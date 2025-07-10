Botonera MT5

5

トレーディングキーボード

金融市場における機敏かつ正確な取引を実現する高度なツールです。

DAX、XAU/USD、FX、その他市場（スキャルピング、デイトレード、スイングトレードなど）を取引するトレーダー向けに設計されたこのキーボードは、ワンクリックで取引を執行でき、複数の専門的な設定も使用できます。


「デイリースキャルピングキーボード」を使用すると、ワンクリックで取引の発注、決済、プロテクトが可能で、M1/M5での取引を時間をかけずに行うのに最適です。ヘッジ、損益分岐点、トータルクローズ、クイックロットコントロール用のボタンも搭載されています。貴重な時間を無駄にしたくないアクティブなトレーダー向けに設計されています。


主な機能：

直接注文とスケジュール注文：市場で売買注文を執行するか、売買指値または売買ストップを使用して取引をスケジュールできます。


ロットサイズ管理：ポジションサイズを設定し、ヘッジ戦略を自動化します。


自動ヘッジ：インテリジェントなヘッジシステムでリスクを最小限に抑えます。


ハイライトボタン：

TSL（トレーディングストップロス）：取引が利益確定した時点で価格に追従します。価格からの距離は手動で調整可能で、単一取引と複数取引の両方で機能します。取引がプラスの場合にのみ有効になります。


BE（損益分岐点）：利益を保護します。市場が反転した場合、損益分岐点で取引が終了し、利益も損失もありません。


マルチヘッジシステム：市場のオープン時や関連ニュース時の取引に最適です。距離、ヘッジ、ロットサイズを設定して売買を同時に実行し、市場の勢いに合わせて利益を確保できます。（パラメータが正しく設定されている必要があります）。


@ 電源ボタン：ツールを起動します。


+ ダイナミックヘッジ管理ボタン：例えば、1ロットと5つのヘッジでエントリーし、価格が反転した場合、ツールは有効化されたヘッジに基づいてロットサイズを自動的に再計算することで、新規エントリーを管理します。


矢印（ヘッジのトレーリングストップ）：単一ヘッジと複数ヘッジの両方で価格に追従し、設定可能な距離（例：10ポイント）で追従します。


%ブーストボタン：価格がゼロライン（エントリー価格）に戻るたびに、ロットサイズが追加されます。ニュースの動きを利用するのに最適です。


$マッチボタン：親ヘッジのロットサイズを、再構成された取引と同じにします。例：再構成された取引が1.40ロットに達した場合、ヘッジはそのサイズに合わせられます。


スターボタン：親ヘッジをゼロラインより上で、元のエントリーと同じロットサイズで、設定された距離でアクティブにします。


管理操作：

グリーンクローズ：取引のテイクプロフィット（目標利益）を設定します。


レッドクローズ：ストップロス（最大損失）を設定します。


P/L（損益）：現在の損益をリアルタイムで表示します。


ヘッジ：ダイレクトヘッジを作成します。同じ市場シェアの反対売買を開始します。損益計算に使用できます。


トータルクローズ：すべてのアクティブな取引を即時にクローズします。


全買い／全売り：それぞれすべての買いポジションまたは売りポジションをクローズします。


ダッシュボードとインジケーター：

1日の合計損益サマリーを表示します（毎日リセットされます）。


ローソク足クロック、現地時間、価格クロックを備えています。


Ctrlキーでキーボードからクイックトータルクローズボタンをクリックできるため、迅速な対応に最適です。


デモをご希望の場合は、jasome_3@hotmail.comまでご連絡ください。5日間のトライアル版を無料でお送りします。


インストール手順：1：ダウンロード


2：既存のMT5アカウントを開きます。


3：上記のMT5アカウントで、「ファイル」→「データフォルダ」→「MQL5」→「Experts」を開き、ダウンロードしたファイルを「Experts」に貼り付けます。


4：「データフォルダを開く」を閉じ、MT5チャートに戻り、「表示」を開きます。「ナビゲーター」→「エキスパートアドバイザー」の順にクリックし、「ボタンパネル」をダブルクリックすると、ご希望のオプションがそのチャートにインストールされます。


5. 「一般」セクションに移動し、「アルゴリズム取引」を選択します。左上のチャートでも「アルゴリズム取引」が選択されていることを確認してください。


5. 右上の小さな帽子をクリックすると、ツールの設定にアクセスし、入力パラメータ（ローソク足のサイズ、価格クロック、サーバータイムクロック）を必要に応じて変更し、設定を保存できます。


お客様の声

「自動ヘッジのおかげで、注文を数ミリ秒でトリガーでき、安心して眠れます。」 — ミゲル A.、先物トレーダー


「影響力の大きいニュースに最適です。マルチプル機能は、ボラティリティの急上昇を効果的に活用します。」 — ローラ T.、FXスキャルパ

レビュー 1
margelin24
47
margelin24 2025.08.29 06:19 
 

Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.

