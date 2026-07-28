⚡ Onyx FVG Pro

基于市场结构与 Fair Value Gap (FVG) 的 MT5 智能交易系统

🔹 1. 市场结构检测引擎 (Market Structure Engine)

采用高级 Swing High/Low 逻辑，自动识别关键的市场结构转变，包括 CHoCH (结构转变) 和 BOS (结构突破)，确保您的交易始终顺应主趋势。

🔹 2. 动态 FVG 自动检测 (含自动缓解功能)

根据可自定义的最小点数阈值，实时扫描并绘制高概率的 Fair Value Gap (失衡区) 区域。具备智能自动缓解 (Auto-Mitigation) 功能，当区域被价格填补后会自动变为灰色，保持图表整洁。

🔹 3. 智能趋势过滤与信号引擎

严格过滤信号，仅允许进入与当前市场结构方向一致的 FVG 区域。自动计算并显示高精度的交易计划：

入场价 (Entry) 与 止损价 (SL) 位置

与 位置 TP1 至 TP4 止盈目标（风险回报比从 1:1 到 1:4）

🔹 4. 纯黑极简仪表盘 (Pure-Black Dashboard)

在图表上直接显示直观的 HUD 仪表盘，实时呈现当前市场偏向 (Market Bias)、入场价、止损价及止盈目标。当价格触及目标或区域失效时动态更新。

🔹 5. 实时手机推送提醒与每日数据总结

通过 MT5 手机端 App 实时推送提醒，不错过任何交易机会：

Proximity Alerts (临近提醒): 当价格接近有效区域时发送提醒

当价格接近有效区域时发送提醒 Zone Hit Alerts (触区提醒): 价格进入 FVG 区域时立即提醒

价格进入 FVG 区域时立即提醒 TP/SL Tracker (止盈/止损追踪): 每次触及 TP1-TP4 或 SL 时实时提醒

每次触及 TP1-TP4 或 SL 时实时提醒 Daily Summary (每日总结): 每日收盘后直接发送总结报告到手机，包含总交易笔数和 USD 净利润

💡 限价单 (Pending Orders) 交易指南（推荐策略）

为了提高挂单精确度并避免手动入场的延迟，强烈建议根据仪表盘显示的数据使用限价单 (Pending Orders)：