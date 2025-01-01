MQL5参考标准程序库数据采集CArrayDoubleDeleteRange
- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
DeleteRange
从数组的指定位置删除一组元素。
|
bool DeleteRange(
参数
from
[输入] 在数组中的首个删除元素位置。
to
[输入] 在数组中的最后删除元素位置。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能删除元素。
例如:
|
//--- 例程 CArrayDouble::DeleteRange(int,int)