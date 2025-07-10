Botonera MT5
- Utilidades
- Jose Antonio Soto Mendoza
- Versión: 1.51
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 5
BOTONERA TRADING
Una herramienta avanzada para operar de forma ágil y precisa en los mercados financieros
Diseñada para traders que operan en instrumentos como el DAX, XAU/USD, Forex y otros mercados, (scalping,intradia,swing...) esta botonera permite ejecutar operaciones con un solo clic y con múltiples configuraciones profesionales.
"Botonera Scalping Diario" permite abrir, cerrar, y proteger operaciones con un solo clic, ideal para operar en M1/M5 sin perder tiempo. Incluye botones para hedging, break even, cierre total y control de lotaje rápido. Diseñado para traders activos que no quieren perder segundos valiosos."
Funcionalidades principales:
-
Entradas directas y programadas: Ejecuta órdenes de compra o venta al mercado, o programa operaciones mediante buy/sell limit o buy/sell stop.
-
Gestión de lotaje: Configura el tamaño de tus posiciones y automatiza estrategias de cobertura.
-
Cobertura automática: Minimiza riesgos mediante sistemas inteligentes de hedging.
Botones destacados:
-
TSL (Trading Stop Loss): Acompaña al precio cuando la operación entra en ganancia. Se puede ajustar manualmente la distancia con el precio y funciona tanto para una única operación como para múltiples. Solo se activa cuando la operación está en positivo.
-
BE (Break Even): Protege tus ganancias. Si el mercado se da la vuelta, la operación se cierra en el punto de equilibrio, sin ganancia ni pérdida.
-
Sistema de Cobertura Múltiple: Ideal para operar durante aperturas de mercado o noticias relevantes. Permite configurar distancias, coberturas y lotajes para ejecutar compras y ventas simultáneamente, asegurando ganancias con el impulso del mercado (siempre que se configuren correctamente los parámetros).
-
@ Botón de encendido: Activa la herramienta.
-
+ Botón de gestión dinámica de coberturas: Si entras con 1 lote y 5 coberturas, por ejemplo, y el precio se da la vuelta, la herramienta gestiona nuevas entradas recalculando el lotaje automáticamente según las coberturas activadas.
-
Flecha (Trailing Stop en cobertura): Permite que las coberturas, tanto simples como múltiples, acompañen al precio, siguiendo a una distancia configurable (ejemplo: 10 puntos).
-
% Botón de refuerzo: Cada vez que el precio regrese a la línea cero (precio de entrada), se añade más lotaje. Ideal para aprovechar movimientos en noticias.
-
$ Botón de igualación: Hace que la cobertura madre adopte el mismo lotaje que la operación recompuesta. Ejemplo: si una operación recompuesta alcanza 1,40 lotes, la cobertura se iguala a ese tamaño.
-
Botón estrella: Activa la cobertura madre sobre la línea cero con el mismo lotaje que la entrada original y a la distancia establecida.
Gestión de operaciones:
-
CLOSE VERDE: Programa el take profit (ganancia objetivo) de una operación.
-
CLOSE ROJO: Programa el stop loss (pérdida máxima).
-
P/L (Profit/Loss): Muestra en tiempo real la ganancia o pérdida actual.
-
HEDGE: Realiza cobertura directa. Abre una operación opuesta con el mismo lotaje. Puede usarse tanto en ganancias como en pérdidas.
-
CIERRE TOTAL: Cierra todas las operaciones activas al instante.
-
ALL BUYS / ALL SELLS: Cierra todas las posiciones de compra o de venta, respectivamente.
Panel de control e indicadores:
-
Muestra el resumen total de ganancias y pérdidas del día (se reinicia diariamente).
-
Incluye reloj de vela, hora local, y reloj de precio.
-
Dispone de botón rápido de cierre total desde el teclado con la tecla Ctrl, ideal para una respuesta inmediata.
-
Quieres la demo escríbeme al correo jasome_3@hotmail.com y te envió una prueba de 5 días sin compromiso
-pasos para instalar: 1: descarga
2: Abre la cuenta que tengas funcionando ya en MT5.
3: en la cuenta de MT5 arriba abre Archivo, abrir carpeta de datos, MQL5, experts y pega en experts el archivo descargado.
4: cierra " abrir carpeta de datos" y vuelve al grafico de MT5 y abre Ver, después pincha en navegador, pincha Asesores Expertos, doble clic en Button Panel y ya estaría instalado en ese grafico el que uno prefiera.
5. entramos en el apartado General y seleccionamos trading algorítmico y revisamos que también este seleccionado el trading algorítmico en la grafica arriba a la izquierda.
5- clicando en el sombrerito de arriba a la derecha podremos entrar en la configuración de la herramienta y cambiarla parámetros de enterada como una prefiera y guardar el set,tamaño del reloj de vela, reloj de precio, y reloj de la hora del servidor
Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.