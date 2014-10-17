2014年10月17日黄金外汇行情解读

博客时间：7:19:14（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:由于乌克兰的问题，欧盟的天然气供应受到普京发出的威胁，这本来就是欧盟不理智的谈的无赖的结果，其实整件事情的整体上，是因为欧美对乌克兰的诱惑引起，美国已经表态停止对俄罗斯的制裁，接下来欧盟普京表示起诉欧盟，并表示削减对欧盟天然气的供应。而普京把眼光转移到中国等亚洲市场，欧洲市场自然失去宠爱，世界局势将由普京改写，整体格局将转向平稳。

北京时间10月17日凌晨消息，美国财政部周四发布国际资本流动报告称，外国投资者在8月净增持长期美国证券，规模是2月以来的最大值，结束了之前两个月这类美国资产有净减持的局面，表明美元美元已经见底

昨日黄金最终还是在1242受阻，短期内1249被确认为高点，存在调整的需求，这样一来今天这个周末的收盘又是非常关键了，下一周的走势将有今天的结果决定。

总之，下方的支撑1227.86与1218.69是关键的点位，那么追高自然不可取，稳健的观望1227得失，激进的还是建议你逢高做空为好。

操作思路：上方阻力1242.05、1243.21、1249.34下方支撑1227.86、1218.69。

1. 黄金1242 附近做空，止损1245看1227.86、1218.69

2. 黄金跌破1227附近做空，止损1235看1224、1218

3. 白银17.65附近做空，止损17.78看16.77

4. 美加1.1256做空，止损1.1321，看1.1113。

5. 美日106.5做空，止损106.8看105.72、105.35。

6. 澳元0.8724做多，止损0.8669看0.8837、0.8897。

7. 欧元1.2843做空，止损1.2885看1.2757、1.2688。

8. 英镑1.6023做多 ，止损1.5940，看1.6187.

9. 美瑞0.9413做多，止损0.9395看0.9480。

10. 美元兑人民币6.135做多，止损6.12看6.15。

11. 美指84.90做多，止损84.77看85.44。