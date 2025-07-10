Botonera MT5

트레이딩 키보드

금융 시장에서 민첩하고 정확한 거래를 위한 고급 도구입니다.

DAX, XAU/USD, 외환 및 기타 시장(스캘핑, 일중, 스윙 등)을 거래하는 트레이더를 위해 설계된 이 키패드는 한 번의 클릭으로 다양한 전문가용 설정을 통해 거래를 실행할 수 있도록 지원합니다.





"일일 스캘핑 키패드"를 사용하면 한 번의 클릭으로 거래를 시작하고, 마감하고, 보호할 수 있어 M1/M5 거래에 시간 낭비 없이 이상적입니다. 헤지, 손익분기점, 총 마감, 빠른 랏 제어 버튼이 포함되어 있습니다. 소중한 시간을 낭비하고 싶지 않은 활동적인 트레이더를 위해 설계되었습니다.





주요 기능:

직접 및 예약 진입: 시장에서 매수 또는 매도 주문을 실행하거나, 매수/매도 제한가 또는 매수/매도 손절가를 사용하여 거래를 예약할 수 있습니다.





랏 크기 관리: 포지션 크기를 구성하고 헤지 전략을 자동화합니다.





자동 헤지: 지능형 헤지 시스템으로 위험을 최소화합니다.





강조 표시된 버튼:

TSL(Trading Stop Loss): 거래가 수익에 도달하면 가격을 추종합니다. 가격 대비 손실 폭은 수동으로 조정할 수 있으며, 단일 거래 및 다중 거래 모두에 적용됩니다. 거래가 양수일 때만 활성화됩니다.





BE(Break Even): 수익을 보호합니다. 시장이 반전하면 손익분기점에서 거래가 청산되어 손익이 발생하지 않습니다.





다중 헤지 시스템: 개장 또는 관련 뉴스 발생 시 거래에 적합합니다. 거리, 헤지, 랏 크기를 설정하여 매수와 매도를 동시에 실행하고 시장 모멘텀과 함께 수익을 확보할 수 있습니다. (매개변수가 올바르게 설정된 경우)





@ 전원 버튼: 도구를 활성화합니다.





+ 동적 헤지 관리 버튼: 예를 들어 랏 1개와 5개의 헤지로 진입했는데 가격이 반전되면, 활성화된 헤지를 기반으로 랏 크기를 자동으로 재계산하여 새로운 진입을 관리합니다.





화살표(헤지 추적 손절매): 단일 및 다중 헤지 모두 가격을 추종하며, 설정 가능한 거리(예: 10포인트)를 유지합니다.





% 부스트 버튼: 가격이 0선(진입가)으로 돌아올 때마다 랏 크기가 추가됩니다. 새로운 가격 움직임을 활용하는 데 이상적입니다.





$ 매칭 버튼: 모 헤지가 재구성된 거래와 동일한 랏 크기를 채택하도록 합니다. 예: 재구성된 거래가 1.40랏에 도달하면 헤지가 해당 크기에 매칭됩니다.





별표 버튼: 원래 진입가와 동일한 랏 크기로 설정된 거리로 0선 위에서 모 헤지를 활성화합니다.





관리 운영:

녹색 종가: 거래의 이익실현(목표 이익)을 설정합니다.





빨간색 종가: 손절매(최대 손실)를 설정합니다.





손익(손익): 현재 손익을 실시간으로 표시합니다.





헤지: 직접 헤지를 생성합니다. 동일한 시장 점유율로 반대 포지션을 시작합니다. 손익 계산에 모두 사용할 수 있습니다.





총액 청산: 모든 활성 거래를 즉시 청산합니다.





모든 매수/모든 매도: 모든 매수 또는 매도 포지션을 각각 청산합니다.





대시보드 및 지표:

당일 총액 손익 요약을 표시합니다(매일 초기화).





캔들스틱 시계, 현지 시간 및 가격 시계가 포함되어 있습니다.





Ctrl 키를 사용하여 키보드에서 총액 청산 버튼을 빠르게 누를 수 있어 즉각적인 응답에 이상적입니다.





데모를 원하시면 jasome_3@hotmail.com으로 이메일을 보내주시면 5일 무료 체험판을 보내드리겠습니다.





설치 단계: 1: 다운로드





2: 기존 MT5 계정을 엽니다.





3: 위의 MT5 계정에서 파일 > 데이터 폴더 > MQL5 > Experts를 열고 다운로드한 파일을 Experts에 붙여넣습니다.





4: "데이터 폴더 열기"를 닫고 MT5 차트로 돌아가서 보기를 엽니다. 그런 다음 탐색기를 클릭하고 전문가 자문을 클릭한 후 버튼 패널을 두 번 클릭하면 원하는 옵션이 해당 차트에 설치됩니다.





5. 일반 섹션으로 이동하여 알고리즘 트레이딩을 선택합니다. 왼쪽 상단 차트에서도 알고리즘 트레이딩이 선택되어 있는지 확인합니다.





5. 오른쪽 상단의 작은 모자 아이콘을 클릭하면 도구 설정에 액세스하여 원하는 대로 입력 매개변수를 변경하고 캔들스틱 크기, 가격 시계, 서버 시간 시계 등의 설정을 저장할 수 있습니다.





실제 사용 후기

"저는 밀리초 단위로 주문을 실행하고 자동 헤지 덕분에 편안하게 잠을 잘 수 있습니다." — Miguel A., 선물 트레이더





"중요 뉴스에 이상적입니다. 다중 기능은 모든 변동성 급증을 활용합니다." — Laura T., 외환 스캘퍼