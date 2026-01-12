TrendSeeker Fx
- Эксперты
- Rayan Myrie
- Версия: 1.64
🔴 ВАЖНО — ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРВЫМ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
⚠️ ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ СВОЮ ВАЛЮТНУЮ ПАРУ В СПИСКЕ НИЖЕ — НЕ ТОРГУЙТЕ ЕЁ
Пары, не указанные ниже, имеют низкую оценку для этого советника и ухудшат результаты.
❗ ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
Этот советник НЕ является plug-and-play и НЕ предназначен для работы 24/5.
⚠️ О КОЛИЧЕСТВЕ СДЕЛОК (ВАЖНО — ЭТО НЕ ОШИБКА)
Вы можете заметить, что в тестере стратегий, бэктестах или при реальной торговле отображается только 6 сделок.
✅ ЭТО НЕ ОШИБКА, НЕ СБОЙ И НЕ ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЯ
TrendSeeker FX намеренно имеет жёсткое ограничение — максимум 6 сделок.
Почему существует это ограничение:
-
Для предотвращения чрезмерной торговли
-
Для контроля экспозиции в периоды высокой волатильности
-
Для сохранения капитала и стабильности результатов
После достижения максимального количества сделок советник перестаёт открывать новые позиции, даже если появляются дополнительные сигналы.
📌 Важно:
Для подтверждения корректной работы запустите советник на демо-счёте в рекомендуемые торговые сессии — вы увидите, что входы, выходы и управление сделками работают корректно.
Это ограничение — защитная особенность конструкции, а не неисправность.
🚫 НЕ 24/5 — ТОРГОВЛЯ ТОЛЬКО ПО СЕССИЯМ
TrendSeeker FX — это сессионный Forex-советник институционального стиля.
Запуск его в течение всего дня или в периоды низкой ликвидности приведёт к:
-
Снижению эффективности
-
Увеличению просадки
-
Ухудшению качества сделок
✅ Торгуйте ТОЛЬКО во время высокой ликвидности
❌ НЕ торгуйте в азиатскую сессию, ночью или в позднюю Нью-Йоркскую сессию
Когда вы торгуете важнее, чем как часто вы торгуете.
🧠 ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЭТОТ СОВЕТНИК
TrendSeeker FX — это трендовый Forex-советник, разработанный для работы только в качественных рыночных условиях.
Он специально создан для:
-
Избежания чрезмерной торговли
-
Отсутствия сеточных стратегий
-
Отсутствия мартингейла или восстановления убытков
Сохранение капитала — приоритет №1.
Прибыль рассчитана на естественное долгосрочное накопление.
Советник не гонится за ценой.
Он ждёт совпадения структуры рынка, волатильности и риска.
🔍 РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ РАБОТАЕТ СОВЕТНИК
Советник активируется только при совпадении нескольких независимых условий, отсекая низкокачественные сделки.
1️⃣ Подтверждение тренда (EMA-структура)
-
Используются две долгосрочные экспоненциальные скользящие средние
-
Сделки открываются только по направлению доминирующего тренда
-
Исключаются контртрендовые и эмоциональные входы
✔ Устраняет главную ошибку розничных трейдеров — торговлю против тренда
2️⃣ Проверка волатильности (ATR-фильтр)
-
Торговля только при активной волатильности
-
Автоматически исключаются:
-
Флэт и узкий диапазон
-
Хаос из-за новостей
-
Перерастянутые импульсы
-
✔ Цена должна иметь энергию для движения
Нет волатильности — нет сделки
3️⃣ Строгая архитектура риска (без Grid и Martingale)
-
Фиксированный процент риска
-
Нет удвоения позиций
-
Нет усреднения убыточных сделок
-
Жёсткий лимит убытков по сессии
✔ Риск рассчитывается до открытия сделки
✔ Один плохой день не может уничтожить счёт
🛡️ ПРОДВИНУТОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ (ТИХОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО)
Частичная фиксация прибыли + Безубыток
Когда цена движется в вашу сторону:
-
Часть позиции фиксируется
-
Оставшаяся часть защищается безубытком
Результаты:
-
Меньшие просадки
-
Меньшее психологическое давление
-
Более плавный рост капитала
✔ Убытки остаются малыми
✔ Прибыльным сделкам даётся возможность развиваться
Адаптивное снижение риска при просадке
-
Риск автоматически уменьшается при просадке
-
Снижается поэтапно, а не резко
-
Предотвращает эмоциональную торговлю
✔ Система становится защитной, когда это необходимо
🔒 КОНТРОЛЬ ПОЗИЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Контролируемая мульти-позиционная логика
-
Ограниченное масштабирование без перегруза
-
Ограничение количества сделок на символ
-
Предотвращение «заливания» счёта
✔ Сбалансированный рост без безрассудства
🎯 ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭТОТ СОВЕТНИК — И ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
✅ Этот советник:
✔ Следует за трендом
✔ Управляет риском
✔ Учитывает волатильность
✔ Защищает капитал
✔ Предназначен для долгосрочного роста
❌ Этот советник НЕ:
✖ Скальпер
✖ Grid-система
✖ Мартингейл
✖ Автомат 24/5
✖ Система «быстрого обогащения»
🧠 ПОЧЕМУ СОВЕТНИК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИБЫЛЬНЫМ СО ВРЕМЕНЕМ
Большинство Forex-советников терпят неудачу, потому что:
-
Торгуют слишком часто
-
Торгуют в плохие сессии
-
Увеличивают риск во время убытков
-
Используют восстановление
TrendSeeker FX делает противоположное.
Он торгует:
-
Реже
-
Только при совпадении структуры и волатильности
-
С пониженным риском в стресс-периоды
-
С заранее заданной защитой
Выживание прежде всего. Прибыль — вторична.
Именно выживание позволяет капиталу расти.
⭐ ТОЛЬКО РАЗРЕШЁННЫЕ СИМВОЛЫ (МАКС. 4)
⚠️ НЕ торгуйте символы, не указанные ниже
Рекомендуемый депозит: $500–$1,000 для осмысленных результатов
|Символ
|Таймфрейм
|Примечания
|EURUSD
|1H
|Основная пара ⚖️ Средняя
|AUDUSD
|1H
|Чистое трендовое поведение ⚖️ Средняя
|GBPUSD
|1H
|Повышенная волатильность
|USDJPY
|1H
|Повышенная волатильность
⏰ ТОРГОВЫЕ СЕССИИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
🟢 ТИХООКЕАНСКОЕ ВРЕМЯ (PST)
-
London Open: 00:00 – 02:00
-
London–NY Overlap: 04:00 – 07:00 🔥
-
NY Continuation: 07:00 – 11:00
❌ После 11:00 — ВЫКЛ
✅ BOT ON: 04:00 PST
❌ BOT OFF: 11:00 PST
⚠️ ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
-
Нет гарантий прибыли
-
Торговля связана с риском
-
Результаты зависят от соблюдения правил
-
Нет возвратов при неправильном использовании
🟢 ФИНАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Этот советник создан для дисциплинированных трейдеров, которые понимают:
Когда вы торгуете важнее, чем торговать весь день.