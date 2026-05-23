2026年5月25日–29日外汇与加密货币预测

过去一周的市场主要表现为美元阶段性走强以及风险偏好下降。美国公布的商业活动和劳动力市场数据整体确认了经济韧性，但不足以让市场形成对美联储近期放松政策的预期。同时，油价中的地缘政治溢价有所下降，导致大宗商品出现调整，避险资产需求减弱。因此，美元继续获得支撑，而黄金和加密货币则承受压力。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1600，回落至中期横盘区间1.1400-1.1850的下部区域。在连续数周尝试维持在1.1700上方之后，市场重新回到关键支撑区域。最近阻力位于1.1670-1.1700。如果重新站上该区域，上一个目标可能指向1.1755-1.1785。支撑位于1.1580-1.1600，其后依次为1.1500-1.1530、1.1445以及1.1390-1.1410。只要价格维持在1.1600附近，市场情景仍保持中性，但向下突破可能进一步加大欧元压力。

🟠 比特币 (BTC/USD)

截至5月23日周六，BTC/USD运行在74,650附近，继续从5月局部高点回落。在再次未能站稳80,000之后，市场重新回到近几周区间下沿。最近阻力位于78,100-79,500。只有重新稳固突破该区域，市场才可能再次挑战82,000-82,800。升至85,000-90,000区域目前仍然可能性较低。最近支撑位于73,300-74,150，其后为70,500-71,200以及65,000-66,000。只要BTC/USD维持在80,000下方，市场情景仍偏中性，并伴随温和下行压力风险。

🛢 布伦特原油

Brent收于100.75美元/桶，较此前局部高点明显回落，但仍保持在100.00这一心理关口上方。市场对供应中断的担忧有所缓解，部分削弱了地缘政治溢价，但中东局势以及霍尔木兹海峡风险仍是高波动的重要来源。最近阻力位于105.00-106.00，其后为112.00和119.00。支撑位于100.00，其后为97.00-98.00以及94.00-95.00。只要价格维持在100.00上方，基准情景仍保持中性偏多。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,508美元/盎司，在美元走强及避险需求减弱背景下继续调整。在跌破4,550后，市场接近下一支撑区域4,450-4,500，其后为4,350-4,400以及4,200-4,250。最近阻力位于4,570-4,600，其后为4,650-4,660、4,765-4,800以及4,855-4,890。只要价格维持在4,550下方，市场情景仍保持中性偏空。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场焦点将再次转向通胀以及对美国经济状况的评估。5月28日将公布美国GDP修正值，同时市场还将重点关注个人消费支出价格指数（PCE）——这是美联储最重要的通胀指标之一。一天前，即5月27日，欧洲央行将举行新闻发布会；而在本周最后一个交易日5月29日，德国（欧元区最大经济体）将公布通胀数据。

基准情景：EUR/USD – 中性，在1.1600附近运行，并存在回落至1.1500-1.1530的风险。BTC/USD – 在80,000下方保持中性偏空。Brent – 在100.00上方保持中性偏多。XAU/USD – 在4,550下方保持中性偏空。





