Botonera MT5

CLAVIER DE TRADING

Un outil avancé pour un trading agile et précis sur les marchés financiers.

Conçu pour les traders qui négocient des instruments tels que le DAX, le XAU/USD, le Forex et d'autres marchés (scalping, intraday, swing, etc.), ce clavier vous permet d'exécuter des transactions d'un simple clic et avec de multiples configurations professionnelles.





Le « Clavier de Scalping Quotidien » vous permet d'ouvrir, de clôturer et de protéger vos transactions d'un simple clic, idéal pour trader sur M1/M5 sans perdre de temps. Il comprend des boutons pour la couverture, le seuil de rentabilité, la clôture totale et le contrôle rapide des lots. Conçu pour les traders actifs qui ne veulent pas perdre de précieuses secondes.





Principales fonctionnalités :

Saisies directes et programmées : Exécutez des ordres d'achat ou de vente au marché, ou planifiez des transactions en utilisant des limites d'achat/vente ou des stops d'achat/vente.





Gestion de la taille des lots : Configurez la taille de vos positions et automatisez les stratégies de couverture.





Couverture automatique : Minimisez les risques grâce à des systèmes de couverture intelligents.





Boutons en surbrillance :

TSL (Stop Loss de Trading) : Suit le cours lorsque la transaction génère un profit. L’écart par rapport au cours peut être ajusté manuellement et fonctionne pour les transactions simples ou multiples. Il n’est activé que lorsque la transaction est positive.





BE (Seuil de rentabilité) : Protège vos profits. En cas de retournement du marché, la transaction est clôturée au seuil de rentabilité, sans profit ni perte.





Système de couverture multiple : Idéal pour trader à l’ouverture du marché ou en fonction de l’actualité. Vous pouvez configurer les distances, les couvertures et les tailles de lot pour exécuter des achats et des ventes simultanément, garantissant ainsi des profits en fonction de la dynamique du marché (à condition que les paramètres soient correctement configurés).





Bouton @ Power : Active l’outil.





+ Bouton de gestion dynamique des couvertures : Si vous entrez avec 1 lot et 5 couvertures, par exemple, et que le prix s’inverse, l’outil gère les nouvelles entrées en recalculant automatiquement la taille du lot en fonction des couvertures activées.





Flèche (Stop suiveur sur couverture) : Permet aux couvertures simples et multiples de suivre le cours, à une distance configurable (exemple : 10 points).





Bouton « % Boost » : Chaque fois que le cours revient à la ligne zéro (prix d'entrée), un lot supplémentaire est ajouté. Idéal pour tirer parti des fluctuations de l'actualité.





Bouton « $ Match » : Permet à la couverture parente d'adopter la même taille de lot que la transaction recomposée. Exemple : si une transaction recomposée atteint 1,40 lot, la couverture est ajustée à cette taille.





Bouton « Étoile » : Active la couverture parente au-dessus de la ligne zéro avec la même taille de lot que l'entrée initiale et à la distance définie.





Opérations de gestion :

CLÔTURE VERTE : Définit le take profit (profit cible) d'une transaction.





CLÔTURE ROUGE : Définit le stop loss (perte maximale).





P/L (Profit/Perte) : Affiche le profit ou la perte actuel(le) en temps réel.





COUVERTURE : Crée une couverture directe. Ouvre une transaction opposée avec la même part de marché. Peut être utilisé pour les profits et les pertes.





CLÔTURE TOTALE : Clôture instantanée de toutes les transactions actives.





TOUS LES ACHATS / TOUTES LES VENTES : Clôture de toutes les positions d'achat ou de vente, respectivement.





Tableau de bord et indicateurs :

Affiche le résumé des profits et pertes totaux de la journée (réinitialisé quotidiennement).





Inclut une horloge en chandelier, l'heure locale et une horloge de prix.





Un bouton de clôture totale rapide depuis le clavier avec la touche Ctrl est disponible, idéal pour une réponse immédiate.





Étapes d'installation : 1 : Téléchargement





2 : Ouvrez votre compte MT5 existant.





3 : Dans le compte MT5 ci-dessus, ouvrez Fichier, Dossier de données, MQL5, Experts, puis collez le fichier téléchargé dans Experts.





4 : Fermez « Ouvrir le dossier de données », revenez au graphique MT5 et ouvrez la vue. Cliquez ensuite sur Navigateur, puis sur Expert Advisors, puis double-cliquez sur Panneau de boutons. Votre option préférée sera alors installée sur ce graphique.





5. Accédez à la section Général et sélectionnez Trading algorithmique. Vérifiez que le Trading algorithmique est également sélectionné dans le graphique en haut à gauche.





5. Cliquez sur le petit chapeau en haut à droite pour accéder aux paramètres de l'outil et modifier les paramètres d'entrée selon vos préférences, en enregistrant les paramètres : taille du chandelier, horloge de prix et horloge du serveur.





Témoignages réels

« Je déclenche mes ordres en quelques millisecondes et je dors sur mes deux oreilles grâce à la couverture automatique.» — Miguel A., Trader sur contrats à terme





« Idéal pour les actualités à fort impact : la fonction multiple exploite chaque pic de volatilité.» — Laura T., Scalpeuse Forex