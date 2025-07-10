Botonera MT5

5

TRADING-TASTATUR

Ein fortschrittliches Tool für agiles und präzises Trading an den Finanzmärkten.

Entwickelt für Trader, die Instrumente wie DAX, XAU/USD, Forex und andere Märkte (Scalping, Intraday, Swing usw.) handeln, ermöglicht Ihnen diese Tastatur die Ausführung von Trades mit nur einem Klick und bietet zahlreiche professionelle Konfigurationen.


Mit der „Daily Scalping Keypad“ können Sie Trades mit nur einem Klick eröffnen, schließen und schützen – ideal für den zeitsparenden Handel auf M1/M5. Sie bietet Schaltflächen für Hedging, Break-Even, Total Close und schnelle Lot-Kontrolle. Entwickelt für aktive Trader, die keine wertvolle Zeit verlieren möchten.


Hauptfunktionen:

Direkte und geplante Einträge: Führen Sie Kauf- oder Verkaufsaufträge direkt am Markt aus oder planen Sie Trades mit Kauf-/Verkaufslimits oder Kauf-/Verkaufsstopps.


Lot-Größenverwaltung: Konfigurieren Sie Ihre Positionsgrößen und automatisieren Sie Hedging-Strategien.


Automatisches Hedging: Minimieren Sie Risiken mit intelligenten Hedging-Systemen.


Hervorgehobene Schaltflächen:

TSL (Trading Stop Loss): Folgt dem Kurs, sobald der Trade einen Gewinn erzielt. Der Abstand zum Kurs kann manuell angepasst werden und funktioniert sowohl für Einzel- als auch für Mehrfach-Trades. Die Funktion wird nur bei einem positiven Trade aktiviert.


BE (Break Even): Schützt Ihre Gewinne. Bei einer Marktwende wird der Trade am Break-Even-Punkt geschlossen, ohne Gewinn oder Verlust.


Multiple-Hedging-System: Ideal für den Handel bei Markteröffnungen oder relevanten Nachrichten. Ermöglicht die Konfiguration von Abständen, Hedges und Lot-Größen, um Käufe und Verkäufe gleichzeitig auszuführen und so Gewinne mit der Marktdynamik zu erzielen (vorausgesetzt, die Parameter sind korrekt konfiguriert).


@ Ein-/Aus-Schaltfläche: Aktiviert das Tool.


+ Schaltfläche „Dynamisches Hedge-Management“: Wenn Sie beispielsweise mit 1 Lot und 5 Hedges einsteigen und der Kurs sich umkehrt, verwaltet das Tool neue Einstiege, indem es die Lot-Größe automatisch basierend auf den aktivierten Hedges neu berechnet.


Pfeil (Trailing Stop auf Hedge): Ermöglicht die Kursverfolgung sowohl einzelner als auch mehrerer Hedges in einem konfigurierbaren Abstand (Beispiel: 10 Punkte).


% Boost-Button: Jedes Mal, wenn der Kurs die Nulllinie (Einstiegskurs) erreicht, wird die Lotgröße erhöht. Ideal, um von Kursbewegungen zu profitieren.


$ Match-Button: Legt fest, dass der übergeordnete Hedge die gleiche Lotgröße wie der neu zusammengestellte Trade annimmt. Beispiel: Erreicht ein neu zusammengestellter Trade 1,40 Lots, wird der Hedge an diese Größe angepasst.


Stern-Button: Aktiviert den übergeordneten Hedge oberhalb der Nulllinie mit der gleichen Lotgröße wie der ursprüngliche Einstieg und im eingestellten Abstand.


Management-Funktionen:

GRÜN SCHLIESSEN: Legt den Take-Profit (Zielgewinn) für einen Trade fest.


ROT SCHLIESSEN: Legt den Stop-Loss (maximaler Verlust) fest.


P/L (Gewinn/Verlust): Zeigt den aktuellen Gewinn oder Verlust in Echtzeit an.


HEDGE: Erstellt einen direkten Hedge. Eröffnet einen entgegengesetzten Trade mit gleichem Marktanteil. Kann sowohl für Gewinn als auch für Verlust verwendet werden.


TOTAL CLOSE: Schließt alle aktiven Trades sofort.


ALL BUYS / ALL SELLS: Schließt alle Kauf- bzw. Verkaufspositionen.


Dashboard und Indikatoren:

Zeigt die Gesamtgewinn- und -verlustübersicht des Tages an (wird täglich zurückgesetzt).


Beinhaltet eine Candlestick-Uhr, die Ortszeit und eine Preisuhr.


Die Funktion „Total Close“ lässt sich mit der Strg-Taste schnell und einfach über die Tastatur aufrufen – ideal für eine sofortige Reaktion.


Wenn Sie eine Demo wünschen, schreiben Sie mir an jasome_3@hotmail.com. Ich sende Ihnen dann eine unverbindliche 5-Tage-Testversion.


Installationsschritte: 1: Herunterladen


2: Eröffnen Sie Ihr bestehendes MT5-Konto.


3: Öffnen Sie im oben genannten MT5-Konto „Datei“, „Datenordner“, „MQL5“, „Experten“ und fügen Sie die heruntergeladene Datei in „Experten“ ein.


4: Schließen Sie „Datenordner öffnen“, kehren Sie zum MT5-Chart zurück und öffnen Sie „Ansicht“. Klicken Sie anschließend auf „Navigator“, „Expert Advisors“ und doppelklicken Sie auf „Button Panel“. Ihre bevorzugte Option wird nun im Chart installiert.



5. Gehen Sie zum Bereich „Allgemein“ und wählen Sie „Algorithmischer Handel“. Überprüfen Sie, ob „Algorithmischer Handel“ auch im Chart oben links ausgewählt ist.



5. Klicken Sie oben rechts auf den kleinen Hut, um die Tool-Einstellungen zu öffnen und die Eingabeparameter nach Wunsch zu ändern. Die Einstellungen werden gespeichert: Kerzengröße, Preisuhr und Serverzeituhr.



Echte Erfahrungsberichte

„Ich löse meine Orders in Millisekunden aus und schlafe dank automatischem Hedging ruhig.“ – Miguel A., Futures-Händler


„Ideal für wichtige Nachrichten: Die Multiple-Funktion nutzt jeden Volatilitätsschub.“ – Laura T., Forex-Scalperin

Bewertungen 1
margelin24
47
margelin24 2025.08.29 06:19 
 

Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.

