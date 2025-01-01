文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayDoubleAssignArray 

AssignArray

从另一个数组里拷贝元素至本数组。

bool  AssignArray(
   const double&  src[]      // 源数组
   )

参数

src[]

[输入]  被拷贝元素的源数组的引用。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能拷贝项目。

例如:

//--- 例程 CArrayDouble::AssignArray(const double &[])
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
double src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 分配其它数组
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("数组分配错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }