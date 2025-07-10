Botonera MT5

BOTONERA TRADING

Una herramienta avanzada para operar de forma ágil y precisa en los mercados financieros

Diseñada para traders que operan en instrumentos como el DAX, XAU/USD, Forex y otros mercados, (scalping,intradia,swing...) esta botonera permite ejecutar operaciones con un solo clic y con múltiples configuraciones profesionales.

"Botonera Scalping Diario" permite abrir, cerrar, y proteger operaciones con un solo clic, ideal para operar en M1/M5 sin perder tiempo. Incluye botones para hedging, break even, cierre total y control de lotaje rápido. Diseñado para traders activos que no quieren perder segundos valiosos."

Funcionalidades principales:

Entradas directas y programadas : Ejecuta órdenes de compra o venta al mercado, o programa operaciones mediante buy/sell limit o buy/sell stop.

Gestión de lotaje : Configura el tamaño de tus posiciones y automatiza estrategias de cobertura.

Cobertura automática: Minimiza riesgos mediante sistemas inteligentes de hedging.

Botones destacados:

TSL (Trading Stop Loss) : Acompaña al precio cuando la operación entra en ganancia. Se puede ajustar manualmente la distancia con el precio y funciona tanto para una única operación como para múltiples. Solo se activa cuando la operación está en positivo.

BE (Break Even) : Protege tus ganancias. Si el mercado se da la vuelta, la operación se cierra en el punto de equilibrio, sin ganancia ni pérdida.

Sistema de Cobertura Múltiple : Ideal para operar durante aperturas de mercado o noticias relevantes. Permite configurar distancias, coberturas y lotajes para ejecutar compras y ventas simultáneamente, asegurando ganancias con el impulso del mercado (siempre que se configuren correctamente los parámetros).

@ Botón de encendido : Activa la herramienta.

+ Botón de gestión dinámica de coberturas : Si entras con 1 lote y 5 coberturas, por ejemplo, y el precio se da la vuelta, la herramienta gestiona nuevas entradas recalculando el lotaje automáticamente según las coberturas activadas.

Flecha (Trailing Stop en cobertura) : Permite que las coberturas, tanto simples como múltiples, acompañen al precio, siguiendo a una distancia configurable (ejemplo: 10 puntos).

% Botón de refuerzo : Cada vez que el precio regrese a la línea cero (precio de entrada), se añade más lotaje. Ideal para aprovechar movimientos en noticias.

$ Botón de igualación : Hace que la cobertura madre adopte el mismo lotaje que la operación recompuesta. Ejemplo: si una operación recompuesta alcanza 1,40 lotes, la cobertura se iguala a ese tamaño.

Botón estrella: Activa la cobertura madre sobre la línea cero con el mismo lotaje que la entrada original y a la distancia establecida.

Gestión de operaciones:

CLOSE VERDE : Programa el take profit (ganancia objetivo) de una operación.

CLOSE ROJO : Programa el stop loss (pérdida máxima).

P/L (Profit/Loss) : Muestra en tiempo real la ganancia o pérdida actual.

HEDGE : Realiza cobertura directa. Abre una operación opuesta con el mismo lotaje. Puede usarse tanto en ganancias como en pérdidas.

CIERRE TOTAL : Cierra todas las operaciones activas al instante.

ALL BUYS / ALL SELLS: Cierra todas las posiciones de compra o de venta, respectivamente.

Panel de control e indicadores:

Muestra el resumen total de ganancias y pérdidas del día (se reinicia diariamente).

Incluye reloj de vela, hora local, y reloj de precio.

Dispone de botón rápido de cierre total desde el teclado con la tecla Ctrl , ideal para una respuesta inmediata.





Quieres la demo escríbeme al correo jasome_3@hotmail.com y te envió una prueba de 5 días sin compromiso

-pasos para instalar: 1: descarga

2: Abre la cuenta que tengas funcionando ya en MT5.

3: en la cuenta de MT5 arriba abre Archivo, abrir carpeta de datos, MQL5, experts y pega en experts el archivo descargado.

4: cierra " abrir carpeta de datos" y vuelve al grafico de MT5 y abre Ver, después pincha en navegador, pincha Asesores Expertos, doble clic en Button Panel y ya estaría instalado en ese grafico el que uno prefiera.

5. entramos en el apartado General y seleccionamos trading algorítmico y revisamos que también este seleccionado el trading algorítmico en la grafica arriba a la izquierda.

5- clicando en el sombrerito de arriba a la derecha podremos entrar en la configuración de la herramienta y cambiarla parámetros de enterada como una prefiera y guardar el set,tamaño del reloj de vela, reloj de precio, y reloj de la hora del servidor





Testimonios reales

"Disparo mis órdenes en milisegundos y duermo tranquilo con las coberturas automáticas." — Miguel A., Trader de futuros

"Ideal para las noticias de alto impacto: la función múltiple aprovecha cada punta de volatilidad." — Laura T., Scalper Forex



