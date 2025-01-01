数组，缓冲器和时序列中索引方向

所有数组和指标缓冲区的默认索引是从左至右的，第一元素的索引等于0，因此，数组或指标缓冲区的第一元素默认从最左边的0开始，而最后一个元素在最右边。

指标缓冲区是双精度类型 动态数组 ，由客户端进行管理，因此相当于指标的字节数量。一个普通的双精度类型动态数组可以使用 SetIndexBuffer() 函数分派到指标缓冲区。指标缓冲区不要求使用 ArrayResize() 函数来建立大小-它会被终端的执行系统来执行。

时序列是颠倒搜索的数组，例如，时序列的第一个元素在最右边，最后一个元素在最左边。时序列是用来存储历史价格数据并包括时间信息，我们可以看见时序列最右边是最新数据，而最左边是最旧的数据。

因此时序列以0索引，包括最近引用的交易品种的信息。如果时序列包括每日时间列表的数据，当前尚未完成的日期会显示在0位置，而1索引位置会显示昨天的数据。

改变索引方向

函数 ArraySetAsSeries() 允许改变方位动态数组元素的方法，数据的自动命令在电脑内存中并未改变。该函数简单改变了安置数组元素的方法，因此当使用ArrayCopy()，函数复制一组数组到另一组中时，接收数组的命令会依据源数组的索引方向执行。

索引方向不能为分散的静态数组改变，即使数组以参量传递函数，想要改变内置的索引方向也是不可以的。

对于指标缓冲区来说，像普通数组一样，索引方向向后设置（像时序列），例如，关于指标缓冲区的零位置代表类似指标缓冲区的的最后值，也相当于指标最新字节的值。因此，指标的实际字节位置并未改变。

指标接收价格数据

每个自定义指标 都必要地建立 OnCalculate() 函数，价格数据需要传递指标缓冲区的计算值，搜索方向可以在传递数组中使用 ArrayGetAsSeries() 函数找到。

传递到函数的数组反应价格数据，例如，当检测数组时，这些数组都有时序列标志和函数ArrayIsSeries()返回真值，然后，在许多情况下，索引方向应该只能通过 ArrayGetAsSeries()函数检测。

为了不依赖默认值，ArraySetAsSeries() 应该为数组无条件调用，并建立必要方向。

接收价格数据和指标值

在EA交易，指标和脚本中的所有默认检索方向都是从左至右。如果必要的话，在MQL5程序中，可以要求时序列价值是任意交易品种和时序列，指标的计算值是任意交易品种和时序列。

使用Copy...() 函数完成这些操作：

所有这些函数都以相同方式工作，考虑到CopyBuffer()在示例中包含的原理，暗示在需求数据的索引方向是时序列，0索引位置存储当前未完成字节的数据。为了房屋这些数据，需要复制必要的数据成交量容器数组，例如，数组 buffer。

当复制时，我们需要在源数组中指定起始位置，从数据复制的容器数组开始。在成功的条件下，指定元素数量从源数组中复制容器数组（假设从指标缓冲区中）。不考虑设置在容器数组中的索引值，复制执行总是显示在上述计算中。

如果预计价格数据将被大量迭代循环处理，那么您使用IsStopped()函数检查迫使程序终止这个事实更明智：

int copied=CopyBuffer(ma_handle,// 指标处理

0, // 指标缓冲区标引

0, // 复制的开始位置

number, // 复制值的数量

Buffer // 接收值的数组

);

if(copied<0) return;

int k=0;

while(k<copied && !IsStopped())

{

//--- 获得k标引的值

double value=Buffer[k];

// ...

// 使用值

k++;

}

示例：

input int per=10; // 指数周期

int ma_handle; // 指标处理

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

ma_handle=iMA(_Symbol,0,per,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家订单号函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---

double ema[10];

int copied=CopyBuffer(ma_handle,// 指标处理

0, // 指标缓冲区指数

0, // 复制的初始位置

10, // 用于复制的值数

ema // 接收数组的值

);

if(copied<0) return;

// .... 深层代码

}

