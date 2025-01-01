文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块交易信号模块商品通道指数振荡器信号 

商品通道指数振荡器信号

该信号模块基于 商品通道指 振荡器的市场模型。关于从模块那里获取信号并制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。

信号生成的条件

在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。

信号类型

条件描述

对于做多
  • 超卖之后的反转 ― 振荡器返身向上, 而它在所分析的柱线上的值高于超卖级别 (省缺值是 - 100)。

商品通道指数 - 做多信号

 

  • 背离 ― 振荡器最近分析的底部比更早的一个要高, 而相应的价格波谷比更早的一个要低。

商品通道指数 - 做多信号

 

  • 双背离 ― 振荡器形成三个连续底部, 每个底部都高出前一个; 并且价格形成三个相应的底部, 每个底部都低于前一个。

商品通道指数 - 做多信号

对于做空
  • 超买之后的反转 ― 振荡器返身向下, 而它在所分析的柱线上的值低于超卖级别 (省缺值是 100)。

商品通道指数 - 做空信号

 

  • 背离 ― 振荡器最近分析的峰值比更早的一个要低, 而相应的价格峰值比更早的一个要高。

商品通道指数 - 做空信号

 

  • 双背离 ― 振荡器形成三个连续峰值, 每个峰值都低于前一个; 并且价格形成三个相应的峰值, 每个峰值都高出前一个。

商品通道指数 - 做空信号

不反对做多

振荡器值在所分析的柱线中上涨。

不反对做空

振荡器值在所分析的柱线中下跌。

注释

依据智能交易的操作模式 ("每笔报价" 或 "只做开盘价") 所分析的柱线即可是当前柱线 (索引为 0), 也可是最后一根形成的柱线 (索引为 1)。

调整参数

该模块有以下可调整参数:

参数

描述

权值

模块信号权值的间隔为 0 至 1。

PeriodCCI

振荡器计算的周期。

Applied

用于振荡器计算的 价格序列