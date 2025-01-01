文档部分
设置比较冗余度。

void  Delta(
   double  delta      // 冗余度
   )

参数

delta

[输入]  比较时可接纳的新公差值。

返回值

注释

在搜索时进行比较的可接纳值。如果它们的差别小于或等于冗余度, 则该值被认为是相等的。省缺冗余度是 0.0。

例如:

//--- 例程 CArrayDouble::Delta(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 设置比较公差
   array.Delta(0.001);
   //--- 使用数组
   //--- . . .
   //--- 删除数组
   delete array;
  }