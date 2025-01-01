文档部分
删除

删除数组指定位置的元素。

bool  Delete(
   int  pos      // 位置
   )

参数

pos

[输入]  删除元素在数组中的位置。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能删除元素。

例如:

//--- 例程 CArrayDouble::Delete(int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 删除元素
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("删除错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }