🔴 ВАЖНО — ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРВЫМ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

⚠️ ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ СВОЮ ВАЛЮТНУЮ ПАРУ В СПИСКЕ НИЖЕ — НЕ ТОРГУЙТЕ ЕЁ

Пары, не указанные ниже, имеют низкую оценку для этого советника и ухудшат результаты.

❗ ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

Этот советник НЕ является plug-and-play и НЕ предназначен для работы 24/5.

⚠️ О КОЛИЧЕСТВЕ СДЕЛОК (ВАЖНО — ЭТО НЕ ОШИБКА)

Вы можете заметить, что в тестере стратегий, бэктестах или при реальной торговле отображается только 6 сделок.

✅ ЭТО НЕ ОШИБКА, НЕ СБОЙ И НЕ ПРОБЛЕМА ИСПОЛНЕНИЯ

TrendSeeker FX намеренно имеет жёсткое ограничение — максимум 6 сделок.

Почему существует это ограничение:

Для предотвращения чрезмерной торговли

Для контроля экспозиции в периоды высокой волатильности

Для сохранения капитала и стабильности результатов

После достижения максимального количества сделок советник перестаёт открывать новые позиции, даже если появляются дополнительные сигналы.

📌 Важно:

Для подтверждения корректной работы запустите советник на демо-счёте в рекомендуемые торговые сессии — вы увидите, что входы, выходы и управление сделками работают корректно.

Это ограничение — защитная особенность конструкции, а не неисправность.

🚫 НЕ 24/5 — ТОРГОВЛЯ ТОЛЬКО ПО СЕССИЯМ

TrendSeeker FX — это сессионный Forex-советник институционального стиля.

Запуск его в течение всего дня или в периоды низкой ликвидности приведёт к:

Снижению эффективности

Увеличению просадки

Ухудшению качества сделок

✅ Торгуйте ТОЛЬКО во время высокой ликвидности

❌ НЕ торгуйте в азиатскую сессию, ночью или в позднюю Нью-Йоркскую сессию

Когда вы торгуете важнее, чем как часто вы торгуете.

🧠 ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЭТОТ СОВЕТНИК

TrendSeeker FX — это трендовый Forex-советник, разработанный для работы только в качественных рыночных условиях.

Он специально создан для:

Избежания чрезмерной торговли

Отсутствия сеточных стратегий

Отсутствия мартингейла или восстановления убытков

Сохранение капитала — приоритет №1.

Прибыль рассчитана на естественное долгосрочное накопление.

Советник не гонится за ценой.

Он ждёт совпадения структуры рынка, волатильности и риска.

🔍 РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ РАБОТАЕТ СОВЕТНИК

Советник активируется только при совпадении нескольких независимых условий, отсекая низкокачественные сделки.

1️⃣ Подтверждение тренда (EMA-структура)

Используются две долгосрочные экспоненциальные скользящие средние

Сделки открываются только по направлению доминирующего тренда

Исключаются контртрендовые и эмоциональные входы

✔ Устраняет главную ошибку розничных трейдеров — торговлю против тренда

2️⃣ Проверка волатильности (ATR-фильтр)

Торговля только при активной волатильности

Автоматически исключаются: Флэт и узкий диапазон Хаос из-за новостей Перерастянутые импульсы



✔ Цена должна иметь энергию для движения

Нет волатильности — нет сделки

3️⃣ Строгая архитектура риска (без Grid и Martingale)

Фиксированный процент риска

Нет удвоения позиций

Нет усреднения убыточных сделок

Жёсткий лимит убытков по сессии

✔ Риск рассчитывается до открытия сделки

✔ Один плохой день не может уничтожить счёт

🛡️ ПРОДВИНУТОЕ УПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКАМИ (ТИХОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО)

Частичная фиксация прибыли + Безубыток

Когда цена движется в вашу сторону:

Часть позиции фиксируется

Оставшаяся часть защищается безубытком

Результаты:

Меньшие просадки

Меньшее психологическое давление

Более плавный рост капитала

✔ Убытки остаются малыми

✔ Прибыльным сделкам даётся возможность развиваться

Адаптивное снижение риска при просадке

Риск автоматически уменьшается при просадке

Снижается поэтапно, а не резко

Предотвращает эмоциональную торговлю

✔ Система становится защитной, когда это необходимо

🔒 КОНТРОЛЬ ПОЗИЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Контролируемая мульти-позиционная логика

Ограниченное масштабирование без перегруза

Ограничение количества сделок на символ

Предотвращение «заливания» счёта

✔ Сбалансированный рост без безрассудства

🎯 ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭТОТ СОВЕТНИК — И ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

✅ Этот советник:

✔ Следует за трендом

✔ Управляет риском

✔ Учитывает волатильность

✔ Защищает капитал

✔ Предназначен для долгосрочного роста

❌ Этот советник НЕ:

✖ Скальпер

✖ Grid-система

✖ Мартингейл

✖ Автомат 24/5

✖ Система «быстрого обогащения»

🧠 ПОЧЕМУ СОВЕТНИК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИБЫЛЬНЫМ СО ВРЕМЕНЕМ

Большинство Forex-советников терпят неудачу, потому что:

Торгуют слишком часто

Торгуют в плохие сессии

Увеличивают риск во время убытков

Используют восстановление

TrendSeeker FX делает противоположное.

Он торгует:

Реже

Только при совпадении структуры и волатильности

С пониженным риском в стресс-периоды

С заранее заданной защитой

Выживание прежде всего. Прибыль — вторична.

Именно выживание позволяет капиталу расти.

⭐ ТОЛЬКО РАЗРЕШЁННЫЕ СИМВОЛЫ (МАКС. 4)

⚠️ НЕ торгуйте символы, не указанные ниже

Рекомендуемый депозит: $500–$1,000 для осмысленных результатов

Символ Таймфрейм Примечания EURUSD 1H Основная пара ⚖️ Средняя AUDUSD 1H Чистое трендовое поведение ⚖️ Средняя GBPUSD 1H Повышенная волатильность USDJPY 1H Повышенная волатильность

⏰ ТОРГОВЫЕ СЕССИИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

🟢 ТИХООКЕАНСКОЕ ВРЕМЯ (PST)

London Open: 00:00 – 02:00

London–NY Overlap: 04:00 – 07:00 🔥

NY Continuation: 07:00 – 11:00

❌ После 11:00 — ВЫКЛ

✅ BOT ON: 04:00 PST

❌ BOT OFF: 11:00 PST

⚠️ ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Нет гарантий прибыли

Торговля связана с риском

Результаты зависят от соблюдения правил

Нет возвратов при неправильном использовании

🟢 ФИНАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Этот советник создан для дисциплинированных трейдеров, которые понимают:

Когда вы торгуете важнее, чем торговать весь день.