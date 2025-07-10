Botonera MT5

5

TASTIERA DI TRADING

Uno strumento avanzato per un trading agile e preciso sui mercati finanziari.

Progettata per i trader che operano su strumenti come DAX, XAU/USD, Forex e altri mercati (scalping, intraday, swing, ecc.), questa tastiera consente di eseguire operazioni con un solo clic e con diverse configurazioni professionali.


La "Tastiera Scalping Giornaliera" consente di aprire, chiudere e proteggere le operazioni con un solo clic, ideale per fare trading su M1/M5 senza perdere tempo. Include pulsanti per hedging, break-even, chiusura totale e controllo rapido del lotto. Progettata per i trader attivi che non vogliono perdere secondi preziosi.


Caratteristiche principali:

Inserimento diretto e programmato: esegui ordini di acquisto o vendita sul mercato, oppure programma le operazioni utilizzando limiti di acquisto/vendita o stop di acquisto/vendita.


Gestione delle dimensioni del lotto: configura le dimensioni delle tue posizioni e automatizza le strategie di hedging.


Hedging automatico: riduci al minimo i rischi con sistemi di hedging intelligenti.


Pulsanti evidenziati:

TSL (Trading Stop Loss): segue il prezzo quando l'operazione entra in profitto. La distanza dal prezzo può essere regolata manualmente e funziona sia per operazioni singole che multiple. Si attiva solo quando l'operazione è positiva.


BE (Break Even): protegge i profitti. Se il mercato inverte la rotta, l'operazione viene chiusa al punto di pareggio, senza profitti o perdite.


Sistema di copertura multipla: ideale per il trading durante le aperture di mercato o le notizie rilevanti. Consente di configurare distanze, coperture e dimensioni dei lotti per eseguire acquisti e vendite simultaneamente, garantendo profitti con il momentum del mercato (a condizione che i parametri siano configurati correttamente).


@ Pulsante di accensione: attiva lo strumento.


+ Pulsante di gestione dinamica delle coperture: se si entra con 1 lotto e 5 coperture, ad esempio, e il prezzo si inverte, lo strumento gestisce i nuovi ingressi ricalcolando automaticamente la dimensione del lotto in base alle coperture attivate.


Freccia (Trailing Stop su copertura): consente a coperture singole e multiple di seguire il prezzo, seguendolo a una distanza configurabile (esempio: 10 punti).


Pulsante % Boost: ogni volta che il prezzo torna alla linea zero (prezzo di ingresso), viene aggiunta una dimensione di lotto maggiore. Ideale per sfruttare i movimenti delle notizie.


Pulsante $ Match: fa sì che la copertura principale adotti la stessa dimensione di lotto della posizione ricomposta. Esempio: se una posizione ricomposta raggiunge 1,40 lotti, la copertura viene abbinata a tale dimensione.


Pulsante Stella: attiva la copertura principale sopra la linea zero con la stessa dimensione di lotto della posizione originale e alla distanza impostata.


Operazioni di gestione:

CHIUSURA VERDE: imposta il take profit (profitto target) per una posizione.


CHIUSURA ROSSA: imposta lo stop loss (perdita massima).


P/L (Profitto/Perdita): mostra il profitto o la perdita corrente in tempo reale.


COPERTURA: crea una copertura diretta. Apre una posizione opposta con la stessa quota di mercato. Può essere utilizzato sia per profitti che per perdite.


CHIUSURA TOTALE: Chiude istantaneamente tutte le posizioni attive.


TUTTI GLI ACQUISTI / TUTTE LE VENDITE: Chiude rispettivamente tutte le posizioni di acquisto o vendita.


Dashboard e indicatori:

Mostra il riepilogo dei profitti e delle perdite totali della giornata (si azzera quotidianamente).


Include un orologio a candela, l'ora locale e un orologio dei prezzi.


Ha un pulsante di chiusura totale rapido da tastiera con il tasto Ctrl, ideale per una risposta immediata.


Se desideri una demo, scrivimi a jasome_3@hotmail.com e ti invierò una prova gratuita di 5 giorni senza impegno.


Passaggi di installazione: 1: Scarica


2: Apri il tuo account MT5 esistente.


3: Nell'account MT5 sopra, apri File, apri Cartella Dati, MQL5, Experts e incolla il file scaricato in Experts.


4: Chiudi "Apri Cartella Dati", torna al grafico MT5 e apri Visualizza. Quindi, clicca su Navigator, clicca su Expert Advisors, fai doppio clic su Button Panel e l'opzione che preferisci verrà installata su quel grafico.


5. Vai alla sezione Generale e seleziona "Trading algoritmico". Verifica che il trading algoritmico sia selezionato anche nel grafico in alto a sinistra.


5. Cliccando sul piccolo cappello in alto a destra puoi accedere alle impostazioni dello strumento e modificare i parametri di input a tuo piacimento, salvando le impostazioni: dimensione della candela, orologio dei prezzi e orologio del server.


Testimonianze reali

"Attivo i miei ordini in millisecondi e dormo sonni tranquilli grazie alla copertura automatica." — Miguel A., Trader di Futures


"Ideale per notizie di grande impatto: la funzione multipla sfrutta ogni picco di volatilità." — Laura T., Forex Scalper

Recensioni 1
margelin24
47
margelin24 2025.08.29 06:19 
 

Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.

