- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
平移
在数组里从给定位置移动一个元素至另一个指定偏移。
bool Shift(
参数
pos
[输入] 在数组中移动元素的位置。
shift
[输入] 位移值 (正负值均可)。
返回值
true 如果成功, false - 如果您未能移动元素。
例如:
//--- 例程 CArrayDouble::Shift(int,int)