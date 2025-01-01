- 加速计振荡器指标信号
- 自适应移动均线指标信号
- 动量振荡器指标信号
- 空头力度振荡器信号
- 多头力度振荡器信号
- 商品通道指数振荡器信号
- DeMarker 振荡器信号
- 双重指数移动均线指标信号
- 包络线指标信号
- 分形自适应移动均线指标信号
- 日内时间过滤信号
- MACD 振荡器信号
- 移动均线指标信号
- 抛物线转向指标信号
- 相对强度指数振荡器信号
- 相对动量指数振荡器信号
- 随机振荡器信号
- 三重指数均线振荡器信号
- 三重指数移动均线指标信号
- 威廉姆斯百分比范围振荡器信号
相对强度指数振荡器信号
该信号模块基于 Relative Strength Index 振荡器的市场模型。关于从模块那里获取信号并制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。
信号生成的条件
在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。
|
信号类型
|
条件描述
|
对于做多
|
|
对于做空
|
|
不反对做多
|
振荡器值在所分析的柱线中上涨。
|
不反对做空
|
振荡器值在所分析的柱线中下跌。
注释
依据智能交易的操作模式 ("每笔报价" 或 "只做开盘价") 所分析的柱线即可是当前柱线 (索引为 0), 也可是最后一根形成的柱线 (索引为 1)。
调整参数
该模块有以下可调整参数:
|
参数
|
描述
|
权值
|
模块信号权值的间隔为 0 至 1。
|
PeriodRSI
|
振荡器计算的周期。
|
Applied
|
用于振荡器计算的 价格序列 。