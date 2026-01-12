🔴 IMPORTANTE - LEER PRIMERO (OBLIGATORIO)

⚠️ SI NO VE SU PAR LISTADO ABAJO - NO LO INTERCAMBIE

Los pares no listados puntúan bajo para este EA y reducirán el rendimiento.

❗ POR FAVOR LEA Y SIGA LA GUÍA DE ABAJO

Este EA NO es plug-and-play y NO está diseñado para funcionar 24/5.

⚠️ SOBRE EL RECUENTO DE OPERACIONES (IMPORTANTE - NO ES UN ERROR)

Usted puede notar que sólo 6 operaciones aparecen en el Probador de Estrategias, backtests, o ejecución en vivo.

ESTO NO ES UN BUG, ERROR O PROBLEMA DE EJECUCIÓN.

TrendSeeker FX está intencionalmente bloqueado a un máximo de 6 operaciones.

Por qué existe este límite:

Para evitar el exceso de operaciones

Para controlar la exposición durante condiciones volátiles

Para preservar el capital y mantener un rendimiento constante

Una vez que se alcanza el número máximo de operaciones, el EA dejará de abrir nuevas operaciones, incluso si aparecen señales adicionales.

📌 Importante:

Para confirmar el comportamiento correcto, ejecute el EA en una cuenta demo durante las sesiones recomendadas - verá que las entradas, salidas y la gestión de operaciones funcionan normalmente.

Este límite es una característica de diseño de protección, no un mal funcionamiento.

🚫 NO ES UN EA 24/5 - SÓLO BASADO EN SESIONES

TrendSeeker FX es un Asesor Experto de Forex de estilo institucional basado en sesiones.

Ejecutarlo durante todo el día o durante períodos de baja liquidez hará:

Reducirá el rendimiento

Aumentará la reducción

Degradar la calidad del comercio

✅ Opere SÓLO durante las sesiones de alta liquidez

❌ NO opere en Asia, durante la noche o a última hora de Nueva York.

Cuándo operas es más importante que con qué frecuencia operas.

🧠 LO QUE ESTE EA ESTÁ DISEÑADO PARA HACER

TrendSeeker FX es un EA de Forex de seguimiento de tendencias diseñado para operar sólo en condiciones de mercado de alta calidad.

Está diseñado intencionalmente para:

Evitar el over-trading

Evitar la exposición a la red

Evitar la martingala o el juego de recuperación

La preservación del capital es lo primero.

Los beneficios están diseñados para componerse naturalmente con el tiempo.

Este EA no persigue el precio.

Espera a que la estructura, la volatilidad y la alineación de riesgo antes de actuar.

🔍 CONDICIONES DE MERCADO QUE OPERA ESTE EA

El EA se activa sólo cuando se alinean múltiples condiciones independientes, filtrando las operaciones de baja probabilidad.

1️⃣ Confirmación de Tendencia (Estructura EMA)

Utiliza dos medias móviles exponenciales a largo plazo

Opera sólo en la dirección de la tendencia dominante

Evita entradas contra tendencia y emocionales

✔ Elimina el error número 1 de los minoristas: operar contra el impulso

2️⃣ Validación de la Volatilidad (Filtro ATR)

Opera sólo cuando la volatilidad está activa

Evita automáticamente: El corte de rango bajo Caos por noticias Picos sobre-extendidos

✔ Asegura que el precio tenga suficiente energía para moverse

No volatilidad = no operación



3️⃣ Arquitectura de riesgo estricta (sin cuadrícula ni martingala)

Porcentaje de riesgo fijo

Sin duplicación de posiciones

No se promedia en perdedores

Límite de pérdida en sesión dura

✔ El riesgo se calcula antes de colocar la operación

✔ Un mal día no puede destruir la cuenta

🛡️ GESTIÓN AVANZADA DE OPERACIONES (THE QUIET EDGE)

Beneficio Parcial + Protección del Punto de Equilibrio

Cuando el precio se mueve a su favor:

Se asegura una parte de la posición

La exposición restante se protege en el punto de equilibrio

Resultados:

Menores detracciones

Menor presión emocional

Crecimiento más suave de la renta variable

✔ Las pérdidas siguen siendo pequeñas

✔ Los ganadores pueden correr con seguridad

Reducción del riesgo

El riesgo se reduce automáticamente durante las detracciones

Disminuye por etapas en lugar de detenerse bruscamente

Evita las operaciones de venganza y las espirales emocionales

✔ El sistema se vuelve defensivo cuando se necesita protección

🔒 CONTROL DE POSICIÓN Y SEGURIDAD DE EXPOSICIÓN

Lógica de multiposición controlada

Permite un escalado limitado, no una sobreexposición

Limita el número de operaciones por símbolo

Evita la inundación de la cuenta durante la volatilidad

✔ Crecimiento equilibrado sin temeridad

🎯 LO QUE ESTE EA ES - Y NO ES

Este EA ES

✔ Sigue la tendencia

✔ Gestiona el riesgo

✔ Es consciente de la volatilidad

✔ Protege el capital

✔ Está diseñado para la capitalización a largo plazo

❌ Este EA NO es

✖ Un bot de scalping

✖ Un sistema de rejilla

✖ Un EA de martingala

✖ Un apostador permanente 24/5

✖ Un sistema para hacerse rico rápidamente

🧠 POR QUÉ ESTE EA PUEDE SER RENTABLE CON EL TIEMPO

La mayoría de los EAs de Forex fallan porque:

Operan con demasiada frecuencia

Operan durante malas sesiones

Aumentan el riesgo mientras pierden

Confían en la lógica de recuperación

TrendSeeker FX hace lo contrario.

Opera:

Con menos frecuencia

Sólo cuando estructura + volatilidad se alinean

Con riesgo decreciente durante el estrés

Con salidas y protección predefinidas

Supervivencia primero. Rentabilidad en segundo lugar.

La supervivencia es lo que permite la capitalización.

⭐ SÓLO SÍMBOLOS APROBADOS (MÁX. 4)

⚠️ NO opere con símbolos no listados a continuación

Su cuenta debe ser de al menos $500-$1,000 para producir resultados significativos

Símbolo Mejor marco temporal Notas EURUSD 1HR Par de divisas principal ⚖️ Medio AUDUSD 1HR Comportamiento de tendencia limpia ⚖️ Medio GBPUSD 1HR FX de mayor volatilidad USDJPY 1HR FX de mayor volatilidad

⏰ HORARIO DE LAS SESIONES (OBLIGATORIO)

🟢 HORA DEL PACÍFICO (PST) - Las Vegas / Costa Oeste

Sesión Hora Notas Abierto en Londres 12:00 AM - 2:00 AM Exploración opcional Londres-NY Overlap (BEST) 4:00 AM - 7:00 AM 🔥 Ventana principal Continuación NY 7:00 AM - 11:00 AM Condicional ❌ Apagar Después de las 11:00 AM Chop & bajo EV

✅ BOT ON: 4:00 AM PST

❌ BOT OFF: 11:00 AM PST

🔵 HORA DEL ESTE (ET)

Sesión Hora Abierto en Londres 3:00 AM - 5:00 AM Londres-NY Overlap (BEST) 8:00 AM - 11:00 AM ❌ Evitar Después de las 14:00

🟣 HORA CENTRAL (CT)

Sesión Hora Solapamiento Londres-NY (BEST) 7:00 AM - 10:00 AM

🔴 ASIA / TOKIO

⚠️ NO se recomienda para la autoejecución

Utilizar sólo para la observación de la estructura

Alta probabilidad de movimientos falsos

🧠 REGLAS DEL BOT DE FOREX (CRÍTICO)

✔ Operar sólo durante la expansión de la liquidez

❌ Evitar 24/5 comportamiento siempre activo

🔥 Una sesión de superposición produce la mayoría de los beneficios semanales

💣 Sesión de Asia = movimientos falsos & stop hunts

🏆 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DEL BOT (FINAL)

🔒 VENTANAS AUTO-EXEC

PST: 4:00 AM - 11:00 AM

ET: 8:00 AM - 2:00 PM

CT: 7:00 AM - 12:00 PM

🔧 REGLAS KILL-SWITCH

Desactivar las entradas fuera de estas ventanas

Reducir el riesgo en un 50% durante la ventana de sólo Londres

Riesgo total sólo durante el solapamiento Londres-NY

⚠️ AVISO IMPORTANTE

No hay garantías de beneficios

Operar implica riesgo

Los resultados dependen del uso correcto de la sesión

No hay reembolsos por uso incorrecto

🟢 NOTA FINAL

Este EA está construido para los comerciantes disciplinados que entienden:

Cuándo operar es más importante que operar todo el día.