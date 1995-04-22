Martingale Osw MT4

用户手册：高级马丁格尔交易策略及风险控制系统

本专业手册介绍了高级马丁格尔交易策略订单管理系统的操作、配置和可视化界面。该系统旨在实现 MetaTrader 平台中持仓恢复和风险管理的自动化。

1. 简介及用途

该工具是一款高精度订单管理器，其主要逻辑是成本平均法。其目的是通过部署挂单网络来改善平均出场价格，从而保护和恢复逆向波动的交易。

与基础系统不同，该软件集成了动态盈亏平衡和追踪止损算法，并配备了屏幕控制界面，方便用户快速进行手动干预，确保资金管理始终是首要任务。

2. 参数指南（输入菜单）

马丁格尔配置及距离

马丁格尔数量：定义系统在初始交易后允许开立的最大对冲订单数量。

距离类型：允许您选择以点数为单位的固定距离，或基于 ATR（平均真实波幅）指标的动态距离。

距离基准（点数）：如果使用固定点数，此值定义第一个对冲订单的初始间距。

ATR周期：波动率的计算周期。14是适应近期市场周期的标准值，用于止损订单。

距离增加类型：决定后续订单的间距是使用乘数（指数）还是加数（线性）。

距离乘数/加数：用于增加订单序列中订单间距的值，防止小幅回调过早触发整个网络。

交易量和风险管理

交易量乘数/加数：控制每笔新订单手数增加的幅度（例如，乘以2.0以应用经典的双倍马丁格尔策略）。

使用止损（马丁格尔结束）：如果启用，系统将计算整个序列的全局止损，起到“短路”作用，保护账户免受极端、不可逆转趋势的影响。

魔法数字：一个唯一的标识符，使系统能够仅管理自身订单，而不会干扰用户可能正在使用的其他策略。

盈利保护（盈亏平衡点和追踪止损）

使用盈亏平衡点 (BE)：当订单达到预设盈利目标时，系统会将止损位移动到平均价格，以确保交易不再产生亏损。

使用追踪止损 (TSL)：启用盈利追踪功能。如果价格继续朝着您有利的方向发展，止损位将跟随​​价格移动一段固定距离（TSL 步数），以最大化盈利。此功能仅在价格超过平均价格加上设定的移动距离时才会触发。

每日控制和交易时间

止盈目标（正/负）：允许您设置每日最大盈利或亏损目标（以真实货币为单位）。当达到这些目标时，系统将平仓所有交易并暂停交易，直到第二天。

使用每小时/盘后全部平仓：定义交易时间窗口。如果启用盘后平仓功能，系统将不允许在夜间或周末持有未平仓头寸。

3. 可视化界面和实时控制

系统在图表顶部生成两个快捷按钮，方便用户进行即时战术管理：

全部平仓按钮：平掉所有仓位（包括活跃仓位和挂单）。需要手动确认以避免错误。

关闭程序按钮：仅从马丁格尔网络中移除尚未执行的挂单，主仓位保持不变。

4. 交易指南和工作流程

交易周期

检测：系统在检测到相应货币对的未平仓交易时激活。

执行：根据设定的距离（点数或ATR）立即下单。

重新计算：每次网络中的订单被触发时，系统都会将所有订单的风险合并为一个新的、自动计算的盈亏平衡点。

保护：如果该系列交易盈利，系统将激活盈亏平衡或追踪止损机制以确保盈利。

保证金安全：系统在执行任何订单前都会进行保证金验证。如果可用资金不足以支付计算出的交易手数，软件会自动将交易量调整至经纪商允许的最大值，以避免订单被拒或收到追加保证金通知。

5. 优化和建议

建议时间框架：推荐使用 M15 和 H1 时间框架。在 1 分钟时间框架内，市场波动可能会过快地消耗掉马丁格尔水平。

市场适应性：使用 DISTANCE_IN_A 选项。
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Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Partial Close Expert
Omar Alkassar
5 (1)
实用工具
部分平仓专家 是一款将多种功能整合到一个自动化系统中的工具。该 EA 提供多种风险管理选项，并最大化潜在收益，从而帮助交易者更有效地管理仓位。 使用部分平仓专家，交易者可以设置   部分关闭   锁定利润的水平，     追踪止损   保护利润和限制损失的水平，     收支平衡   水平，以确保即使价格朝着不利于交易的方向变动，交易也能实现盈亏平衡，以及其他一些功能。 使用这款一体化智能交易系统，交易者可以节省时间和精力，因为他们无需时刻监控交易。相反，EA 会根据市场情况执行预设指令，从而为交易者提供更大的灵活性和对交易的控制力。 附加部分关闭专家，     按下键盘上的“p”   ，更改设置，然后就可以开始了。 部分关闭专家   安装和输入指南 如果您想收到有关 EA 的通知，请添加 URL（   http://www.betasoft.dev   ）MT4/MT5 终端（见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14965 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15
Master Trend Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
实用工具
Master Trend Dashboard is a new generation indicator, compact, light and efficient. Each element of this Dashboard is designed to return specific signals as: Price Action, Breakout, Net Change (performance of the instrument), algorithmic studies, correlations and statistical calculations. This tool will change your way of trading allowing you to receive important information. See the Graphic Signals to understand every single signal below: Graphic Signals Symbol name and arrow color Green = Cur
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
实用工具
Trade Copier Agent 旨在复制多个 MetaTrader(4/5) 账户/终端之间的交易。 使用此工具，您可以充当提供者（源）或接收者（目的地）。所有交易行为都将立即从提供者复制到接收者。 该工具允许您在同一台计算机上的多个 MetaTrader 终端之间复制交易，复制速度快如闪电，不到 0.5 秒。 贸易复印机代理安装和输入指南 请在开始复制之前或没有订单时在提供商帐户上应用设置！ 有订单时的任何更改都会影响收款人帐户。 例如：如果提供者账户应用买单然后禁用接收者账户上的所有买单将被关闭。 如果您想获得有关 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT4 终端的通知（请参阅屏幕截图）。 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/77134 以下是亮点功能： 在 MT4 和 MT5 账户之间复制。 在一个工具内切换提供者或接收者。 每个账户既可以作为Provider又可以作为Receiver，因此账户之间可以通过2种传输方式相互复制。这就像一个贸易共享网络。 一个提供者可以将交易
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
实用工具
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
实用工具
This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
Market Pressure Dashboard
Chantal Sala
4.67 (3)
实用工具
Market Pressure Dashboard is a new generation utility. Its main function is to assist you and give you operational ideas optimizing your analytical work. Using this utility you could monitor a lots of financial instruments (max 28 symbols FOREX) in a very simple way. The Market Pressure indicator allows you to customize the internal list of the symbols to be monitored. The opening function and position management with this panel will be much more comfortable and navigation charts very powerful.
Dashboard Trading Made Simple
Wang Yu
1 (1)
实用工具
Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is a demo version of this panel Dashboard Trading Made Simple Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes TDI as the main indicator to generate trading signal mainly on H1 and H4 timeframes. The signal will be further filtered and trimmed. Stochastic; Heiken Ashi candle direction and candle siz
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
实用工具
Telegram Publisher Agent 是一个附加组件，允许交易者实时向他们的 Telegram 频道和群组发送信号。通过可定制的消息、图表截图和其他功能，该工具可以帮助交易者与他们的追随者分享他们的交易见解和策略。该工具还具有亮暗主题切换的精美设计，为用户提供美观和功能性的交易体验。 Telegram Publisher Agent 旨在将您的所有交易作为信号发布在您的频道和群组中。您所要做的就是提供交易，然后 Telegram 发布商代理将为您完成所有繁重的工作，只需单击一个按钮即可将交易信号发送到您的交易渠道或群组。 电报发布代理   安装和输入指南 如果您想获得有关 EA 添加 URL ( http://autofxhub.com ) MT4/MT5 终端的通知（见屏幕截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/18985 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/23946 主要特点： 信号发送 - 将信号发送到用户的 Telegram 频道和组，带有可自定义的
Dashboard Super Currency Strength Advanced
Wang Yu
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实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is a Demo version of this panel Dashboard Currency Strength Meter AdvancedDemo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . The Dashboard Currency Strength Meter Advanced gives you a quick visual guide to which currencies are strong, and which ones are weak over the customized 4 time-frames and period.
Dashboard Genesis Matrix Trading
Wang Yu
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实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Genesis Matrix Trading Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes Genesis Indi Set (TVI, CCI, GannHilo, and T3) as the core indicators to generate trading signal mainly on time-frame M15. The signal will be further filtered a
Dashboard Symphonie Trader System
Wang Yu
实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Symphonie Trader System Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . This system basically utilizes Symphonie Indicator Set (Extreme, Emotion, Trend, and Sentiment) as the core indicators to generate trading signal mainly on time-frame M15. The signal will b
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free, LINK . This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then the system will zoom in to genera
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
实用工具
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
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实用工具
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
实用工具
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
作者的更多信息
RSI Alarm Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
RSI警报（对于Metatrader 5） 该指标的工作方式与普通RSI一样，具有所有设置（周期性，颜色，水平等）， 但是，另外，可以在上限和下限设置警报（示例70和30），并且可以通过移动蓝线和红线来建立上限和下限来调整这些级别。 您还可以打开和关闭一个附加功能，当达到预期的较高或较低的RSI时，将在图表上创建一个箭头。 RSI警报（对于Metatrader 5） 该指标的工作方式与普通RSI一样，具有所有设置（周期性，颜色，水平等）， 但是，另外，可以在上限和下限设置警报（示例70和30），并且可以通过移动蓝线和红线来建立上限和下限来调整这些级别。 您还可以打开和关闭一个附加功能，当达到预期的较高或较低的RSI时，将在图表上创建一个箭头。
RSI Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
RSI警报（对于Metatrader 4） 该指标的工作方式与普通RSI一样，具有所有设置（周期性，颜色，水平等）， 但是，此外，可以在上限和下限设置警报（示例70和30），并且可以通过移动指示器上的上下线来调整这些级别。 您还可以激活和停用其他功能，当达到预期的较高或较低的RSI时，会在图表上显示一个箭头。 RSI警报（对于Metatrader 4） 该指标的工作方式与普通RSI一样，具有所有设置（周期性，颜色，水平等）， 但是，此外，可以在上限和下限设置警报（示例70和30），并且可以通过移动指示器上的上下线来调整这些级别。 您还可以激活和停用其他功能，当达到预期的较高或较低的RSI时，会在图表上显示一个箭头。
Whatch and Candle Alarm Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
Watch Osw：简单有效的蜡烛计时器 MetaTrader 的轻量级指标，可直接在图表上显示当前蜡烛收盘的剩余时间。这是一款基础且实用的工具，旨在让交易者始终能直观地看到新柱线形成还需多长时间，而不会在技术分析中增加额外负担。 参数指南（输入菜单） Watch Color：图表上计时器文本的颜色。 Text size：屏幕上时间数字的字体大小。 Text Font：时间指标的字体类型。 Candle End Alarm：启用或禁用（True/False）新蜡烛的信息警报。 Sound：周期变换时声音提示的音频文件名（.wav）。 视觉解释与功能 该指标投射出显示剩余时间的文本，并动态跟随当前的卖出价（Bid）。计时器格式会根据所打开图表的时间周期自动调整： 秒：显示在 1 分钟（M1）周期。 分和秒：M5 到 H1 周期的标准格式。 时、分和秒：在 H4 和日线图中激活。 天和小时：为周线图和月线图格式化。 新蜡烛警报：如果激活，系统会在当前蜡烛结束、下一根蜡烛开始的准确时刻发出声音提示和警报窗口。 操作指南 Watch Osw 是一款辅助决策的工具。通过了解蜡烛收盘的确
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Points Candles Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
Points Candles Osw 这是一个专业的波动率指标，旨在以点数为单位量化蜡烛图的精确行程。通过独立窗口中的动态直方图，它允许交易者可视化动量和价格强度，立即识别波动峰值和关键运动水平。 参数指南（输入菜单） Show Points Candles Bullish：激活看涨蜡烛图对应数据的显示。 Show Points Candles Bearish：激活看跌蜡烛图对应数据的显示。 视觉解读与水平解读 该指标使用彩色直方图来表示市场方向和规模： 蓝色直方图：表示收盘价高于开盘价的蜡烛（看涨）。 红色直方图：表示收盘价低于开盘价的蜡烛（看跌）。 参考水平（100, 500, 1000）：该指标集成了自动水平，作为检测超过通常平均水平的高强度运动或波动爆发的参考点。 主要功能 真实行程计算：测量开盘价和收盘价之间的点数距离，从而在不受干扰的情况下了解蜡烛实体的真实大小。 方向过滤：提供仅监控一种类型蜡烛（仅看涨或仅看跌）的灵活性，以适应特定的趋势或逆势策略。 动态缩放：根据用户的显示偏好自动配置水平面板，始终保持对波动率的视觉控制。 别忘了查看我的其他指标，如果这个指标
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Whatch and Candle Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
Watch Osw：简单有效的蜡烛计时器 MetaTrader 的轻量级指标，可直接在图表上显示当前蜡烛收盘的剩余时间。这是一款基础且实用的工具，旨在让交易者始终能直观地看到新柱线形成还需多长时间，而不会在技术分析中增加额外负担。 参数指南（输入菜单） Watch Color：图表上计时器文本的颜色。 Text size：屏幕上时间数字的字体大小。 Text Font：时间指标的字体类型。 Candle End Alarm：启用或禁用（True/False）新蜡烛的信息警报。 Sound：周期变换时声音提示的音频文件名（.wav）。 视觉解释与功能 该指标投射出显示剩余时间的文本，并动态跟随当前的卖出价（Bid）。计时器格式会根据所打开图表的时间周期自动调整： 秒：显示在 1 分钟（M1）周期。 分和秒：M5 到 H1 周期的标准格式。 时、分和秒：在 H4 和日线图中激活。 天和小时：为周线图和月线图格式化。 新蜡烛警报：如果激活，系统会在当前蜡烛结束、下一根蜡烛开始的准确时刻发出声音提示和警报窗口。 操作指南 Watch Osw 是一款辅助决策的工具。通过了解蜡烛收盘的确
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SORS Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
用户手册：SORS动态水平系统 SORS指标是一款高精度工具，旨在实时预测关键支撑位和阻力位。它利用标准差（内生波动率）根据关键时间周期的开盘价计算扩展范围。其目标是识别疲软或加速区域，使交易者能够借助数学模型进行操作。 参数指南（输入菜单） 此菜单允许您自定义每个交易周期的可见性和外观： 年度设置（ANNUAL）：根据年度开盘价控制水平。非常适合识别长期宏观经济趋势。 月度设置（MONTHLY）：从每月的第一天开始预测范围。这是持仓交易的基础。 周度设置（WEEKLY）：从周一的开盘价定义水平。对日内交易和波段交易至关重要。 日度设置：显示当前交易时段的波动率（默认情况下禁用，以确保视觉清晰度）。 每个周期，用户可以调整以下设置： 显示：启用/禁用该级别。 颜色/样式/宽度：自定义色调、线条类型和粗细，以区分不同的时间层级。 视觉和操作解读 安装 SORS 后，您将看到从每个周期开始投影的水平级别： 开盘价：这是该周期的均衡价格。如果价格高于此水平，则偏向看涨；低于此水平，则偏向看跌。 扩展级别：这些是基于波动率计算的超买（高于）和超卖（低于）区域。
Divergence Osw Metatrader 4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
分散OSW（對於Metatrader 4） 該指標適用於差異，並具有以下功能： 發生差異時生成警報。 通過根據逆波的投影波計算止損和止盈來創建線。 創建一個箭頭，指示市場的可能方向。 蠟燭結束時會發出指示器發出的信號。 交易者必須評估每個差異以進行輸入。 設定值： 激活和停用警報。 警報間隔。 隱藏TP和SL線。 隱藏市場方向箭頭。 買賣信號色。 （如果線條看起來不太好，請轉到另一種臨時性並返回相同的臨時性） 分散OSW（對於Metatrader 4） 該指標適用於差異，並具有以下功能： 發生差異時生成警報。 通過根據逆波的投影波計算止損和止盈來創建線。 創建一個箭頭，指示市場的可能方向。 蠟燭結束時會發出指示器發出的信號。 交易者必須評估每個差異以進行輸入。 設定值： 激活和停用警報。 警報間隔。 隱藏TP和SL線。 隱藏市場方向箭頭。 買賣信號色。 （如果線條看起來不太好，請轉到另一種臨時性並返回相同的臨時性）
Trading Sesions MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
COMMERCIAL SESSIONS This indicator shows in the selected graph divided by tables each of the sessions ASIA, JAPAN, LONDON, NEW YORK: Allows you to configure: Session Color  ASIA, JAPON, LONDRES, NEW YORK Hide and show each session It works in the lowest timeframes on the market, among which H4, H1, M15, M5 and M1 are recommended. (Don't forget to check out our other indicators)
Automatic Support and Resistance Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
自动支持和抵抗Osw MT4 该指标在选定资产的可能支撑点和阻力点绘制线。 它可以在多个时间范围内工作。 允许您配置： 线条的颜色。 线宽。 线的类型。 当指示器开始操作时，它会针对其工作的暂时性分析较高水平的支撑和阻力。 自动支持和抵抗Osw MT4 该指标在选定资产的可能支撑点和阻力点绘制线。 它可以在多个时间范围内工作。 允许您配置： 线条的颜色。 线宽。 线的类型。 当指示器开始操作时，它会针对其工作的暂时性分析较高水平的支撑和阻力。 自动支持和抵抗Osw MT4 该指标在选定资产的可能支撑点和阻力点绘制线。 它可以在多个时间范围内工作。 允许您配置： 线条的颜色。 线宽。 线的类型。 当指示器开始操作时，它会针对其工作的暂时性分析较高水平的支撑和阻力。
Round Numbers Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
轮数（对于Metatrader 4） 该指标使您可以根据资产包含的整数添加水平线。 与其他指标不同，该指标会随着价格的变化自动动态地计算最接近的水平。 适用于货币对，指数，金属，股票等。 以5位数，3位数和10 100或1000的整数取整。 可以在以下参数中调整行： 隐藏您不想显示的行或整数。 线条颜色。 线的粗细。 线条样式。 轮数（对于Metatrader 4） 该指标使您可以根据资产包含的整数添加水平线。 与其他指标不同，该指标会随着价格的变化自动动态地计算最接近的水平。 适用于货币对，指数，金属，股票等。 以5位数，3位数和10 100或1000的整数取整。 可以在以下参数中调整行： 隐藏您不想显示的行或整数。 线条颜色。 线的粗细。 线条样式。
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
用户手册：SRO 智能标记系统 1. 简介 SRO 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的动态绘图工具，专为价格行为和 SMC 交易者设计。其竞争优势在于清晰的视觉效果：它允许您绘制仅指向未来的关键水平线，避免线条穿过整个图表历史。此外，它还会自动为每个对象标注其创建的时间周期。 2. 快速执行命令 该系统使用快捷键操作。只需将鼠标悬停在所需价格上，然后按下： “S”键（支撑）：从光标向右绘制一条水平线。非常适合标记底部和需求区域。 “R”键（阻力）：绘制一条水平上限线。用于识别供应区域和高点。 “O”键（订单块）：自动为选定的蜡烛图添加边框。绘制最高价、最低价和一条中心线（50%），该中心线代表盈亏平衡点或机构最敏感的区域。 3. 参数设置 在输入菜单中，您可以自定义外观，无需修改代码： 线条（支撑/阻力）： 颜色：以视觉方式区分您的区域（例如，红色代表支撑，蓝色代表阻力）。 宽度：调整线条粗细以突出显示更高的时间框架级别（H4、D1）。 样式：选择实线、虚线或点划线。 订单块： 颜色/宽度/样式：自定义高反应区域的边界框。 4. 交易指南和
Alert Up Down MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
METATRADER 5 的警报向上 - 向下 当价格离开 UP 和 DOWN 线之间的区域时，该指标会生成警报。 您可以生成各种类型的警报，例如： > 声音 > 留言框 > 在专家框中留言 > 邮件（之前配置） > 推送通知（先前配置） 线条必须从指标属性配置，而不是从线条属性配置，因为如果从线条属性完成，finonacci 可能会受到影响。 在这些设置中，您可以更改颜色、线条样式和宽度。 线条必须从指标属性配置，而不是从线条属性配置，因为如果从线条属性完成，finonacci 可能会受到影响。 在这些设置中，您可以更改颜色、线条样式和宽度。 线条必须从指标属性配置，而不是从线条属性配置，因为如果从线条属性完成，finonacci 可能会受到影响。 在这些设置中，您可以更改颜色、线条样式和宽度。
Break Out Signal Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
用户手册：BOS Breakout Signal (OswalTrading) BOS Breakout Signal 是一款专为交易结构突破 (Break of Structure) 的交易者设计的高精度 MetaTrader 工具。该指标不会用随机信号使图表杂乱无章；相反，它使用优化的 ZigZag 算法过滤市场噪音，在确认突破之前仅识别最重要的支撑和阻力位。 1. 目的与运作原理 该系统充当结构扫描仪。启动时，指标可能不会立即显示信号，因为它需要价格形成清晰的波动。一旦市场建立了有效的反转形态，指标就会绘制不可见的“激活”水平。当价格果断突破这些水平时，就会产生入场信号。 2. 参数指南（输入菜单） ZigZag 算法配置 Depth（深度）：决定波动的幅度。高值寻找主要趋势中的突破，而低值检测微观结构。 Deviation（偏差）：调整标记新高或新低所需的百分比变化。 Backstep（回撤步长）：控制峰值之间的最小蜡烛间隔，以避免在过度波动的市场中出现信号。 History Scan (Bars)（历史扫描）：定义指标将处理多少根过去的蜡烛以显示交易历史。 警报管理 S
Automatic OrderBlocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
自动化订单块 OSW (元交易者 5) 该指标负责根据一些预先制定的规则显示订单块，其中包括： > 有一种冲动打破了之前的冲动。 >找到后，负责找到形成的烛台形态，以最有效的方式计算该位置的高低，创建Order Block的高低。 >创建 Order Block 后，Indicator 会不断检查是否有任何烛台穿过 Order Block 的上下线以产生警报信号，表明存在可能的信号。 >指标给出的信号不像任何策略那样 100% 有效，因此建议配合手动技术分析。 >生成 3 种类型的警报，发送到 PC、移动设备和电子邮件。 自动化订单块 OSW (元交易者 5) 该指标负责根据一些预先制定的规则显示订单块，其中包括： > 有一种冲动打破了之前的冲动。 >找到后，负责找到形成的烛台形态，以最有效的方式计算该位置的高低，创建Order Block的高低。 >创建 Order Block 后，Indicator 会不断检查是否有任何烛台穿过 Order Block 的上下线以产生警报信号，表明存在可能的信号。 >指标给出的信号不像任何策略那样 100% 有效，因此
Signal Indicator to Expert MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
实用工具
用户手册：智能交易系统“通用指标连接器” 本系统是一个高性能自动化桥接器，无需重新编程即可执行任何自定义指标（.ex5）的信号。该智能交易系统充当智能订单管理器，允许您将退出规则、资金风险管理和时间控制应用于原本仅用于视觉控制的策略。 1. 指标链接配置 要使智能交易系统正常工作，您必须正确“映射”外部指标： 指标名称：指标文件夹中的指标文件的确切名称。 信号类型： K线内：信号出现后立即执行订单。 K线收盘后：等待K线收盘以确认信号，避免“重绘”。 买入/卖出缓冲区大小：指定指标生成箭头的通道数（0、1等）。 操作类型：筛选条件，仅允许买入、仅允许卖出或两者兼有。 添加到图表：启用后，指标将自动绘制在图表上。 2. 风险与资金管理（资金管理） 系统提供三种计算仓位大小的方法： FIX_LOT：用户自定义的固定手数。 LOT_RISK_MONEY：根据止损位计算承担固定金额风险所需的手数。 LOT_RISK_PERCENT_BALANCE：承担总余额的百分比风险（例如，1%）。 SL/TP 点数：以点数表示的保护和目标价位。注意：使用 0 表示不设固定
Local Copy Trading Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
实用工具
用户手册：多连接交易复制器 (MT4/MT5) 该系统允许在 MetaTrader 终端之间自动复制交易，充当通信桥梁，以最小的延迟同步投资组合。 1. 简介和用途 多连接交易复制器是一款用于管理镜像账户的基础架构工具。其功能是从主账户提取信号并在从账户中执行，从而实现 MT4 和 MT5 之间的交易交换、独立的风险调整以及自定义资产映射。 2. 参数指南（入口菜单） 主要设置 账户类型：定义终端是发送信号（主账户）还是接收信号（从账户）。 速度（毫秒）：扫描频率（例如，500 毫秒）。数值越低，复制速度越快。 复制通道：通信通道的名称。两个终端中的通道名称必须相同。 资产映射（交易品种） 主账户前缀/后缀移除/添加：移除或添加资产名称的文本（例如，将“EURUSD.pro”转换为“EURUSD”）。 主/从账户资产：用于配对名称差异很大的资产的手动列表（例如，主账户使用“US30”，从账户使用“DJI”）。 屏蔽资产：从账户应忽略的交易品种列表。 过滤器和执行 复制买入/卖出/限价/止损：用于选择要复制的订单类型。 开立新订单的时间：复制订单的时间限制
Telegram Sender Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
实用工具
用户手册：Telegram Sender Osw Telegram Sender Osw 是一款智能交易系统 (EA)，旨在自动将 MetaTrader 交易信号发送到 Telegram。它非常适合信号提供商和账户管理，能够即时、专业地发送关键数据（价格、止损、止盈、成交量）。 1. 参数配置 常规和连接 启用 EA：激活（true）或暂停（false）系统。 机器人令牌：从 @BotFather 获取的字母数字代码。 聊天 ID：目标频道、群组或私聊的标识符。 发送子群组/主题 ID：仅当您的 Telegram 群组使用“主题”功能时才启用此选项。 发送逻辑（类型：发送） 自动：检测到任何新仓位或指令后立即发送。 按钮：仅当手动按下图表上的“发送 Telegram”按钮时才发送。 自定义设置（Telegram 文本消息） 使用系统会自动替换的标签：[SYMBOL]、[TYPE]、[PRICE]、[SL]、[TP] 和 [VOLUME]。 2. Telegram 设置（分步指南） A. 获取机器人令牌 在 Telegram 中，搜索 @BotFather
Market Profile Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
用户手册：Market Profile Osw Market Profile Osw 是一款先进的拍卖分析工具，能够可视化特定周期内的成交量和价格分布。与传统的 K 线图不同，该系统揭示了交易活动最集中的区域，从而根据实际市场参与情况识别心理支撑位和阻力位。 1. 参数指南（输入菜单） 常规设置 Show Market Profile: 启用或禁用图表上的轮廓显示。 Volume Type: 可选择通过价格变化计数（Tick）或实际交易量（仅限特定经纪商和资产）来衡量活动。 Look Back Bars: 定义指标将回溯多少根 K 线来构建当前轮廓。 Profile Right Side: 确定轮廓是贴近价格轴绘制（右侧）还是在分析周期的起始处绘制（左侧）。 Seconds Refresh: 指标更新数据并重新绘制轮廓的等待时间。 美学与颜色 Market Profile Lines Color: 相关性较低的一般交易区域颜色。 70% Value Area Algorithm Lines Color: 突出显示价值区域（Value Area）的颜色，该区域集中了 70% 的交易
VWap Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
VWAP Institutional Pro：真实价值地图 VWAP Institutional Pro 是识别市场公平价格的终极工具，让您能够参考与大型投资基金和高频算法相同的标准进行交易。该指标实时计算成交量加权平均价，揭示动态支撑和阻力的隐形水平，机构订单流通常在这些水平上做出精准反应。 配置参数指南 请使用 MetaTrader 面板中显示的相同名称调整您的策略： TimeFrame VWap：定义锚定周期（日线、周线等），指标在此周期重新开始成交量和价格计算。 Show Line STD 1 a 5：用于激活或停用 5 条可用波动带的视觉开关。 STD 1 a 5：标准差带的自定义倍数；用于扩大或缩小机构超买和超卖区域。 视觉与操作解读 系统投影出一条中央平衡线 (VWAP) 和五个波动包络线。内线（STD 1 和 2）通常充当趋势延续区，而外线（STD 3 到 5）则标志着极端衰竭水平。当价格触及上轨或下轨并表现出拒收迹象时，会出现有效的反转信号，寻求回归中心价值。 优化与建议 资产：指数（纳斯达克、德指 DAX）、黄金 (XAUUSD) 和主要货币对。 时间周期
Fibo Alerts MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
指标
斐波那契专业警报指标 通过精确的回撤警报提升您的交易表现 这款先进的指标通过检测您在图表上绘制的任何斐波那契回撤工具上的精确价格交叉，实现关键水平的自动化监控。专为使用黄金比例交易的苛刻交易者设计，它确保您在可能的反转或延续区域不会再错过入场机会，并将即时通知直接发送到您的终端、手机或电子邮件。 参数指南（输入菜单） Activate（激活）：快速开启或关闭指标的监控功能，无需从图表中移除指标。 BarCross（K线交叉）：定义价格交叉的确认标准。您可以将其设置为在当前蜡烛实时移动期间发出警报，或要求仅在蜡烛收盘时发出警报（适用于确认最终突破或拒绝）。 Fibonacci Levels for Alert（斐波那契警报水平）：允许自定义您希望同时监控的精确百分比水平。默认包含 0.382、0.5、0.618 和 1.0 等机构比例，可根据您的交易策略进行修改，书写时需用逗号分隔且不带空格。 SendAlert（发送警报）：在交易终端内启用经典的弹出窗口及声音提示。 Sendmail（发送邮件）：激活向您平台绑定的电子邮箱发送详细确认信息。 Sendpush（发送推送）：激活 Me
FVG Indicator Osw MT4
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FVG Pro 机构扫描仪 专为聪明钱 (Smart Money) 交易者设计的先进公平价值缺口 (FVG) 检测器。自动扫描并突出显示图表上的关键流动性失衡，助您预判价格反应、交易高概率的延续趋势并精炼机构入场点。 参数指南 CandlesScan：分析的历史 K 线限制，用于优化平台性能。 FVGPointsMin：过滤噪音和次要市场波动所需的最小缺口尺寸（点数）。 FVGTimeCandles：检测到的区域向未来投影的 K 线数量。 Candle1OnDir：要求形态中最近的一根 K 线收盘方向与主要失衡方向一致。 Candle2OnDir：要求中间的生成 K 线在动能方向上强力收盘。 Candle3OnDir：验证形态的起始 K 线是否具有相同的趋势方向。 ColorUP：定义看涨缺口（支撑区）所使用的区块颜色。 ColorDN：定义看跌缺口（阻力区）所使用的区块颜色。 FVGFill：视觉上激活 FVG 区域的实心填充，或选择仅显示轮廓。 视觉解读 系统在分析中绘制并投影动态矩形。以 ColorUP（需求失衡）突出显示的区块充当强大的机构支撑。另一方面，以 ColorD
Multi Indicators Osw MT4
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Multi Indicators Osw 商业描述 Multi Indicators Osw 是一款终极技术工作站，将 8 种最强大的经典交易策略整合到 MetaTrader 5 的单一工具中。该指标旨在简化视觉分析，允许过滤和可视化 RSI、MACD、移动平均线、布林带、随机指标、CCI、抛物线转向指标 (Parabolic SAR) 和包络线 (Envelopes) 的汇聚情况，而不会使图表显得杂乱。对于寻求精确技术确认并为每种策略配备专业且独立警报系统的交易者来说，这是理想的解决方案。 参数指南（输入） 策略与指标配置 Enable [Indicator Name]: 启用或禁用所选指标的信号显示和计算。 Period / Fast EMA / Slow EMA: 调整时间敏感度以捕捉短期或长期市场周期。 Method / Price: 定义计算算法（简单、指数等）和数据源（收盘价、开盘价、典型价）。 Overbought / Oversold Level: 识别趋势逆转的关键超买和超卖水平。 Deviation / Step / Maximum: 布林带、包络线和抛物线转向
SORS Osw
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用户手册：SORS动态水平系统 SORS指标是一款高精度工具，旨在实时预测关键支撑位和阻力位。它利用标准差（内生波动率）根据关键时间周期的开盘价计算扩展范围。其目标是识别疲软或加速区域，使交易者能够借助数学模型进行操作。 参数指南（输入菜单） 此菜单允许您自定义每个交易周期的可见性和外观： 年度设置（ANNUAL）：根据年度开盘价控制水平。非常适合识别长期宏观经济趋势。 月度设置（MONTHLY）：从每月的第一天开始预测范围。这是持仓交易的基础。 周度设置（WEEKLY）：从周一的开盘价定义水平。对日内交易和波段交易至关重要。 日度设置：显示当前交易时段的波动率（默认情况下禁用，以确保视觉清晰度）。 每个周期，用户可以调整以下设置： 显示：启用/禁用该级别。 颜色/样式/宽度：自定义色调、线条类型和粗细，以区分不同的时间层级。 视觉和操作解读 安装 SORS 后，您将看到从每个周期开始投影的水平级别： 开盘价：这是该周期的均衡价格。如果价格高于此水平，则偏向看涨；低于此水平，则偏向看跌。 扩展级别：这些是基于波动率计算的超买（高于）和超卖（低于）区域。
Automatic Support and Resistance Osw MT5
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自动支持和抵抗Osw MT5 该指标在选定资产的可能支撑点和阻力点绘制线。 它可以在多个时间范围内工作。 允许您配置： 线条的颜色。 线宽。 线的类型。 当指示器开始操作时，它会针对其工作的瞬时性分析较高水平的支撑和阻力。 自动支持和抵抗Osw MT5 该指标在选定资产的可能支撑点和阻力点绘制线。 它可以在多个时间范围内工作。 允许您配置： 线条的颜色。 线宽。 线的类型。 当指示器开始操作时，它会针对其工作的瞬时性分析较高水平的支撑和阻力。 自动支持和抵抗Osw MT5 该指标在选定资产的可能支撑点和阻力点绘制线。 它可以在多个时间范围内工作。 允许您配置： 线条的颜色。 线宽。 线的类型。 当指示器开始操作时，它会针对其工作的瞬时性分析较高水平的支撑和阻力。
Round Number Osw MT5
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轮数（适用于MetaTrader 5） 该指标使您可以根据资产包含的整数添加水平线。 与其他指标不同，该指标会随着价格的变化自动动态地计算最接近的水平。 适用于货币对，指数，金属，股票等。 以5位数，3位数和10 100或1000的整数取整。 可以在以下参数中调整行： 隐藏您不想显示的行或整数。 线条颜色。 线的粗细。 线条样式。 轮数（适用于MetaTrader 5） 该指标使您可以根据资产包含的整数添加水平线。 与其他指标不同，该指标会随着价格的变化自动动态地计算最接近的水平。 适用于货币对，指数，金属，股票等。 以5位数，3位数和10 100或1000的整数取整。 可以在以下参数中调整行： 隐藏您不想显示的行或整数。 线条颜色。 线的粗细。 线条样式。
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT5
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用户手册：SRO 智能标记系统 1. 简介 SRO 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的动态绘图工具，专为价格行为和 SMC 交易者设计。其竞争优势在于清晰的视觉效果：它允许您绘制仅指向未来的关键水平线，避免线条穿过整个图表历史。此外，它还会自动为每个对象标注其创建的时间周期。 2. 快速执行命令 该系统使用快捷键操作。只需将鼠标悬停在所需价格上，然后按下： “S”键（支撑）：从光标向右绘制一条水平线。非常适合标记底部和需求区域。 “R”键（阻力）：绘制一条水平上限线。用于识别供应区域和高点。 “O”键（订单块）：自动为选定的蜡烛图添加边框。绘制最高价、最低价和一条中心线（50%），该中心线代表盈亏平衡点或机构最敏感的区域。 3. 参数设置 在输入菜单中，您可以自定义外观，无需修改代码： 线条（支撑/阻力）： 颜色：以视觉方式区分您的区域（例如，红色代表支撑，蓝色代表阻力）。 宽度：调整线条粗细以突出显示更高的时间框架级别（H4、D1）。 样式：选择实线、虚线或点划线。 订单块： 颜色/宽度/样式：自定义高反应区域的边界框。 4. 交易指南和
Multi Temporalities Osw MT5
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METATRADER 5的多次 该指标在下方的窗口中显示不同时间范围内的当前图表，这可以帮助您在考虑较高时间范围的情况下更好地破译市场。 您可以修改的设置包括： 图表中的价格视图 图形中的时间视图 在不同的时间启用每个图形 （M1，M5，M15，H1，H4，D1，W1，MN1）。 METATRADER 5的多次 该指标在下方的窗口中显示不同时间范围内的当前图表，这可以帮助您在考虑较高时间范围的情况下更好地破译市场。 您可以修改的设置包括： 图表中的价格视图 图形中的时间视图 在不同的时间启用每个图形 （M1，M5，M15，H1，H4，D1，W1，MN1）。 METATRADER 5的多次 该指标在下方的窗口中显示不同时间范围内的当前图表，这可以帮助您在考虑较高时间范围的情况下更好地破译市场。 您可以修改的设置包括： 图表中的价格视图 图形中的时间视图 在不同的时间启用每个图形 （M1，M5，M15，H1，H4，D1，W1，MN1）。
Alert Up Down MT5
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METATRADER 5 的警报向上 - 向下 当价格离开 UP 和 DOWN 线之间的区域时，该指标会生成警报。 您可以生成各种类型的警报，例如： > 声音 > 留言框 > 在专家框中留言 > 邮件（之前配置） > 推送通知（先前配置） 线条必须从指标属性配置，而不是从线条属性配置，因为如果从线条属性完成，finonacci 可能会受到影响。 在这些设置中，您可以更改颜色、线条样式和宽度。 线条必须从指标属性配置，而不是从线条属性配置，因为如果从线条属性完成，finonacci 可能会受到影响。 在这些设置中，您可以更改颜色、线条样式和宽度。 线条必须从指标属性配置，而不是从线条属性配置，因为如果从线条属性完成，finonacci 可能会受到影响。 在这些设置中，您可以更改颜色、线条样式和宽度。
Master Calendar Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
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专业用户手册：Master Calendar OSW 本手册旨在帮助您全面了解 Master Calendar OSW 的工作原理。它是一款高性能的基本面分析控制台，可将经济日历直接集成到您的 MetaTrader 平台中。该系统不仅显示数据，还能解读货币健康状况和机构流动性周期。 1. 简介和系统用途 Master Calendar OSW 是一款市场环境分析工具。其目的是防止您在面对宏观经济事件时盲目交易，并帮助您把握主要金融市场开盘时出现的扩张行情。 与其他指标不同，该系统采用先进的图表引擎，允许您移动、最小化和管理信息，而不会影响您的技术价格分析。 2. 参数指南（进入菜单） 加载指标后，您将看到以下选项，用于自定义您的交易环境： 显示和事件设置 InitMIN（启动时最小化）：定义面板在启动时是否折叠显示。非常适合从一开始就保持图表简洁。 显示事件线：启用自动垂直线，标记经济数据发布的确切时刻。 显示事件标志：在图表底部显示信息丰富的图标或“标志”。 重要性和颜色筛选器 您可以根据预期影响（无、低、中、高）筛选要查看的新闻。 颜色重要性：自定义每个影
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
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卷方向 MT5 通常，当当前音量高于前一音量时，音量指示器具有默认的颜色变化，这很重要但不是很有用。 出于这个原因，这个指标的创建是为了除了正常的交易量之外，当蜡烛看涨或看跌时，它会为它们绘制不同的颜色，默认情况下看涨的蓝色和看跌的红色，但这些颜色可以定制为 商人的味道。 不要忘记查看我的其他指标，它们将帮助您改善交易。 卷方向 MT5 通常，当当前音量高于前一音量时，音量指示器具有默认的颜色变化，这很重要但不是很有用。 出于这个原因，这个指标的创建是为了除了正常的交易量之外，当蜡烛看涨或看跌时，它会为它们绘制不同的颜色，默认情况下看涨的蓝色和看跌的红色，但这些颜色可以定制为 商人的味道。 不要忘记查看我的其他指标，它们将帮助您改善交易。
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