Eight 8th Wonder of the World Scalping Compounding

世界第8大奇迹 — XAUUSD M1 剥头皮 EA

▶ 率先体验实时交易 — 直接在 Telegram 中操作

您无需盲目相信我的话。在支付任何费用之前，您都可以用自己的账户实时观摩 EA 的实际交易表现。

👉 打开 Telegram 机器人： https://t.me/LeprechaunCapitalBot

您可以直接在 Telegram 中连接您的 MetaTrader 5 账户，机器人会自动为您运行模拟测试 — 无需下载软件、无需配置 VPS，也无需打开繁琐的终端面板。

请务必使用 MT5 模拟账户（DEMO）进行体验。 这正是试用的意义所在 — 在零资金风险的前提下，精确观察它的交易表现。当您对其表现满意后，我们再探讨实盘运行。

请准备好准确的 MT5 账户信息，以便顺畅连接：

Login（登录号） — 您的 MT5 账号

Password（密码） — 该（模拟）账户的密码

Server（服务器） — 您经纪商的准确 MT5 服务器名称（可在 MT5 终端内查看）

请确保上述信息完全准确。服务器名称错误或登录号打错一个字母是导致连接失败的首要原因 — 建议直接从终端复制，避免手动输入。

试用期结束后： 当体验期结束时，机器人会提示您订阅以继续使用。绝无隐性扣费 — 在任何续费发生前，您都会清楚看到明确的价格，并由您自行决定是否继续。

模拟体验如何运行 — 分步指南：

打开机器人，首先选择语言。 点击 “免费试用 (Free Demo Trial)”。每个 Telegram 账号限领取一次免费试用。 输入您的姓名和 MT5 登录信息。请格外注意服务器名称 — 务必逐字匹配，否则无法建立连接。 点击提交。机器人将与您的 MT5 账户绑定并自动开始交易。 通过控制面板全权管理。连接成功后，您将在 Telegram 内获得一个仪表盘，用于监控和控制账户。

温馨提示： 请务必使用 MT5 模拟账户，确保在零资金风险下观察其运行。

我有 11 年的交易经验。我爆过仓，也一步步爬起来过，并花费了整整两年时间开发出了这款我刚入行时梦寐以求的交易机器人。就是它。

这是一款专门针对 XAUUSD（黄金）M1 K线图 开发的 MetaTrader 5 自动化 EA。它不求面面俱到，只专注于精益求精：耐心等待真正优质的信号，精准入场，并在产生利润的瞬间果断平仓。无需人工盯盘止损，也没有因为一根恶意的 K 线抹去一周收益的深夜焦虑。

如果您以前使用过 EA，一定很熟悉这种套路：历史回测数据极其完美，但一进入实盘就被真实市场吃得干干净净。我用完全不同的理念打造了这款系统，比起空口无凭的承诺，我更愿意向您开诚布公地解释它的运行机制。

核心设计理念

大多数打着“被动收入”旗号的机器人，其设计初衷只是为了让图表曲线好看，而不是真正把利润装进您的口袋。屏幕上的数字起起伏伏，而您的实际生活却没有任何改变。

因此，我基于十余年交易生涯中付出了惨痛代价才换来的简单原则打造了它：未提现的利润，永远只是数字。

EA 的职责是寻找优质交易并在利润出现的瞬间锁定收益；而您的职责（这同样至关重要）是在账户增长后真正把钱提现出来，而不是永远留在盘子里寄希望于无限增长。

它如何寻找交易机会

在底层架构中，有三个独立的引擎同时监控市场：

形态引擎： 读取每一根闭合的 M1 K 线，识别 7 种经典形态（吞没形态、早晨/暮光之星、锤子线、射击之星、十字星及随机指标极值）。并非所有形态都会触发交易 — 单根 K 线上只有质量最高的一个形态才会被纳入考量。 狙击引擎 ("Sniper Eagle")： 仅在黄金具备强趋势动能的特定时段激活 — 包含早盘阶段以及伦敦/纽约重叠时段。它专门捕捉突破 20 根 K 线波幅区间的果断突破。 动能引擎： 同步监控 5 分钟图（M5），捕捉跨越多个 K 线的突破行情，补足仅靠 1 分钟形态无法捕获的趋势。

核心重点： 来自上述三个引擎的所有信号，在正式挂单前必须通过 5 关独立过滤机制：

反转形态出现得是否过早？

大趋势是否过于强劲而不宜逆势？

最后一根 K 线是否真正支持交易方向？

任何信号只要未通过其中任意一项过滤，就会被直接废弃。宁可错过，绝不乱入。

此外，每笔交易都需要经过综合共振评分（形态、市场结构、多周期趋势对齐、RSI 背离、成交量）。只有达到最低门槛才允许入场。系统还会实时评估市场“情绪”（多头、空头、震荡或混乱），仅执行符合当前环境的交易。遇到剧烈波动或流动性枯竭时会自动暂停，并内置了针对新闻数据冲击、开盘瞬间及暴涨暴跌后高潮行情的避险机制。

平仓机制

本系统不使用传统意义上的硬止损，而是采用了 Profit Snatcher（利润收割） 机制：它在每一个价格 Tick 上检查所有持仓，一旦交易的实际净利润（扣除点差、手续费、隔夜利息后）达到目标，便立即平仓。毫不犹豫，绝不贪婪。

由于手数会自动根据账户余额按比例缩放，美元利润目标会随账户同步增长，无需手动调整。

关于风险的坦诚告白： 这是一款策略激进、追求高额日收益的 EA。但激进是双刃剑。能带来强劲收益的机制，在不利的市场行情下也可能导致较深的回撤；在没有硬止损的情况下，极端恶劣的天气甚至可能导致爆仓。我绝不掩饰这一点，这也正是提现纪律不可或缺的原因。在好日子锁定利润，正是为了防止坏日子带走您尚未提现的成果。

最关键的一环：定期提现

这是大多数 EA 卖家避而不谈、但却是整套系统中最重要的一环。

我的个人提现规则：

账户增长 50% — 执行提现。

账户增长 100% — 更积极地提取利润。

重置基数，继续运行。

如果您偏向稳健，建议严格遵守 50% 提现线；如果您风险承受能力较强，可以尝试等账户增长至 200% 再提现。没有绝对的标准，关键在于匹配您的风险承受力并严格执行。

订单级的平仓防止了单日亏损失控，而提现习惯则保障了您的总体成果不会付诸东流。

运行环境要求：

MetaTrader 5 ，运行于 XAUUSD M1 图表（其他品种或周期无法初始化）。

具备 Raw/ECN 极窄点差的经纪商，建议杠杆 1:1000 （1:500 也可运行，但 1:1000 能给小资金的仓位自动缩放留出更多余量）。

服务器时间为 UTC+3 。

VPS 服务器 （需要 24/7 不间断运行以捕捉交易窗口）。

起始资金至少 $50（建议 $100+ 以获得更好的缓冲空间）。

软件已在代码层面高度优化且完全锁定，无需复杂参数微调。加载至图表并开启“允许算法交易”即可。

适用人群：

适合您： 如果您有可承受风险的资金希望快速增长、认同定期提现的理念、愿意维护 VPS 并定期查看账户；或者正在挑战 Prop Firm（自营交易公司）评估。

不适合您： 如果您追求完全不管不问的“挂机”、无法承受资金损失风险，或是完全没有风险管理概念的交易新手。

包含内容：

可直接在 MT5 运行的 EA 文件

详细的安装设置指南

经纪商筛选清单

提现策略指导手册

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如果您在购买前有任何疑问，随时可以通过 Telegram (@techdannyfx) 或 MQL5 站内信联系我。