相对强度指数振荡器信号

该信号模块基于 Relative Strength Index 振荡器的市场模型。关于从模块那里获取信号并制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。

信号生成的条件

在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。

信号类型 条件描述 对于做多 超卖之后的反转 ― 振荡器返身向上, 而它在所分析的柱线上的值高于超卖级别 (省缺值是 30)。 波段失败 ― 振荡器值在所分析的柱线中上涨且高于前一峰值。 背离 ― 振荡器最近分析的底部比更早的一个要低, 而相应的价格波谷比更早的一个要低。 双背离 ― 振荡器形成三个连续底部, 每个底部都高出前一个; 并且价格形成三个相应的底部, 每个底部都低于前一个。 头/肩 ― 振荡器形成三个连续底部, 且中间一个低于两侧。 对于做空 超买之后的反转 ― 振荡器返身向下, 而它在所分析的柱线上的值低于超买级别 (省缺值是 70)。 波段失败 ― 振荡器值在所分析的柱线中下跌且低于前一底部。 背离 ― 振荡器最近分析的峰值比更早的一个要低, 而相应的价格峰值比更早的一个要高。 双背离 ― 振荡器形成三个连续峰值, 每个峰值都低于前一个; 并且价格形成三个相应的峰值, 每个峰值都高出前一个。 头/肩 ― 振荡器形成三个连续峰值, 且中间一个高于两侧。 不反对做多 振荡器值在所分析的柱线中上涨。 不反对做空 振荡器值在所分析的柱线中下跌。

注释

依据智能交易的操作模式 ("每笔报价" 或 "只做开盘价") 所分析的柱线即可是当前柱线 (索引为 0), 也可是最后一根形成的柱线 (索引为 1)。

调整参数

该模块有以下可调整参数: