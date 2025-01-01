文档部分
Reserve

分配内存增加数组大小。

bool  Reserve(
   int  size      // 数量
   )

参数

size

[输入]  数组附加元素的数量。

返回值

true 如果成功, false - 如果尝试谋求小于或等于零的容量, 或数组未能增加。

注释

为降低内存碎片, 增加数组大小由之前通过 Step (int) 方法给定的步长, 或 16 (省缺) 来进行。

例如:

//--- 例程 CArrayDouble::Reserve(int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 保留内存
   if(!array.Reserve(1024))
     {
      printf("保留错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }