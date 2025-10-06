Super Signal Skyblade Edition

5

Super Signal – Skyblade Edition

專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5

核心特色：

Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。
其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。

本系統不預測高點或低點，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號：

  • 趨勢方向明確

  • 動能持續增強

  • 波動率結構穩定

此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。

信號特性：

  • 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲

  • 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失

  • 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息

  • 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統

  • 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手

所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內，
EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點獲利，否則視為失敗。
統計期間為連續 365 天（2024.10.13 至 2025.10.13），詳見下方截圖。


EURUSD：

時間週期 信號數量 勝率 平均利潤
M15 68 94.1% 317.4 點
M30 33 93.9% 395.4 點
H1 14 100.0% 661.7 點
       

USDJPY：

時間週期 信號數量 勝率 平均利潤
M5 210 91.9% 314.9 點
M15 83 91.6% 497.7 點
       

XAUUSD（黃金）：

時間週期 信號數量 勝率 平均利潤
M15 56 94.6% 1409.8 點
M30 32 100.0% 3693.2 點
       

參數說明：

  • Skyblade ：控制信號靈敏度（預設值 = 1），數值越高代表信號越少但更精確

  • 資訊面板、箭頭大小與通知功能可依需求開啟或關閉

使用建議：

  • 建議圖表週期：M5 / M15 / M30 / H1

  • 適用市場：外匯、黃金、股指、加密貨幣、原油

  • 預設模板已針對主流趨勢資產優化，安裝後即可直接使用

  • 面對高波動性資產（如黃金、BTCUSD），建議提高 Skyblade 數值或提高利潤過濾門檻

總結：

Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型信號工具。
適用於各種交易風格，無論是短線交易、日內操作或中長期波段交易皆可使用。
支援手動操作與自動化系統，特別適合追求高勝率、低干擾的交易者。

如需最佳參數建議、策略整合或 EA 接口說明，歡迎留言或私訊聯絡作者。




评分 3
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 00:55 
 

I will continue to use it, no doubt! It's reliable!!

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:07 
 

Very good quality signals

