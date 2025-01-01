三重指数均线振荡器信号

该信号模块基于 三重指数均线 振荡器的市场模型。关于从模块那里获取信号并制订交易决策的机制在 单独章节 里描述。

信号生成的条件

在以下部分, 您可以发现有关模块传递信号到智能交易的条件描述。

信号类型 条件描述 对于做多 反转 ― 振荡器返身向上 (振荡器在所分析的柱线里上升, 而在前一根线里下降)。 穿越零轴 ― 主线在所分析的柱线上高于零轴, 且在前根柱线上低于零轴。 背离 ― 振荡器最近分析的底部比更早的一个要高, 而相应的价格波谷比更早的一个要低。 对于做空 反转 ― 振荡器返身向下 (振荡器在所分析的柱线里下降, 而在前一根线里上升)。 穿越零轴 ― 主线在所分析的柱线上低于零轴, 且在前根柱线上高于零轴。 背离 ― 振荡器最近分析的峰值比更早的一个要低, 而相应的价格峰值比更早的一个要高。 不反对做多 振荡器值在所分析的柱线中上涨。 不反对做空 振荡器值在所分析的柱线中下跌。

注释

依据智能交易的操作模式 ("每笔报价" 或 "只做开盘价") 所分析的柱线即可是当前柱线 (索引为 0), 也可是最后一根形成的柱线 (索引为 1)。

调整参数

该模块有以下可调整参数: