Botonera MT5
- Утилиты
- Jose Antonio Soto Mendoza
- Версия: 1.51
- Обновлено: 25 ноября 2025
- Активации: 5
ТОРГОВАЯ КЛАВИАТУРА
Продвинутый инструмент для гибкой и точной торговли на финансовых рынках.
Разработанная для трейдеров, торгующих такими инструментами, как DAX, XAU/USD, Forex и другими рынками (скальпинг, внутридневной, свинг-трейдинг и т. д.), эта клавиатура позволяет совершать сделки одним щелчком мыши и имеет несколько профессиональных настроек.
«Ежедневная скальпинговая клавиатура» позволяет открывать, закрывать и защищать сделки одним щелчком мыши, идеально подходит для торговли на таймфреймах M1/M5 без потери времени. Она включает в себя кнопки для хеджирования, безубыточности, полного закрытия и быстрого управления лотом. Разработана для активных трейдеров, которые не хотят терять драгоценные секунды.
Основные функции:
Прямой и запланированный ввод: исполняйте ордера на покупку или продажу по рынку или планируйте сделки, используя лимиты на покупку/продажу или стопы на покупку/продажу.
Управление размером лота: настраивайте размер позиций и автоматизируйте стратегии хеджирования.
Автоматическое хеджирование: минимизируйте риски с помощью интеллектуальных систем хеджирования.
Выделенные кнопки:
TSL (торговый стоп-лосс): отслеживает цену, когда сделка выходит в прибыль. Расстояние от цены можно настроить вручную, оно работает как для одной, так и для нескольких сделок. Активируется только при положительном результате.
BE (безубыточность): защищает вашу прибыль. Если рынок разворачивается, сделка закрывается в точке безубыточности, без прибыли или убытка.
Система множественного хеджирования: идеально подходит для торговли во время открытия рынка или выхода важных новостей. Позволяет настраивать расстояния, хеджи и размеры лотов для одновременного совершения покупок и продаж, обеспечивая прибыль в соответствии с рыночным импульсом (при условии правильной настройки параметров).
@ Кнопка питания: активирует инструмент.
+ Кнопка динамического управления хеджированием: например, если вы открываете позицию с 1 лотом и 5 хеджами, а цена разворачивается, инструмент управляет новыми входами, автоматически пересчитывая размер лота на основе активированных хеджей.
Стрелка (трейлинг-стоп по хеджированию): позволяет как одному, так и нескольким хеджам следовать за ценой на настраиваемом расстоянии (например, 10 пунктов).
Кнопка «% Boost»: каждый раз, когда цена возвращается к нулевой линии (цене входа), добавляется дополнительный лот. Идеально подходит для извлечения выгоды из новостных динамик.
Кнопка «$ Match»: заставляет родительский хедж использовать тот же размер лота, что и перестроенная сделка. Пример: если перестроенная сделка достигает 1,40 лота, хеджирование сопоставляется с этим размером.
Кнопка «Звезда»: активирует родительский хедж выше нулевой линии с тем же размером лота, что и исходная сделка входа, и на заданном расстоянии.
Управляющие операции:
ЗЕЛЕНЫЙ CLOSE: устанавливает тейк-профит (целевую прибыль) для сделки.
КРАСНЫЙ CLOSE: устанавливает стоп-лосс (максимальный убыток).
P/L (Прибыль/Убыток): отображает текущую прибыль или убыток в режиме реального времени.
HEDGE: создает прямой хедж. Открывает противоположную сделку с той же долей рынка. Может использоваться как для прибыли, так и для убытка.
TOTAL CLOSE: Мгновенно закрывает все активные сделки.
ALL BUYS / ALL SELLS: Закрывает все позиции на покупку или продажу соответственно.
Dashboard и Indicators:
Отображает сводку общей прибыли и убытка за день (обнуляется ежедневно).
Включает график свечей, местное время и график цен.
Кнопка быстрого закрытия с клавиатуры с клавишей Ctrl идеально подходит для мгновенного ответа.
Если вам нужна демо-версия, напишите мне на jasome_3@hotmail.com, и я вышлю вам 5-дневную пробную версию без каких-либо обязательств.
Этапы установки: 1. Скачать
2. Откройте свой существующий счёт MT5.
3. В указанном выше счёте MT5 откройте «Файл», затем «Папка данных», выберите MQL5, «Эксперты» и вставьте загруженный файл в папку «Эксперты».
4: Закройте «Открыть папку данных», вернитесь к графику MT5 и откройте «Вид». Затем нажмите «Навигатор», выберите «Советники», дважды щелкните «Панель кнопок», и выбранный вами вариант будет установлен на этом графике.
5. Перейдите в раздел «Общие» и выберите алгоритмическую торговлю. Убедитесь, что на верхнем левом графике также выбрана алгоритмическая торговля.
5. Нажав на маленькую шляпу в правом верхнем углу, вы получите доступ к настройкам инструмента и сможете изменить входные параметры по своему усмотрению, сохранив настройки: размер свечи, ценовые часы и часы сервера.
Реальные отзывы
«Я срабатываю за миллисекунды и сплю спокойно благодаря автоматическому хеджированию». — Мигель А., фьючерсный трейдер
«Идеально подходит для важных новостей: функция множественной торговли использует каждый всплеск волатильности». — Лора Т., форекс-скальпер
Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.