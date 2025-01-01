文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayDoubleMinimum 

Minimum

获取数组中指定范围内最小元素的索引。

int  Minimum(
   int  start,     // 起始索引
   int  count      // 处理元素的数量
   ) const

参数

start

[输入]  数组的起始索引。

count

[输入] 处理元素的数量。

返回值

数组中指定范围内最小元素的索引。