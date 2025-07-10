Botonera MT5

İŞLEM KLAVYESİ
Finans piyasalarında çevik ve hassas işlem yapmak için gelişmiş bir araç.
DAX, XAU/USD, Forex ve diğer piyasalarda (scalping, gün içi, swing vb.) işlem yapan yatırımcılar için tasarlanan bu tuş takımı, tek tıklamayla ve birden fazla profesyonel yapılandırmayla işlem yapmanızı sağlar.

"Günlük Scalping Tuş Takımı", tek tıklamayla işlemleri açmanıza, kapatmanıza ve korumanıza olanak tanır ve zaman kaybetmeden M1/M5'te işlem yapmak için idealdir. Hedging, başabaş noktası, toplam kapanış ve hızlı lot kontrolü için düğmeler içerir. Değerli saniyelerini boşa harcamak istemeyen aktif yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:
Doğrudan ve Planlanmış Girişler: Piyasada alım veya satım emirleri verin veya alım/satım limitleri veya alım/satım stop emirleri kullanarak işlemleri planlayın.

Lot Büyüklüğü Yönetimi: Pozisyon büyüklüklerinizi yapılandırın ve hedging stratejilerini otomatikleştirin.

Otomatik Hedging: Akıllı hedging sistemleriyle riskleri en aza indirin.

Vurgulanan Düğmeler:
TSL (Trading Stop Loss): İşlem kâra geçtiğinde fiyatı takip eder. Fiyattan uzaklık manuel olarak ayarlanabilir ve hem tekli hem de çoklu işlemler için geçerlidir. Yalnızca işlem pozitif olduğunda etkinleştirilir.

BE (Break Equity): Kârınızı korur. Piyasa tersine dönerse, işlem kâr veya zarar olmadan başabaş noktasında kapatılır.

Çoklu Koruma Sistemi: Piyasa açılışları veya ilgili haberler sırasında işlem yapmak için idealdir. Piyasa momentumuyla kâr elde etmenizi sağlayarak aynı anda alım ve satım yapmak için mesafeleri, korumaları ve lot büyüklüklerini yapılandırmanıza olanak tanır. (Parametreler doğru yapılandırıldığı sürece).

@ Güç düğmesi: Aracı etkinleştirir.

+ Dinamik koruma yönetimi düğmesi: Örneğin, 1 lot ve 5 koruma ile giriş yaparsanız ve fiyat tersine dönerse, araç etkinleştirilen korumalara göre lot büyüklüğünü otomatik olarak yeniden hesaplayarak yeni girişleri yönetir.

Ok (Hedge'de Takip Eden Durdurma): Hem tekli hem de çoklu hedge emirlerinin fiyatı, yapılandırılabilir bir mesafeden (örneğin: 10 puan) takip etmesini sağlar.

% Artış düğmesi: Fiyat sıfır çizgisine (giriş fiyatı) her döndüğünde, daha fazla lot boyutu eklenir. Haber hareketlerinden yararlanmak için idealdir.

$ Eşleştirme düğmesi: Ana hedge emrinin, yeniden oluşturulan işlemle aynı lot boyutunu benimsemesini sağlar. Örnek: Yeniden oluşturulan bir işlem 1,40 lota ulaşırsa, hedge emri bu boyuta eşleştirilir.

Yıldız düğmesi: Ana hedge emrini, orijinal girişle aynı lot boyutunda ve ayarlanan mesafede sıfır çizgisinin üzerinde etkinleştirir.

Yönetim İşlemleri:
YEŞİL KAPANMA: Bir işlem için kar al (hedef kar) seviyesini ayarlayın.

KIRMIZI KAPANMA: Zarar durdur (maksimum zarar) seviyesini ayarlayın.

K/Z (Kâr/Zarar): Mevcut kâr veya zararı gerçek zamanlı olarak görüntüler.

HEDGE: Doğrudan bir hedge emri oluşturur. Aynı piyasa payına sahip ters bir işlem açar. Hem kâr hem de zarar için kullanılabilir.

TOPLAM KAPANIŞ: Tüm aktif işlemleri anında kapatır.

TÜM ALIMLAR / TÜM SATIMLAR: Sırasıyla tüm alım veya satım pozisyonlarını kapatır.

Gösterge Paneli ve Göstergeler:
Günlük toplam kâr ve zarar özetini görüntüler (günlük olarak sıfırlanır).

Mum çubuğu saati, yerel saat ve fiyat saati içerir.

Klavyeden Ctrl tuşuyla hızlı bir toplam kapatma düğmesi vardır, anında yanıt için idealdir.

Demo istiyorsanız, jasome_3@hotmail.com adresinden bana yazın, size hiçbir yükümlülük altına girmeden 5 günlük bir deneme sürümü göndereyim.

Kurulum adımları: 1: İndir

2: Mevcut MT5 hesabınızı açın.

3: Yukarıdaki MT5 hesabında Dosya'yı açın, Veri Klasörü'nü, MQL5'i, Uzmanlar'ı açın ve indirilen dosyayı Uzmanlar'a yapıştırın.

4: "Veri Klasörünü Aç"ı kapatın, MT5 grafiğine geri dönün ve Görünüm'ü açın. Ardından, Gezgin'e, Uzman Danışmanlar'a ve Düğme Paneli'ne çift tıklayın; tercih ettiğiniz seçenek o grafiğe yüklenecektir.

5. Genel bölümüne gidin ve algoritmik ticareti seçin. Sol üstteki grafikte de algoritmik ticaretin seçili olduğundan emin olun.

5. Sağ üstteki küçük şapkaya tıklayarak aracın ayarlarına erişebilir ve giriş parametrelerini istediğiniz gibi değiştirebilir, mum çubuğu boyutu, fiyat saati ve sunucu zaman saati ayarlarını kaydedebilirsiniz.

Gerçek Referanslar
"Emirlerimi milisaniyeler içinde tetikliyorum ve otomatik hedge ile rahat uyuyorum." — Miguel A., Vadeli İşlem Yatırımcısı

"Yüksek etkili haberler için ideal: Çoklu fonksiyon, volatilitedeki her ani yükselişten faydalanır." — Laura T., Forex Scalper
İncelemeler 1
margelin24
47
margelin24 2025.08.29 06:19 
 

Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.

