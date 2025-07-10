Botonera MT5
- Jose Antonio Soto Mendoza
- 版本: 1.51
- 更新: 25 十一月 2025
- 激活: 5
交易鍵盤
一款先進的工具，助您在金融市場中實現敏捷精準的交易。
這款鍵盤專為交易 DAX、XAU/USD、外匯和其他市場（剝頭皮交易、日內交易、波段交易等）的交易者而設計，讓您只需單擊即可執行交易，並提供多種專業配置。
「每日剝頭皮交易鍵盤」讓您只需點擊即可開倉、平倉和保護交易，非常適合在 M1/M5 上交易，無需浪費時間。它包含對沖、損益平衡、全倉和快速手數控制按鈕。專為不想浪費寶貴時間的活躍交易者而設計。
主要功能：
直接和預定入場：以市價執行買入或賣出訂單，或使用買入/賣出限價或買入/賣出停損來安排交易。
手數管理：配置您的部位規模並自動執行對沖策略。
自動對沖：使用智慧對沖系統最大限度地降低風險。
反白顯示的按鈕：
TSL（交易停損）：當交易獲利時，停損就會跟著價格走。停損與價格的距離可以手動調整，適用於單筆和多筆交易。僅在交易盈利時啟動。
BE（損益兩平）：保護您的利潤。如果市場反轉，交易將在損益兩平點平倉，不盈不虧。
多重對沖系統：非常適合在市場開盤或相關新聞發布期間進行交易。讓您配置停損距離、避險和交易手數，以便同時執行買入和賣出，確保在市場動能下獲利。 （前提是參數配置正確）。
@ 電源按鈕：啟動該工具。
+ 動態對沖管理按鈕：例如，如果您以 1 手開倉並進行了 5 次對沖，當價格反轉時，該工具會根據已啟動的對沖自動重新計算交易手數來管理新的入場。
箭頭（對沖追蹤停損）：允許單筆或多筆對沖跟隨價格，並以可配置的距離（例如：10 點）進行追蹤。
% 加倉按鈕：每當價格回到零線（入場價）時，就會增加更多手數。非常適合利用新聞動態獲利。
$ 匹配按鈕：使父親對沖採用與重組交易相同的手數。例如：如果重組交易達到 1.40 手，則對沖將與該手數相符。
星號按鈕：在零線上方啟動父對沖，其手數與原始入場價相同，且距離設定。
管理操作：
綠色收盤：設定交易的止盈（目標利潤）。
紅色收盤：設定停損（最大虧損）。
盈虧（P/L）：即時顯示目前盈虧。
對沖：創建直接對沖。開啟與目前市佔率相同的反向交易。可用於盈利或虧損。
全部平倉：立即平倉所有活躍交易。
所有買入/所有賣出：分別平倉所有買入或賣出部位。
儀表板和指標：
顯示當日總盈虧摘要（每日重設）。
包含 K 線時鐘、當地時間和價格時鐘。
它有一個快速全部平倉按鈕，可透過鍵盤上的 Ctrl 鍵操作，方便您立即回應。
如果您需要演示版，請發送郵件至 jasome_3@hotmail.com，我將免費為您提供 5 天試用版。
安裝步驟：1：下載
2：開啟您現有的 MT5 帳戶。
3：在上述 MT5 帳戶中，依序開啟“檔案”、“資料資料夾”、“MQL5”、“Experts”，然後將下載的檔案貼到 Experts 中。
4：關閉“開啟資料資料夾”，返回 MT5 圖表並開啟“檢視”。然後，點擊“導航器”，點擊“專家顧問”，雙擊“按鈕面板”，您首選的選項將安裝在該圖表上。
5. 前往「一般」部分，選擇「演算法交易」。檢查左上角圖表中是否也選擇了「演算法交易」。
5. 點擊右上角的小帽子圖標，您可以存取工具設置，並根據需要更改輸入參數，並儲存設定：K 線尺寸、價格時鐘和伺服器時鐘。
真實評價
「我可以在幾毫秒內觸發訂單，自動對沖功能讓我安心入睡。」——Miguel A.，期貨交易員
「非常適合高影響力新聞：多功能功能可以充分利用每一次波動。」—Laura T.，外匯剝頭皮交易員
Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.