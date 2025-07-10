Botonera MT5

5

CLAVIER DE TRADING

Un outil avancé pour un trading agile et précis sur les marchés financiers.

Conçu pour les traders qui négocient des instruments tels que le DAX, le XAU/USD, le Forex et d'autres marchés (scalping, intraday, swing, etc.), ce clavier vous permet d'exécuter des transactions d'un simple clic et avec de multiples configurations professionnelles.


Le « Clavier de Scalping Quotidien » vous permet d'ouvrir, de clôturer et de protéger vos transactions d'un simple clic, idéal pour trader sur M1/M5 sans perdre de temps. Il comprend des boutons pour la couverture, le seuil de rentabilité, la clôture totale et le contrôle rapide des lots. Conçu pour les traders actifs qui ne veulent pas perdre de précieuses secondes.


Principales fonctionnalités :

Saisies directes et programmées : Exécutez des ordres d'achat ou de vente au marché, ou planifiez des transactions en utilisant des limites d'achat/vente ou des stops d'achat/vente.


Gestion de la taille des lots : Configurez la taille de vos positions et automatisez les stratégies de couverture.


Couverture automatique : Minimisez les risques grâce à des systèmes de couverture intelligents.


Boutons en surbrillance :

TSL (Stop Loss de Trading) : Suit le cours lorsque la transaction génère un profit. L’écart par rapport au cours peut être ajusté manuellement et fonctionne pour les transactions simples ou multiples. Il n’est activé que lorsque la transaction est positive.


BE (Seuil de rentabilité) : Protège vos profits. En cas de retournement du marché, la transaction est clôturée au seuil de rentabilité, sans profit ni perte.


Système de couverture multiple : Idéal pour trader à l’ouverture du marché ou en fonction de l’actualité. Vous pouvez configurer les distances, les couvertures et les tailles de lot pour exécuter des achats et des ventes simultanément, garantissant ainsi des profits en fonction de la dynamique du marché (à condition que les paramètres soient correctement configurés).


Bouton @ Power : Active l’outil.


+ Bouton de gestion dynamique des couvertures : Si vous entrez avec 1 lot et 5 couvertures, par exemple, et que le prix s’inverse, l’outil gère les nouvelles entrées en recalculant automatiquement la taille du lot en fonction des couvertures activées.


Flèche (Stop suiveur sur couverture) : Permet aux couvertures simples et multiples de suivre le cours, à une distance configurable (exemple : 10 points).


Bouton « % Boost » : Chaque fois que le cours revient à la ligne zéro (prix d'entrée), un lot supplémentaire est ajouté. Idéal pour tirer parti des fluctuations de l'actualité.


Bouton « $ Match » : Permet à la couverture parente d'adopter la même taille de lot que la transaction recomposée. Exemple : si une transaction recomposée atteint 1,40 lot, la couverture est ajustée à cette taille.


Bouton « Étoile » : Active la couverture parente au-dessus de la ligne zéro avec la même taille de lot que l'entrée initiale et à la distance définie.


Opérations de gestion :

CLÔTURE VERTE : Définit le take profit (profit cible) d'une transaction.


CLÔTURE ROUGE : Définit le stop loss (perte maximale).


P/L (Profit/Perte) : Affiche le profit ou la perte actuel(le) en temps réel.


COUVERTURE : Crée une couverture directe. Ouvre une transaction opposée avec la même part de marché. Peut être utilisé pour les profits et les pertes.


CLÔTURE TOTALE : Clôture instantanée de toutes les transactions actives.


TOUS LES ACHATS / TOUTES LES VENTES : Clôture de toutes les positions d'achat ou de vente, respectivement.


Tableau de bord et indicateurs :

Affiche le résumé des profits et pertes totaux de la journée (réinitialisé quotidiennement).


Inclut une horloge en chandelier, l'heure locale et une horloge de prix.


Un bouton de clôture totale rapide depuis le clavier avec la touche Ctrl est disponible, idéal pour une réponse immédiate.


Pour une démo, écrivez-moi à jasome_3@hotmail.com et je vous offrirai un essai gratuit de 5 jours.


Étapes d'installation : 1 : Téléchargement


2 : Ouvrez votre compte MT5 existant.


3 : Dans le compte MT5 ci-dessus, ouvrez Fichier, Dossier de données, MQL5, Experts, puis collez le fichier téléchargé dans Experts.


4 : Fermez « Ouvrir le dossier de données », revenez au graphique MT5 et ouvrez la vue. Cliquez ensuite sur Navigateur, puis sur Expert Advisors, puis double-cliquez sur Panneau de boutons. Votre option préférée sera alors installée sur ce graphique.


5. Accédez à la section Général et sélectionnez Trading algorithmique. Vérifiez que le Trading algorithmique est également sélectionné dans le graphique en haut à gauche.


5. Cliquez sur le petit chapeau en haut à droite pour accéder aux paramètres de l'outil et modifier les paramètres d'entrée selon vos préférences, en enregistrant les paramètres : taille du chandelier, horloge de prix et horloge du serveur.


Témoignages réels

« Je déclenche mes ordres en quelques millisecondes et je dors sur mes deux oreilles grâce à la couverture automatique.» — Miguel A., Trader sur contrats à terme


« Idéal pour les actualités à fort impact : la fonction multiple exploite chaque pic de volatilité.» — Laura T., Scalpeuse Forex

Avis 1
margelin24
47
margelin24 2025.08.29 06:19 
 

Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.

Produits recommandés
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experts
Expert Advisor noté 5 étoiles — FundPass Pro Présentation de FundPass Pro : le système de trading IA ultime pour tous les types de comptes et les défis des prop firms ️ Important : Pour fonctionner avec tous les types de comptes (comptes personnels et comptes d’évaluation de prop firms inclus), il est impératif d’activer l’option « Mode Prop Firm » dans les paramètres de l'utilisateur. Si cette option n’est pas activée, vous risquez de ne pas respecter les règles strictes imposées par les
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI est mon robot de trading automatique, fruit de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il automatise 100 % de l'activité de trading : saisie, gestion, stop loss. Jour après jour, le trader n'a aucune intervention à effectuer. Cet EA ouvre une seule transaction à la fois et fixe immédiatement un stop loss très proche. Il n'utilise ni grille ni martingale, une transaction à la fois, évitant ainsi les pertes importantes. Il utilise l'intelligence artificielle pour ident
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
Audit Edge
Phinius Mutethia Maore
Experts
AUDIT EDGE - The Apex of Precision Trading Automation Introduction to Audit Edge: A New Paradigm in Algorithmic Scalping In the intricate domain of algorithmic trading, where microsecond-level decisions delineate success from obscurity, Audit Edge emerges as an exceptionally engineered Expert Advisor (EA) for the MetaTrader 5 (MT5) platform. Conceived explicitly for scalping methodologies, Audit Edge transcends conventional automation by fusing advanced Artificial Intelligence (AI) frameworks, c
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experts
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
DailyEAv3
Hasan Abdulhussein
Experts
# DailyEAv3 Professional Trading Expert   **Ultimate Daily Trading Solution** | **Version: 3.13** | **Activations: Unlimited** ## Daily3 Smart Trading Expert v3.13 ### The Ultimate Professional Daily Trading Solution Transform your daily trading with the most advanced Expert Advisor on MQL5! Professional-grade tool implementing intelligent money management with bulletproof stability and zero log spam. --- ## Why Choose Daily3 Expert? ### Professional Implementation - **Zero
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Capital protector MT5
Roger Perez Lugo
Utilitaires
Capital protector MT5  is an Expert Advisor who works based on the profit and loss of your account. Its functions include: Closing of all orders when a certain profit or loss is reached. Remove any other Expert Advisor installed on a secondary chart when a certain profit or loss is reached. Send a notification to the mobile when a certain loss or profit is reached.  To configure the Expert Advisor you will only have to program the loss limit that you are willing to lose or the profit limit that
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Experts
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
Utilitaires
Introduction Our system is more than just a tool—it’s your personal guide in the dynamic trading landscape. Expertly developed and optimized using advanced strategies, this groundbreaking predictor gives traders a powerful edge. It’s not just about the features; it’s about a trading journey that stands out from the crowd. Get ready for an enhanced trading experience like never before! What It Does Next Candle Prediction: Imagine gaining insights into the market’s next move before it happens. Our
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (2)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Experts
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitaires
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitaires
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilitaires
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Utilitaires
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Utilitaires
Je voudrais vous présenter un robot efficace que j'utilise depuis plusieurs années. Il peut être utilisé en mode semi-automatique, comme en mode totalement automatique. Le programme comporte des paramètres souples pour le commerce sur les nouvelles du calendrier économique. Il est impossible de le vérifier dans le testeur des stratégies. Ce qu’il faut, c’est le travail réel. Il faut ajouter à la liste des URL autorisées, dans les paramètres du terminal, un site d'actualités. Cliquez sur Servic
Goldmine Train version 1
Ka Yiu Wong
Utilitaires
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train est un EA de stratégie de trading de tendance pour l'or. L'opérateur détermine la direction de la tendance principale et demande au train de se déplacer. Le train ACHÈTERA/VENDRA en continu dans cette direction. Le volume du lot dépendra du solde du compte et du ratio d'effet de levier prédéfini. Lorsque l'opérateur modifie la direction d
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitaires
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitaires
HYT (Help Your Trading)   est un outil conçu pour vous aider   à réduire la moyenne de   vos positions perdantes en utilisant deux techniques principales : Moyenne standard. Couverture avec ouverture ultérieure de positions dans le sens de la tendance. Cet outil vous permet de gérer plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, aussi bien pour l'achat que pour la vente. HYT calcule automatiquement la taille de la position suivante, le prix de l'ordre, la direction de la moyenne e
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilitaires
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilitaires
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Utilitaires
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilitaires
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilitaires
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilitaires
The utility allows you to build different types of graphs: Seconds chart from 1 second to 86400 seconds Tick chart from 1 tick and above The volume chart Delta chart Renko chart Range chart Demo version of the utility https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Built-in indicators for volumetric analysis: daily market profile and market profile of the selected timeframe, Cluster Search Imbalance VWAP Dynamic POC, VAH, VAL the profile depth of the market vertical volume with various display op
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Utilitaires
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilitaires
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilitaires
1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitaires
I automated its commercial strategies for use of binary in MT5 and with our Mt5BridgeBinary I sent the orders to its Binary account and I list: begin to operate this way of easy! The expert advisers are easy to form, to optimize and to realize hardiness tests; also in the test we can project its long-term profitability, that's why we have created Mt5BridgeBinary to connect its best strategies to Binary. Characteristics: - It can use so many strategies as I wished. (Expert Advisor). - He does
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitaires
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilitaires
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilitaires
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
Technical Confluence Zones
MIELD TECHNOLOGIES
Utilitaires
Technical confluence zones is a very popular tool for traders. This EA detects such zones by studying chart patterns, naked price levels, fib levels, SMA/EMA over multiple timeframes and more. The source data is loaded from Mytradingpet.com. To find out what are factored in when determining such zones, visit https://mytradingpet.com - a free service for all traders. The zones are color coded. Purple indicates the highest level of confluence.
Indexes MT5
Pavel Verveyko
Utilitaires
The stocks that make up the index are one of the drivers of the movement. Analyzing the financial performance of all elements of the index, we can assume further development of the situation. The program (script) displays corporate reports of shares that are part of the index selected in the settings.   "Indexes" cannot be tested in the tester (since there is no way to get information from the Internet). Information is downloaded from the site investing.com: Report Date Earnings per share (E
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
Utilitaires
Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул в сотрудничестве с ее автором Нео. Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit . Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки. Утилита имеет
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Utilitaires
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilitaires
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Supreme RSI Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Utilitaires
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Filtrer:
margelin24
47
margelin24 2025.08.29 06:19 
 

Muy buena solucion para trabajar los mercados. Es una excelente herramienta para facilitar el trading manual.Espero que este producto no se abandone y se vaya mejorando implementando nuevas aplicaciones. Excelenta utilidad.

Répondre à l'avis