TrendSeeker Fx

🔴 ВАЖНО — ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРВЫМ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

⚠️ ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ СВОЮ ВАЛЮТНУЮ ПАРУ В СПИСКЕ НИЖЕ — НЕ ТОРГУЙТЕ ЕЁ
Пары, не указанные ниже, имеют низкую оценку для этого советника и ухудшат результаты.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
Этот советник НЕ является plug-and-play и НЕ предназначен для работы 24/5.

⚠️ О КОЛИЧЕСТВЕ СДЕЛОК (ВАЖНО — ЭТО НЕ ОШИБКА)

Вы можете заметить, что в тестере стратегий, бэктестах или при реальной торговле отображается только 6 сделок.

ЭТО НЕ ОШИБКА, НЕ СБОЙ И НЕ ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЯ

TrendSeeker FX намеренно имеет жёсткое ограничение — максимум 6 сделок.

Почему существует это ограничение:

  • Для предотвращения чрезмерной торговли

  • Для контроля экспозиции в периоды высокой волатильности

  • Для сохранения капитала и стабильности результатов

После достижения максимального количества сделок советник перестаёт открывать новые позиции, даже если появляются дополнительные сигналы.

📌 Важно:
Для подтверждения корректной работы запустите советник на демо-счёте в рекомендуемые торговые сессии — вы увидите, что входы, выходы и управление сделками работают корректно.

Это ограничение — защитная особенность конструкции, а не неисправность.

🚫 НЕ 24/5 — ТОРГОВЛЯ ТОЛЬКО ПО СЕССИЯМ

TrendSeeker FX — это сессионный Forex-советник институционального стиля.
Запуск его в течение всего дня или в периоды низкой ликвидности приведёт к:

  • Снижению эффективности

  • Увеличению просадки

  • Ухудшению качества сделок

✅ Торгуйте ТОЛЬКО во время высокой ликвидности
НЕ торгуйте в азиатскую сессию, ночью или в позднюю Нью-Йоркскую сессию

Когда вы торгуете важнее, чем как часто вы торгуете.

🧠 ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЭТОТ СОВЕТНИК

TrendSeeker FX — это трендовый Forex-советник, разработанный для работы только в качественных рыночных условиях.

Он специально создан для:

  • Избежания чрезмерной торговли

  • Отсутствия сеточных стратегий

  • Отсутствия мартингейла или восстановления убытков

Сохранение капитала — приоритет №1.
Прибыль рассчитана на естественное долгосрочное накопление.

Советник не гонится за ценой.
Он ждёт совпадения структуры рынка, волатильности и риска.

🔍 РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ РАБОТАЕТ СОВЕТНИК

Советник активируется только при совпадении нескольких независимых условий, отсекая низкокачественные сделки.

1️⃣ Подтверждение тренда (EMA-структура)

  • Используются две долгосрочные экспоненциальные скользящие средние

  • Сделки открываются только по направлению доминирующего тренда

  • Исключаются контртрендовые и эмоциональные входы

✔ Устраняет главную ошибку розничных трейдеров — торговлю против тренда

2️⃣ Проверка волатильности (ATR-фильтр)

  • Торговля только при активной волатильности

  • Автоматически исключаются:

    • Флэт и узкий диапазон

    • Хаос из-за новостей

    • Перерастянутые импульсы

✔ Цена должна иметь энергию для движения
Нет волатильности — нет сделки

3️⃣ Строгая архитектура риска (без Grid и Martingale)

  • Фиксированный процент риска

  • Нет удвоения позиций

  • Нет усреднения убыточных сделок

  • Жёсткий лимит убытков по сессии

✔ Риск рассчитывается до открытия сделки
✔ Один плохой день не может уничтожить счёт

🛡️ ПРОДВИНУТОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ (ТИХОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО)

Частичная фиксация прибыли + Безубыток

Когда цена движется в вашу сторону:

  • Часть позиции фиксируется

  • Оставшаяся часть защищается безубытком

Результаты:

  • Меньшие просадки

  • Меньшее психологическое давление

  • Более плавный рост капитала

✔ Убытки остаются малыми
✔ Прибыльным сделкам даётся возможность развиваться

Адаптивное снижение риска при просадке

  • Риск автоматически уменьшается при просадке

  • Снижается поэтапно, а не резко

  • Предотвращает эмоциональную торговлю

✔ Система становится защитной, когда это необходимо

🔒 КОНТРОЛЬ ПОЗИЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Контролируемая мульти-позиционная логика

  • Ограниченное масштабирование без перегруза

  • Ограничение количества сделок на символ

  • Предотвращение «заливания» счёта

✔ Сбалансированный рост без безрассудства

🎯 ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭТОТ СОВЕТНИК — И ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

✅ Этот советник:

✔ Следует за трендом
✔ Управляет риском
✔ Учитывает волатильность
✔ Защищает капитал
✔ Предназначен для долгосрочного роста

❌ Этот советник НЕ:

✖ Скальпер
✖ Grid-система
✖ Мартингейл
✖ Автомат 24/5
✖ Система «быстрого обогащения»

🧠 ПОЧЕМУ СОВЕТНИК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИБЫЛЬНЫМ СО ВРЕМЕНЕМ

Большинство Forex-советников терпят неудачу, потому что:

  • Торгуют слишком часто

  • Торгуют в плохие сессии

  • Увеличивают риск во время убытков

  • Используют восстановление

TrendSeeker FX делает противоположное.

Он торгует:

  • Реже

  • Только при совпадении структуры и волатильности

  • С пониженным риском в стресс-периоды

  • С заранее заданной защитой

Выживание прежде всего. Прибыль — вторична.
Именно выживание позволяет капиталу расти.

⭐ ТОЛЬКО РАЗРЕШЁННЫЕ СИМВОЛЫ (МАКС. 4)

⚠️ НЕ торгуйте символы, не указанные ниже
Рекомендуемый депозит: $500–$1,000 для осмысленных результатов

Символ Таймфрейм Примечания
EURUSD 1H Основная пара ⚖️ Средняя
AUDUSD 1H Чистое трендовое поведение ⚖️ Средняя
GBPUSD 1H Повышенная волатильность
USDJPY 1H Повышенная волатильность

⏰ ТОРГОВЫЕ СЕССИИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

🟢 ТИХООКЕАНСКОЕ ВРЕМЯ (PST)

  • London Open: 00:00 – 02:00

  • London–NY Overlap: 04:00 – 07:00 🔥

  • NY Continuation: 07:00 – 11:00
    ❌ После 11:00 — ВЫКЛ

✅ BOT ON: 04:00 PST
❌ BOT OFF: 11:00 PST

⚠️ ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

  • Нет гарантий прибыли

  • Торговля связана с риском

  • Результаты зависят от соблюдения правил

  • Нет возвратов при неправильном использовании

🟢 ФИНАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Этот советник создан для дисциплинированных трейдеров, которые понимают:

Когда вы торгуете важнее, чем торговать весь день.


