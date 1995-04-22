Martingale Osw MT4

用户手册：高级马丁格尔交易策略及风险控制系统





本专业手册介绍了高级马丁格尔交易策略订单管理系统的操作、配置和可视化界面。该系统旨在实现 MetaTrader 平台中持仓恢复和风险管理的自动化。





1. 简介及用途





该工具是一款高精度订单管理器，其主要逻辑是成本平均法。其目的是通过部署挂单网络来改善平均出场价格，从而保护和恢复逆向波动的交易。





与基础系统不同，该软件集成了动态盈亏平衡和追踪止损算法，并配备了屏幕控制界面，方便用户快速进行手动干预，确保资金管理始终是首要任务。





2. 参数指南（输入菜单）





马丁格尔配置及距离





马丁格尔数量：定义系统在初始交易后允许开立的最大对冲订单数量。





距离类型：允许您选择以点数为单位的固定距离，或基于 ATR（平均真实波幅）指标的动态距离。





距离基准（点数）：如果使用固定点数，此值定义第一个对冲订单的初始间距。





ATR周期：波动率的计算周期。14是适应近期市场周期的标准值，用于止损订单。





距离增加类型：决定后续订单的间距是使用乘数（指数）还是加数（线性）。





距离乘数/加数：用于增加订单序列中订单间距的值，防止小幅回调过早触发整个网络。





交易量和风险管理





交易量乘数/加数：控制每笔新订单手数增加的幅度（例如，乘以2.0以应用经典的双倍马丁格尔策略）。





使用止损（马丁格尔结束）：如果启用，系统将计算整个序列的全局止损，起到“短路”作用，保护账户免受极端、不可逆转趋势的影响。





魔法数字：一个唯一的标识符，使系统能够仅管理自身订单，而不会干扰用户可能正在使用的其他策略。





盈利保护（盈亏平衡点和追踪止损）





使用盈亏平衡点 (BE)：当订单达到预设盈利目标时，系统会将止损位移动到平均价格，以确保交易不再产生亏损。





使用追踪止损 (TSL)：启用盈利追踪功能。如果价格继续朝着您有利的方向发展，止损位将跟随​​价格移动一段固定距离（TSL 步数），以最大化盈利。此功能仅在价格超过平均价格加上设定的移动距离时才会触发。





每日控制和交易时间





止盈目标（正/负）：允许您设置每日最大盈利或亏损目标（以真实货币为单位）。当达到这些目标时，系统将平仓所有交易并暂停交易，直到第二天。





使用每小时/盘后全部平仓：定义交易时间窗口。如果启用盘后平仓功能，系统将不允许在夜间或周末持有未平仓头寸。





3. 可视化界面和实时控制





系统在图表顶部生成两个快捷按钮，方便用户进行即时战术管理：





全部平仓按钮：平掉所有仓位（包括活跃仓位和挂单）。需要手动确认以避免错误。





关闭程序按钮：仅从马丁格尔网络中移除尚未执行的挂单，主仓位保持不变。





4. 交易指南和工作流程





交易周期





检测：系统在检测到相应货币对的未平仓交易时激活。





执行：根据设定的距离（点数或ATR）立即下单。





重新计算：每次网络中的订单被触发时，系统都会将所有订单的风险合并为一个新的、自动计算的盈亏平衡点。





保护：如果该系列交易盈利，系统将激活盈亏平衡或追踪止损机制以确保盈利。





保证金安全：系统在执行任何订单前都会进行保证金验证。如果可用资金不足以支付计算出的交易手数，软件会自动将交易量调整至经纪商允许的最大值，以避免订单被拒或收到追加保证金通知。





5. 优化和建议





建议时间框架：推荐使用 M15 和 H1 时间框架。在 1 分钟时间框架内，市场波动可能会过快地消耗掉马丁格尔水平。





市场适应性：使用 DISTANCE_IN_A 选项。