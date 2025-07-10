Botonera MT5

TECLADO DE NEGOCIAÇÃO

Uma ferramenta avançada para negociações ágeis e precisas nos mercados financeiros.

Concebido para traders que operam instrumentos como o DAX, XAU/USD, Forex e outros mercados (scalping, intradiário, swing, etc.), este teclado permite executar operações com um único clique e com múltiplas configurações profissionais.





O "Teclado de Scalping Diário" permite abrir, fechar e proteger negociações com um único clique, ideal para negociar em M1/M5 sem perda de tempo. Inclui botões para cobertura, ponto de equilíbrio, fecho total e controlo rápido de lotes. Concebido para traders ativos que não querem perder segundos preciosos.





Principais Características:

Entradas Diretas e Programadas: Execute ordens de compra ou venda no mercado ou programe operações utilizando limites de compra/venda ou stops de compra/venda.





Gestão do Tamanho do Lote: Configure o tamanho das suas posições e automatize as estratégias de cobertura.





Hedge Automático: Minimize os riscos com sistemas de hedge inteligentes.





Botões em Destaque:

TSL (Trading Stop Loss): Acompanha o preço quando a operação gera lucro. A distância em relação ao preço pode ser ajustada manualmente e funciona tanto para operações simples como múltiplas. Só é ativado quando a operação é positiva.





BE (Break Even): Protege os seus lucros. Se o mercado reverter, a operação é fechada no ponto de equilíbrio, sem lucro ou prejuízo.





Sistema de Hedging Múltiplo: Ideal para operar durante aberturas de mercado ou notícias relevantes. Permite configurar distâncias, hedges e tamanhos de lote para executar compras e vendas em simultâneo, garantindo lucros com a dinâmica do mercado (desde que os parâmetros estejam configurados corretamente).





@ Botão de ligar/desligar: Ativa a ferramenta.





+ Botão de gestão dinâmica de coberturas: Se introduzir 1 lote e 5 coberturas, por exemplo, e o preço reverter, a ferramenta gere novas entradas recalculando automaticamente o tamanho do lote com base nas coberturas ativadas.





Seta (Trailing Stop no hedge): Permite que os hedges simples e múltiplos acompanhem o preço, seguindo a uma distância configurável (exemplo: 10 pontos).





Botão % Boost: Cada vez que o preço regressa à linha zero (preço de entrada), é adicionado um tamanho de lote maior. Ideal para aproveitar as movimentações noticiosas.





Botão $ Match: Faz com que o hedge pai adote o mesmo tamanho de lote da operação recomposta. Exemplo: se uma operação recomposta atingir 1,40 lotes, o hedge é correspondido a esse tamanho.





Botão Star: Ativa o hedge pai acima da linha zero com o mesmo tamanho de lote da entrada original e à distância definida.





Operações de Gestão:

FECHO VERDE: Define o Take Profit (lucro alvo) para uma operação.





FECHO VERMELHO: Define o Stop Loss (perda máxima).





P/E (Lucro/Prejuízo): Apresenta o lucro ou prejuízo atual em tempo real.





HEDGE: Cria um hedge direto. Abre uma operação oposta com a mesma quota de mercado. Pode ser utilizado tanto para lucro como para prejuízo.





FECHO TOTAL: Fecha todas as negociações ativas instantaneamente.





TODAS AS COMPRAS / TODAS AS VENDAS: Fecha todas as posições de compra ou venda, respetivamente.





Painel e Indicadores:

Apresenta o resumo total de resultados do dia (reinicia diariamente).





Inclui um relógio de velas, hora local e um relógio de preços.





Possui um botão de fecho total rápido no teclado com a tecla Ctrl, ideal para uma resposta imediata.





Se desejar uma demonstração, escreva para jasome_3@hotmail.com e enviarei um teste de 5 dias sem compromisso.





Passos da instalação: 1: Download





2: Abra a sua conta MT5 existente.





3: Na conta MT5 acima, abra Ficheiro, Pasta de Dados, MQL5, Experts e cole o ficheiro descarregado em Experts.





4: Feche "Abrir Pasta de Dados", volte ao gráfico MT5 e abra Visualizar. De seguida, clique em Navegador, em Expert Advisors, clique duas vezes em Painel de Botões e a sua opção preferida será instalada no gráfico.





5.º Vá para a secção Geral e selecione negociação algorítmica. Verifique se a negociação algorítmica também está selecionada no gráfico superior esquerdo.





5.º Clicar no pequeno chapéu no canto superior direito permite aceder às definições da ferramenta e alterar os parâmetros de entrada como preferir, guardando as definições: tamanho do candlestick, relógio de preço e relógio de tempo do servidor.





Depoimentos Reais

"Aciono as minhas ordens em milésimos de segundo e durmo tranquilamente com o hedging automático." — Miguel A., Trader de Futuros





"Ideal para notícias de alto impacto: a função múltipla aproveita cada pico de volatilidade." — Laura T., Scalper de Forex