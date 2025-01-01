//--- 例程 CArrayDouble::Reserve(int)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("对象创建错误");

return;

}

//--- 保留内存

if(!array.Reserve(1024))

{

printf("保留错误");

delete array;

return;

}

//--- 使用数组

//--- . . .

//--- 删除数组

delete array;

}