Botonera MT5

5

BOTONERA TRADING

Una herramienta avanzada para operar de forma ágil y precisa en los mercados financieros
Diseñada para traders que operan en instrumentos como el DAX, XAU/USD, Forex y otros mercados, (scalping,intradia,swing...) esta botonera permite ejecutar operaciones con un solo clic y con múltiples configuraciones profesionales.

"Botonera Scalping Diario" permite abrir, cerrar, y proteger operaciones con un solo clic, ideal para operar en M1/M5 sin perder tiempo. Incluye botones para hedging, break even, cierre total y control de lotaje rápido. Diseñado para traders activos que no quieren perder segundos valiosos."

Funcionalidades principales:

  • Entradas directas y programadas: Ejecuta órdenes de compra o venta al mercado, o programa operaciones mediante buy/sell limit o buy/sell stop.

  • Gestión de lotaje: Configura el tamaño de tus posiciones y automatiza estrategias de cobertura.

  • Cobertura automática: Minimiza riesgos mediante sistemas inteligentes de hedging.

Botones destacados:

  • TSL (Trading Stop Loss): Acompaña al precio cuando la operación entra en ganancia. Se puede ajustar manualmente la distancia con el precio y funciona tanto para una única operación como para múltiples. Solo se activa cuando la operación está en positivo.

  • BE (Break Even): Protege tus ganancias. Si el mercado se da la vuelta, la operación se cierra en el punto de equilibrio, sin ganancia ni pérdida.

  • Sistema de Cobertura Múltiple: Ideal para operar durante aperturas de mercado o noticias relevantes. Permite configurar distancias, coberturas y lotajes para ejecutar compras y ventas simultáneamente, asegurando ganancias con el impulso del mercado (siempre que se configuren correctamente los parámetros).

  • @ Botón de encendido: Activa la herramienta.

  • + Botón de gestión dinámica de coberturas: Si entras con 1 lote y 5 coberturas, por ejemplo, y el precio se da la vuelta, la herramienta gestiona nuevas entradas recalculando el lotaje automáticamente según las coberturas activadas.

  • Flecha (Trailing Stop en cobertura): Permite que las coberturas, tanto simples como múltiples, acompañen al precio, siguiendo a una distancia configurable (ejemplo: 10 puntos).

  • % Botón de refuerzo: Cada vez que el precio regrese a la línea cero (precio de entrada), se añade más lotaje. Ideal para aprovechar movimientos en noticias.

  • $ Botón de igualación: Hace que la cobertura madre adopte el mismo lotaje que la operación recompuesta. Ejemplo: si una operación recompuesta alcanza 1,40 lotes, la cobertura se iguala a ese tamaño.

  •  Botón estrella: Activa la cobertura madre sobre la línea cero con el mismo lotaje que la entrada original y a la distancia establecida.

Gestión de operaciones:

  • CLOSE VERDE: Programa el take profit (ganancia objetivo) de una operación.

  • CLOSE ROJO: Programa el stop loss (pérdida máxima).

  • P/L (Profit/Loss): Muestra en tiempo real la ganancia o pérdida actual.

  • HEDGE: Realiza cobertura directa. Abre una operación opuesta con el mismo lotaje. Puede usarse tanto en ganancias como en pérdidas.

  • CIERRE TOTAL: Cierra todas las operaciones activas al instante.

  • ALL BUYS / ALL SELLS: Cierra todas las posiciones de compra o de venta, respectivamente.

Panel de control e indicadores:

  • Muestra el resumen total de ganancias y pérdidas del día (se reinicia diariamente).

  • Incluye reloj de vela, hora local, y reloj de precio.

  • Dispone de botón rápido de cierre total desde el teclado con la tecla Ctrl, ideal para una respuesta inmediata.


Quieres la demo escríbeme al correo jasome_3@hotmail.com y te envió una prueba de 5 días sin compromiso 

-pasos para instalar: 1: descarga

                               2: Abre la cuenta que tengas funcionando ya en MT5.

                               3: en la cuenta de MT5 arriba abre Archivo, abrir carpeta de datos, MQL5, experts y pega en experts el archivo descargado.

                               4: cierra " abrir carpeta de datos" y vuelve al grafico de MT5 y abre Ver, después pincha en navegador, pincha Asesores Expertos, doble clic en Button Panel y ya estaría instalado en ese grafico el que uno prefiera.

                               5. entramos en el apartado General y seleccionamos trading algorítmico y revisamos que también este seleccionado el trading algorítmico en la grafica arriba a la izquierda.

                               5- clicando en el sombrerito de arriba a la derecha podremos entrar en la configuración de la herramienta y cambiarla parámetros de enterada como una prefiera y guardar el set,tamaño del reloj de vela, reloj de precio, y reloj de la hora del servidor

    Testimonios reales

    "Disparo mis órdenes en milisegundos y duermo tranquilo con las coberturas automáticas." — Miguel A., Trader de futuros

    "Ideal para las noticias de alto impacto: la función múltiple aprovecha cada punta de volatilidad." — Laura T., Scalper Forex


    Comentarios 1
    margelin24
    47
    margelin24 2025.08.29 06:19 
     

    Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.

