege en el punto de equilibrio
Resultados:
-
Menores detracciones
-
Menor presión emocional
-
Crecimiento más suave de la renta variable
✔ Las pérdidas siguen siendo pequeñas
✔ Los ganadores pueden correr con seguridad
Reducción del riesgo
-
El riesgo se reduce automáticamente durante las detracciones
-
Disminuye por etapas en lugar de detenerse bruscamente
-
Evita las operaciones de venganza y las espirales emocionales
✔ El sistema se vuelve defensivo cuando se necesita protección
🔒 CONTROL DE POSICIÓN Y SEGURIDAD DE EXPOSICIÓN
Lógica de multiposición controlada
-
Permite un escalado limitado, no una sobreexposición
-
Limita el número de operaciones por símbolo
-
Evita la inundación de la cuenta durante la volatilidad
✔ Crecimiento equilibrado sin temeridad
🎯 LO QUE ESTE EA ES - Y NO ES
Este EA ES
✔ Sigue la tendencia
✔ Gestiona el riesgo
✔ Es consciente de la volatilidad
✔ Protege el capital
✔ Está diseñado para la capitalización a largo plazo
❌ Este EA NO es
✖ Un bot de scalping
✖ Un sistema de rejilla
✖ Un EA de martingala
✖ Un apostador permanente 24/5
✖ Un sistema para hacerse rico rápidamente
🧠 POR QUÉ ESTE EA PUEDE SER RENTABLE CON EL TIEMPO
La mayoría de los EAs de Forex fallan porque:
-
Operan con demasiada frecuencia
-
Operan durante malas sesiones
-
Aumentan el riesgo mientras pierden
-
Confían en la lógica de recuperación
TrendSeeker FX hace lo contrario.
Opera:
-
Con menos frecuencia
-
Sólo cuando estructura + volatilidad se alinean
-
Con riesgo decreciente durante el estrés
-
Con salidas y protección predefinidas
Supervivencia primero. Rentabilidad en segundo lugar.
La supervivencia es lo que permite la capitalización.
⭐ SÓLO SÍMBOLOS APROBADOS (MÁX. 4)
⚠️ NO opere con símbolos no listados a continuación
Su cuenta debe ser de al menos $500-$1,000 para producir resultados significativos
|Símbolo
|Mejor marco temporal
|Notas
|EURUSD
|1HR
|Par de divisas principal ⚖️ Medio
|AUDUSD
|1HR
|Comportamiento de tendencia limpia ⚖️ Medio
|GBPUSD
|1HR
|FX de mayor volatilidad
|USDJPY
|1HR
|FX de mayor volatilidad
⏰ HORARIO DE LAS SESIONES (OBLIGATORIO)
🟢 HORA DEL PACÍFICO (PST) - Las Vegas / Costa Oeste
|Sesión
|Hora
|Notas
|Abierto en Londres
|12:00 AM - 2:00 AM
|Exploración opcional
|Londres-NY Overlap (BEST)
|4:00 AM - 7:00 AM
|🔥 Ventana principal
|Continuación NY
|7:00 AM - 11:00 AM
|Condicional
|❌ Apagar
|Después de las 11:00 AM
|Chop & bajo EV
✅ BOT ON: 4:00 AM PST
❌ BOT OFF: 11:00 AM PST
🔵 HORA DEL ESTE (ET)
|Sesión
|Hora
|Abierto en Londres
|3:00 AM - 5:00 AM
|Londres-NY Overlap (BEST)
|8:00 AM - 11:00 AM
|❌ Evitar
|Después de las 14:00
🟣 HORA CENTRAL (CT)
|Sesión
|Hora
|Solapamiento Londres-NY (BEST)
|7:00 AM - 10:00 AM
🔴 ASIA / TOKIO
⚠️ NO se recomienda para la autoejecución
-
Utilizar sólo para la observación de la estructura
-
Alta probabilidad de movimientos falsos
🧠 REGLAS DEL BOT DE FOREX (CRÍTICO)
✔ Operar sólo durante la expansión de la liquidez
❌ Evitar 24/5 comportamiento siempre activo
🔥 Una sesión de superposición produce la mayoría de los beneficios semanales
💣 Sesión de Asia = movimientos falsos & stop hunts
🏆 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DEL BOT (FINAL)
🔒 VENTANAS AUTO-EXEC
-
PST: 4:00 AM - 11:00 AM
-
ET: 8:00 AM - 2:00 PM
-
CT: 7:00 AM - 12:00 PM
🔧 REGLAS KILL-SWITCH
-
Desactivar las entradas fuera de estas ventanas
-
Reducir el riesgo en un 50% durante la ventana de sólo Londres
-
Riesgo total sólo durante el solapamiento Londres-NY
⚠️ AVISO IMPORTANTE
-
No hay garantías de beneficios
-
Operar implica riesgo
-
Los resultados dependen del uso correcto de la sesión
-
No hay reembolsos por uso incorrecto
🟢 NOTA FINAL
Este EA está construido para los comerciantes disciplinados que entienden:
Cuándo operar es más importante que operar todo el día.